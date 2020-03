Facebook

Schönen Sonntag! © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Sonntag überwiegt in weiten Teilen der Steiermark der Sonnenschein. Sonst wird es aber nicht ganz ungetrübt sein, mit mäßigem Nordwestwind können nämlich im Tagesverlauf einige Quellwolken durchziehen. Nach einem leicht frostigen Morgen steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf maximal 11 Grad an.

Am Montag ziehen von Nordwesten dichte ausgedehnte Wolken durch, ein paar sonnige Auflockerungen gibt es am ehesten im Süden. Südlich von Mur und Mürz überwiegt zwar trockenes Wetter, im Laufe des Tages können ein paar schwache Regenschauer aber auch weiter südwärts übergreifen. Höchstwerte um 8 Grad.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt mäßigen Baum- und schwachen Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die frischen Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren;

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Spektakuläre Fotos entführen Sie ins alte Graz

Das Interesse an historischen Bildern der Landeshauptstadt scheint groß wie nie. Erst ist die Schau "Dein Graz!" mit Bildern aus der Sammlung des Historiker Karl A. Kubinzky angelaufen. Schon länger läuft ebenfalls im Museum für Geschichte des Universalmuseums Joanneum in der Sackstraße die Ausstellung "Uns gehört die Zukunft!" mit den spannendsten Fotos des Grazer Amateurfotografen Uto Laur aus den Jahren 1930 bis 1970. Und auch beim Projekt "Topothek" unter Federführung des Graz-Museums dreht sich alles um Stadterinnerung und alte Fotografien. Hier sind die Grazer selbst aufgerufen Bilder aus ihrem privaten Fundus für ein großes Archiv der Stadt bereitzustellen. Ein ganzer "Berg der Erinnerungen", wie eines der eindrucksvollsten Projekte des Kulturhauptstadtjahres 2003 im Schloßbergstollen betitelt war, präsentiert sich den Städtern dieser Tage. Wir haben einige Bilder der Sammlung Kubinzky hier mit aktuellen Aufnahmen der selben Straßen und Plätze als Wischbilder für eine Zeitreise montiert. Hier können Sie selbst Hand anlegen. Mehrere Fotoserien bieten auch Einblicke in die oben genannten Ausstellungen.

5. Wie wär's mit ...



Feminismus 2020*

was verbindet uns (noch)? Diskussion - Internationaler Frauen*tag 2020 in Graz. Der Begriff "Feminismus" scheint wieder eine Rolle zu spielen. Aber welche? – Diskussion mit Mahsa Ghafari, Christine Hirtl, Siiri Ously und Jonas Pirerfellner. Hannah Langkafel, Moderation: Marlies Pratter. Eine Kooperation des Bündnis 0803* mit ELEVATE.

WO : Forum Stadtpark

WANN : SO., 8. März, 12 Uhr





His/Her/Your Story

Themenführung: Geschlechtergeschichte der Stadt in "360 GRAZ" am internationalen Frauentag. Chancen und Rechte waren und sind in der Gesellschaft sehr ungleich verteilt. Der Blick auf Geschlechterverhältnisse vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert macht dies besonders deutlich. In der Themenführung betrachten wir ausgehend von Objekten der Grazer Stadtgeschichte und alltäglichen Erlebnissen, wie sich Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit gewandelt haben und welche persönlichen und politischen Kämpfe dem vorausgegangen beziehungsweise gefolgt sind. Entlang der Dauerausstellung "360 GRAZ | Eine Geschichte der Stadt" werden diese Themen im historischen Kontext unserer Stadt erörtert mit einem offenen Dialog mit den Besucher/-innen.

WO : GrazMuseum

WANN : SO., 8. März, 11 Uhr

Themenführung: Geschlechtergeschichte der Stadt in "360 GRAZ" am internationalen Frauentag. Chancen und Rechte waren und sind in der Gesellschaft sehr ungleich verteilt. Der Blick auf Geschlechterverhältnisse vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert macht dies besonders deutlich. In der Themenführung betrachten wir ausgehend von Objekten der Grazer Stadtgeschichte und alltäglichen Erlebnissen, wie sich Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit gewandelt haben und welche persönlichen und politischen Kämpfe dem vorausgegangen beziehungsweise gefolgt sind. Entlang der Dauerausstellung "360 GRAZ | Eine Geschichte der Stadt" werden diese Themen im historischen Kontext unserer Stadt erörtert mit einem offenen Dialog mit den Besucher/-innen. : GrazMuseum : SO., 8. März, 11 Uhr Große, vielfältige DEMO

aus Anlass des Frauen*Kampftages mit spannenden Beiträgen von mutigen Frauen* vom Hauptplatz über den Südtiroler Platz durch die Griesgasse zum Rösselmühlpark. Veranstaltung des Demobündnis 8. März zum internationalen Frauen*tag 2020 in Graz.

WO : Start: Hauptplatz (Abschluss: Rösselmühlpark)

WANN : SO., 8. März, ab 14 Uhr





Aktionstag zum Welttag des Artenschutzes

Der Aktionstag im Naturkundemuseum stellt die bedrohten Fledermausarten in den Mittelpunkt und bietet die Möglichkeit, sich rund um die heimischen Fledermäuse zu informieren und mehr über ihren Lebensraum zu erfahren. In Österreich leben insgesamt 28 verschiedene Fledermausarten. In Graz gibt es etwa die Kolonie der seltenen Art "Große Hufeisennase", die im Dachboden von Schloss Eggenberg lebt, das deshalb zum Europaschutzgebiet ernannt wurde. Allerdings gibt es auch Arten, die ausschließlich im Wald leben. Für diese Tiere ist es besonders wichtig, dass alte, höhlenreiche Baumbestände erhalten bleiben.

WO: Joanneumsviertel (Naturkundemuseum)

WANN: SO., 8. März, 10 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag. <

6. Umfrage der Woche: 70 Prozent für Augartenfest im Augarten

Aufgrund von Renaturierungsarbeiten, die nach dem Umbau des Augartens auf der Veranstaltungswiese durchgeführt werden, hat die Stadt Graz wie berichtet das Augartenfest, das Afrika-Fest und den "Kick gegen Rechts" im Augarten für heuer abgesagt. Das Public Viewing der Fußball-Europameisterschaft rund um die neue Bucht ist hingegen fix. Die Oppositionsparteien im Rathaus wettern gegen die Kommerzialisierung und Eventisierung. Gleichzeitig fordern sie, dass die Traditionsfeste wie das Augartenfest und das Afrika-Fest im Augarten bleiben sollen. Ein Zugang, den offenbar viele Grazer teilen. 71 Prozent der User haben bis Samstagabend bei unserer Online-Umfrage dafür gestimmt, diesen Festen den Fixplatz im Augarten zu gewähren. Für heuer steht jedenfalls schon fest, dass das rote Augartenfest zum zweiten mal im Volksgarten über die Bühne gehen wird. Hier können Sie weiterhin mitstimmen.

