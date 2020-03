Vom Fahrplan samt Foodtrucks für den neuen Augarten und alle Infos für Studenten in spe: Ihr Infopaket für den Montag, den 2. März. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gastro-Angebot im Augarten wird ausgebaut: es soll zwei Standorte für Foodtrucks geben © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Eine Störungszone verlässt uns am Montag in den Morgenstunden, dahinter lockern die Wolken für ein paar Stunden auf und es wird sonnig. Am Nachmittag trübt es sich von Südwesten mit hohen und mittelhohen Wolkenfeldern erneut ein. Der Wind dreht auf Süd zurück und kann stellenweise mäßig bis lebhaft auffrischen. Sehr mild mit Höchsttemperaturen um 13 Grad.

Am Dienstag breitet sich von Westen Regen aus der vorübergehend auch kräftig sein kann. Gegen Abend beruhigt sich das Wetter dann auch im Osten und Süden. Der Wind dreht auf Nordwest zurück. Höchsttemperaturen um 9 Grad.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Am Montag gibt es starken Erlenpollenflug und mäßigen Flug weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Foodtrucks und mehr: Fahrplan für neuen Augarten

Die Neugestaltung des Augarten geht langsam, aber sicher ins Finale. Die Bucht bleibt zwar noch bis Mitte April abgesperrt, im Hintergrund werden aber die Weichen für Gastronomie & Co. gestellt. Neu ist: Rund um den Pavillon werden zwei Foodtrucks ihren fixen Stand haben. Alle notwendigen Anschlüsse wurden bereits verlegt. Die Stadt will damit das Gastronomie-Angebot im Park erweitern. Offen ist noch, wer die Stände betreibt. Da laufen derzeit die Gespräche. Auch an einer zweiten Gastro-Front arbeitet die Stadt: Josef Scheucher will nach 19 Jahren sein Augartenbuffet verkaufen. "Ich gehe in Pension", sagt er. Interessenten gäbe es mehrere, einer davon ist jedenfalls die Stadt Graz. "Ja, es wird gerade ein Gutachten erstellt", heißt es dazu aus dem Büro von Stadtrat Günter Riegler (ÖVP). Wie der restliche Park genutzt werden soll und kann, wird in einem Bürgerbeteiligungsprozess ausgehandelt. Erste Gespräche mit angrenzenden Schulen, Kindergärten und Bürgerinitiativen wurden schon geführt – und das lief nicht ohne Konflikte ab.

5. Wie wär's mit ...



Platoo Montag: Paul Plut

Paul Plut eröffnet seine Solokarriere - mit Liedern vom Ende. Auf seinem Album-Debüt präsentiert der Steirer düsteren Dialekt-Gospel zwischen Fliegen und Fallen, Stillstand und Ekstase, Tanz und Tod. Im Alleingang zelebriert er Reduktion und überrascht mit großer Intimität. Der ersten Single-Auskopplung "Lärche" im November 2016 folgten mehr als 25 Konzerte. Nun legt Plut nach: Insgesamt zehn LIEDER VOM TANZEN UND STERBEN bilden den finsteren Reigen, der stetig in den Abgrund führt.

WO : Die Scherbe

WANN : MO., 2. März, 20.45 Uhr





Paul Plut eröffnet seine Solokarriere - mit Liedern vom Ende. Auf seinem Album-Debüt präsentiert der Steirer düsteren Dialekt-Gospel zwischen Fliegen und Fallen, Stillstand und Ekstase, Tanz und Tod. Im Alleingang zelebriert er Reduktion und überrascht mit großer Intimität. Der ersten Single-Auskopplung "Lärche" im November 2016 folgten mehr als 25 Konzerte. Nun legt Plut nach: Insgesamt zehn LIEDER VOM TANZEN UND STERBEN bilden den finsteren Reigen, der stetig in den Abgrund führt. : Die Scherbe : MO., 2. März, 20.45 Uhr Max Johnson Trio

