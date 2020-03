Facebook

Imposante Fassaden in Graz - auch im Winter © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Dienstag breitet sich von Westen Regen aus der vorübergehend auch kräftig sein kann. Es bleibt unbeständig. Die trockenen Phasen sollten dann tagsüber überwiegen und es kann sich stellenweise auch die Sonne zeige. Gegen Abend kann es wieder Schauer geben. Der Wind dreht auf Nordwest zurück. Höchsttemperaturen um 12 Grad.

Mit Nordwind regnet am Mittwoch kaum noch, bei wechselnder bis starker Bewölkung geht sich in der gesamten Steiermark die eine oder andere Sonnenstunde aus. Etwas kühler, die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich um 10 Grad.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Deinstag gibt es starken Erlenpollenflug und mäßigen Flug weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Foodtrucks und mehr: Fahrplan für neuen Augarten

Die Neugestaltung des Augarten geht langsam, aber sicher ins Finale. Die Bucht bleibt zwar noch bis Mitte April abgesperrt, im Hintergrund werden aber die Weichen für Gastronomie & Co. gestellt. Neu ist: Rund um den Pavillon werden zwei Foodtrucks ihren fixen Stand haben. Alle notwendigen Anschlüsse wurden bereits verlegt. Die Stadt will damit das Gastronomie-Angebot im Park erweitern. Offen ist noch, wer die Stände betreibt. Da laufen derzeit die Gespräche. Auch an einer zweiten Gastro-Front arbeitet die Stadt: Josef Scheucher will nach 19 Jahren sein Augartenbuffet verkaufen. "Ich gehe in Pension", sagt er. Interessenten gäbe es mehrere, einer davon ist jedenfalls die Stadt Graz. "Ja, es wird gerade ein Gutachten erstellt", heißt es dazu aus dem Büro von Stadtrat Günter Riegler (ÖVP). Wie der restliche Park genutzt werden soll und kann, wird in einem Bürgerbeteiligungsprozess ausgehandelt. Erste Gespräche mit angrenzenden Schulen, Kindergärten und Bürgerinitiativen wurden schon geführt – und das lief nicht ohne Konflikte ab.

5. Wie wär's mit ...



Valentin Duit / Jakob Gnigler (A)

Nach langen Überlegungen, welcher Kategorie von Musik man sich wie annähern sollte, beschloss man, zu improvisieren. Diese Entscheidung fiel freilich nicht schwer, weil sie ohnehin schon getroffen worden war und die Überlegungen nicht stattgefunden hatte.

WO : Café Wolf

WANN : DI., 3. März, 20 Uhr





CD- Präsentation, Gerhard Kosel im Gespräch mit Emilano Sampaio. Reihe "Tuesday Music & Poetry". Was macht Graz so interessant für Musiker aus Brasilien? Wieso ist Emilano Sampaio der Kreativmotor und liefert aktuellste Musik, in durchaus unterschiedlichen, immer sehr dynamischen Formationen. Wie klingt dieses tolle Duo mit dem Posaunisten Wesley Rubim? Und was ist da auf der brandneuen CD von Emiliano zu hören? Fragen über Fragen, die Antworten darauf gibt es auf der Murinsel.

WO : Murinsel

... liest aus „Der brennende See“. Lesung. Reihe: Elevate. Anschließend: Podiumsdiskussion mit VertreterInnen von Fridays For Future, Extinction Rebellion und System Change not Climate Change. Wie lebt man richtig? Was für eine Welt hinterlassen wir, was für ein geistiges und gesellschaftliches Erbe? Diese Fragen stellt John von Düffel in seinem neuesten Roman Der brennende See, der mit einem Sterbefall beginnt.

WO: Literaturhaus

WANN: DI., 3. März, 19 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag. <

6. Grazer Unis: Online-Anmeldung gestartet

Am 1. März begann die Online-Registrierung für zwölf Studien an der Karl-Franzens-Universität Graz, die TU zieht am 2. März nach. KFU-Interessierte, die ab dem Wintersemester 2020/21 eines der von Aufnahmeverfahren betroffenen Studien beginnen möchte, haben bis zum 15. Juli 2020 Zeit, sich online anzumelden. Dafür müssen sie einmalig eine Registrierungsgebühr von 50 Euro entrichten. Diese Gebühr wird bei der Online-Registrierung fällig. Nach der Registrierungsfrist wird festgestellt, für welche Studien es auch einen Aufnahmetest braucht - weil es mehr Anmeldungen als Plätze gab. Geändert hat sich eine Sache: Die Registrierungsfrist war letztes Jahr zunächst bis 15. Mai gewählt, ehe sie verlängert wurde. Heuer entfällt diese gleich erst auf den 15. Juli. Für Lehramtsstudien an der Uni Graz müssen alle Bewerberinnen und Bewerber ein allgemeines Aufnahmeverfahren absolvieren. Ende der Frist ist bereits am 15. Mai 2020 (12 Uhr). An der TU Graz beginnen ebenfalls am 2. März die

Registrierungsfristen für Architektur und das Lehramt (Informatik,

Darstellende Geometrie).

