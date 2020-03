Facebook

Vor dem Wochenende gibt es in weiten Teilen der Steiermark einen Wintereinbruch

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Freitag ist es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt und es regnet oder schneit in der gesamten Steiermark bevorzugt am Vormittag. Am Nachmittag lassen die Niedersxchläge langsam nach, im Norden kann es aufhellen. Höchsttemperaturen nur um 5 Grad.

Der Samstag bringt nach Süden mit lebhaftem Nordwestwind trockenes und allmählich zeitweise sonniges Wetter. Am Nachmittag bricht die Wolkendecke auch in den nördlichen Landesteilen etwas auf. Höchsttemperaturen um 10 Grad.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Wetterbedingt gibt es am Freitag keinen Pollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die frischen Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

2 Fahrspuren;





4. Rauchverbot: Erste Anzeigen in diesem Jahr

Das seit November gültige Rauchverbot stimmt manche Grazer Wirte zufrieden, anderen beschert es Umsatzeinbußen, vor allem Shisha-Bars kämpfen. Eine erste Bilanz nach knapp einem halben Jahr. Insgesamt gab es in diesem Jahr laut Stadt Graz zehn Anzeigen aufgrund einer Verletzung des Verbots. Diese wurden entweder privat oder durch den Erhebungsdienst der Stadt gemeldet. Keine Anzeige gab es im Nachtlokal "p.p.c.". Dort sieht man die Entwicklungen grundsätzlich sehr zufrieden, jedoch: "Ein bisschen weniger Umsatz merken wir schon, aber es ist nicht wirklich schlimm", sagt Geschäftsführerin Michaela Supper. Und die Resonanz der Gäste sei sehr positiv. Weniger optimistisch gibt sich René Janger vom Café Glockenspiel. "Das Rauchverbot ist für die Gastronomie nicht von Vorteil", sagt der selbst klar deklarierte Nichtraucher. Einen Geschäftsrückgang würden laut Janger gerade Bars und Cafés stark spüren. Nicht bloß finanzielle Einbußen, sondern gar existenzielle Gefährdungen bedeutet das Rauchverbot für Shisha-Bars. "Es ist einfach von Betrieb zu Betrieb so unterschiedlich", weiß Christian Kolbl, WK-Gastro-Geschäftsführer. Er ist gespannt auf die Sommerzeit, wenn mehr Leute zum Rauchen raus gehen und sich Anrainer gestört fühlen könnten.

5. Wie wär's mit ...



"We still enjoy Gleichstellung…?!"

WO : FORUM STADTPARK

Doppelkonzert im Rahmen des Elevate Festival 2020: Meta Morelli is not real. Meta Morelli is everywhere. Meta Morelli loves and lives. Meta Morelli is an electro acoustic kosmische ambient project from Hamburg.

WO : Café Wolf

Live-Show. Von Surfrock bis Disco, von David Bowie bis Nancy Sinatra. Raus aus dem Kino und rein in das Live Erlebnis. Wenn die Hateful Five anreiten, erlebt das Publikum eine Show, die sie sowohl staunen als auch erschaudern lässt. Von blitzenden Schwertern bis romantischen Blumen, von Surfrock bis Disco, von David Bowie bis Nancy Sinatra – diese Show bringt, mit ein bisschen Augenzwinkern, ein stimmiges Konzerterlebnis, nicht nur für Tarantino-Fans. "Gentlemen, erst galt ihnen meine Neugierde, jetzt meine Aufmerksamkeit."

WO: Three Monkeys

Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag. <

6. Ein-Blick in das Elevate Festival

Er ist Zentrum und Namensgeber des Grazer Elevate Festivals: Der Schloßberglift, der die Locations - neben dem Dom im Berg waren anfangs auch die Kasematten dabei - vertikal verband. Dass die 30 Sekunden Fahrzeit nun mit einer eigenen Liftmusik als Klanginstallation verkürzt werden, war also naheliegend, die Idee kam aber trotzdem spontan von Musiker Jimi Tenor. Bis die Idee umgesetzt werden konnte, dauerte es zwei Jahre - auch, weil die Anlage für die Klang-Installation nicht so einfach im Lift montiert werden konnte. "Die Holding Graz hat uns aber unterstützt, und es ist gelungen, Raum zwischen den Lampen zu machen", sagt Bernhard Steirer vom Elevate Festival. Tenor komponierte acht Stücke, vier davon sind nun im Lift zu hören - je zwei verschiedene beim Hinauf- und zwei beim Hinunterfahren. Der Finne schafft seinen eigenen Twist aus der nach den Anfängen in Chicago bald als billige, völlig anspruchslose "Muzak" verschrienen Liftmusik (Stichwort Kenny G.) - einmal futuristisch, einmal locker-flockig mit leichten Muzak-Anklängen. Das Elevate-Festival unter dem aktuellen Motto "Human Nature" wurde am Vorabend im Grazer Orpheum eröffnet.

7. Noch Fragen?