Der Augarten kommt nicht aus den Schlagenzeilen: Während der EM wird es ein Public Viewing in der Bucht geben, Afrika- und Augartenfest müssen ausweichen © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Mit Nordwind regnet es am Mittwoch kaum noch. Die Bewölkung ist zunächst recht kompakt mit nur wenigen Auflockerungen, ab Mittag kann sich die Sonne dann aber zunehmend häufiger in Szene setzen. Etwas kühler, die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich um 12 Grad.

Der Donnerstag startet leicht frostig und vielerorts sonnig. Schon im Laufe des Vormittags ziehen aber teils kompakte Wolken in hohen und mittelhohen Schichten über die Steiermark, die Sonne kann sich nur mehr zeitweise behaupten. Es bleibt dabei aber trocken, dazu weht mäßiger bis lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Am Nachmittag sind etwa 10 Grad zu erwarten.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Am Mittwoch gibt es mäßigen Erlen- und Baumpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die frischen Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Weder Augartenfest, Afrika-Fest noch "Kick gegen Rechts" im Park

Aufgrund von "Renaturierungsarbeiten" hat die Stadt Graz das Augartenfest, das Afrika-Fest und den "Kick gegen Rechts" im Augarten für heuer abgesagt. Dass das geplante Public Viewing im Augarten aber nun tatsächlich stattfinden, sorgt in der Veranstalterszene und vor allem im Grazer Rathaus für hitzige Debatten. Im Bürgermeisteramt hätl man entgegen: Laut einem Gutachten der Grünraum-Abteilung hält der neue Rollrasen auf der Kickwiese keine Massenveranstaltungen aus. "Der Rasen muss erst anwachsen, deswegen findet das Public Viewing auch in der Bucht statt", heißt es. Außerdem: Laut Veranstaltungssicherheitsgesetz könne man nicht in einem Park zwei Großveranstaltungen durchführen. Und: "Wie im Vorjahr werden wir uns für alle Veranstaltungen um Ausweichorte bemühen", sagt Finanzstadtrat-Sprecher Georg Schröck-Weikhard. Die Sturm Graz-Fans hat man damit wohl nicht auf seiner Seite: Beim Sonntagsmatch gegen Austria Wien nahmen sie per Transparent eindringlich Stellung - zur laufenden Debatte um die künftige Ausrichtung des Grazer Augartens. "Der Augarten war und ist für alle da. Nein zu Eventzone und Schnöselbar" war darauf zu lesen.

5. Wie wär's mit ...



Valentin Duit / Jakob Gnigler (A)

Nach langen Überlegungen, welcher Kategorie von Musik man sich wie annähern sollte, beschloss man, zu improvisieren. Diese Entscheidung fiel freilich nicht schwer, weil sie ohnehin schon getroffen worden war und die Überlegungen nicht stattgefunden hatte.

WO : Café Wolf

WANN : DI., 3. März, 20 Uhr





Nach langen Überlegungen, welcher Kategorie von Musik man sich wie annähern sollte, beschloss man, zu improvisieren. Diese Entscheidung fiel freilich nicht schwer, weil sie ohnehin schon getroffen worden war und die Überlegungen nicht stattgefunden hatte. : Café Wolf : DI., 3. März, 20 Uhr Emilano Sampaio & Wesley Rubim

CD- Präsentation, Gerhard Kosel im Gespräch mit Emilano Sampaio. Reihe "Tuesday Music & Poetry". Was macht Graz so interessant für Musiker aus Brasilien? Wieso ist Emilano Sampaio der Kreativmotor und liefert aktuellste Musik, in durchaus unterschiedlichen, immer sehr dynamischen Formationen. Wie klingt dieses tolle Duo mit dem Posaunisten Wesley Rubim? Und was ist da auf der brandneuen CD von Emiliano zu hören? Fragen über Fragen, die Antworten darauf gibt es auf der Murinsel.

WO : Murinsel

WANN : DI., 3. März, 19.30 Uhr





CD- Präsentation, Gerhard Kosel im Gespräch mit Emilano Sampaio. Reihe "Tuesday Music & Poetry". Was macht Graz so interessant für Musiker aus Brasilien? Wieso ist Emilano Sampaio der Kreativmotor und liefert aktuellste Musik, in durchaus unterschiedlichen, immer sehr dynamischen Formationen. Wie klingt dieses tolle Duo mit dem Posaunisten Wesley Rubim? Und was ist da auf der brandneuen CD von Emiliano zu hören? Fragen über Fragen, die Antworten darauf gibt es auf der Murinsel. : Murinsel : DI., 3. März, 19.30 Uhr John von Düffel

... liest aus „Der brennende See“. Lesung. Reihe: Elevate. Anschließend: Podiumsdiskussion mit VertreterInnen von Fridays For Future, Extinction Rebellion und System Change not Climate Change. Wie lebt man richtig? Was für eine Welt hinterlassen wir, was für ein geistiges und gesellschaftliches Erbe? Diese Fragen stellt John von Düffel in seinem neuesten Roman Der brennende See, der mit einem Sterbefall beginnt.

WO: Literaturhaus

WANN: DI., 3. März, 19 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag. <

6. Hilmteich wurde "sauber gefischt"

Grazer, die vergangenes Wochenende zum Naherholungsgebiet Hilmteich spazierten, waren schon um die Fische besorgt, die im – momentan zu einer niedrigen Pfütze reduzierten – Hilmteich weilen. Dabei wurde das Wasser kontrollliert abgelassen, "um den Boden des Teichs zu reinigen", so Betreiber des Bootsstands und Eislaufsbetriebs am Hilmteilch, Rudolf Pabeschitz, der versichert, dass es den Fischen gut gehe. Zuletzt wurde der Hilmteich vor fünf Jahren auf diese Art gereinigt. Neben Flaschen und Dosen haben sich auch zwei Fahrräder, ein Rollator, eine Nummerntafel, die prompt bei der Polizei abgegeben wurde, und Mobiltelefone angesammelt. Bei der Gelegenheit wurden auch zwei der Schildkröten entfernt, die seit Jahren im Teich leben. Sie wurden von ihren Besitzern einfach ausgesetzt, nun bekommen sie ein artgerechtes neues Heim bei einem Züchter.