open music presents: Anna Webber (tenor saxophone, flute), Max Johnson (double bass), Michael Sarin (drums). Max Johnson, seines Zeichens virtuoser Kontrabassist und spannender Komponist der jüngeren Generation, präsentiert sein neuestes Trio, aktuellste Musik. Diese nimmt Anleihen bei Kammermusik, freier Improvisation wie auch traditionellem Jazztrio-Sound, verzichtet aber dabei nie auf ihren eigenständig einzigartigen Charakter. Individuelle Klangvorstellungen und reiche Erfahrungen bringen natürlich auch Anna Webber und Michael Sarin ein, unverwechselbare Stimmen auch ihres Zeichens.

WO : Stockwerk

WANN : MO., 2. März, 20 Uhr





open music presents: Anna Webber (tenor saxophone, flute), Max Johnson (double bass), Michael Sarin (drums). Max Johnson, seines Zeichens virtuoser Kontrabassist und spannender Komponist der jüngeren Generation, präsentiert sein neuestes Trio, aktuellste Musik. Diese nimmt Anleihen bei Kammermusik, freier Improvisation wie auch traditionellem Jazztrio-Sound, verzichtet aber dabei nie auf ihren eigenständig einzigartigen Charakter. Individuelle Klangvorstellungen und reiche Erfahrungen bringen natürlich auch Anna Webber und Michael Sarin ein, unverwechselbare Stimmen auch ihres Zeichens. : Stockwerk : MO., 2. März, 20 Uhr Friedenspolitik geht uns Alle an

Kurzreferat zur aktuellen Situation der Friedenspolitik, danach Gespräch mit dem Schweizer Experten Andreas Zumach. "Nach einem Kurzreferat zur aktuellen Situation der Friedenspolitik wollen wir mit Andreas Zumach ins Gespräch kommen und es wird die Möglichkeit geben ihm Fragen zu stellen. Der Experte für Internationale Außen- und Sicherheitspolitik arbeitet als Publizist und ist Korrespondent für die TAZ und bei der UNO. Darüber hinaus ist er ein freier Korrespondent für andere deutsch-und englischsprachige Print- und Rundfunkmedien. Zumach beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Themen des Völkerrechts, der Menschenrechtspolitik, der Sicherheitspolitik, der Rüstungskontrolle und der internationaler Organisationen."

WO: FH Joanneum (Alte Poststraße 149)

WANN: MO., 2. März, 19 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag. <

6. Grazer Unis: Online-Anmeldung gestartet

Am 1. März begann die Online-Registrierung für zwölf Studien an der Karl-Franzens-Universität Graz, die TU zieht am 2. März nach. KFU-Interessierte, die ab dem Wintersemester 2020/21 eines der von Aufnahmeverfahren betroffenen Studien beginnen möchte, haben bis zum 15. Juli 2020 Zeit, sich online anzumelden. Dafür müssen sie einmalig eine Registrierungsgebühr von 50 Euro entrichten. Diese Gebühr wird bei der Online-Registrierung fällig. Nach der Registrierungsfrist wird festgestellt, für welche Studien es auch einen Aufnahmetest braucht - weil es mehr Anmeldungen als Plätze gab. Geändert hat sich eine Sache: Die Registrierungsfrist war letztes Jahr zunächst bis 15. Mai gewählt, ehe sie verlängert wurde. Heuer entfällt diese gleich erst auf den 15. Juli. Für Lehramtsstudien an der Uni Graz müssen alle Bewerberinnen und Bewerber ein allgemeines Aufnahmeverfahren absolvieren. Ende der Frist ist bereits am 15. Mai 2020 (12 Uhr). An der TU Graz beginnen ebenfalls am 2. März die

Registrierungsfristen für Architektur und das Lehramt (Informatik,

Darstellende Geometrie).

7. Noch Fragen?