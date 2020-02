Facebook

Der Donnerstag verläuft wieder deutlich freundlicher © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Donnerstag klingen die Schneeschauer im Norden ab und es setzt sich vorübergehend im ganzen Land trockenes und zeitweise sonniges Wetter durch. Der Wind dreht im Tagesverlauf wieder auf südliche Richtungen. Mit Höchstwerten um 10 Grad entsprechen die Temperaturen in etwa der Jahreszeit.

Am Freitag ist es im Norden wieder teils winterlich. Im Südosten des Landes bleibt es hingegen meist trocken und oft sonnig. Aber auch hier muss verbreitet mit stürmischem Nordföhn mit Böen über 60 km/h gerechnet werden. Höchstwerte um 8 Grad.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Am Donnerstag gibt es wieder starken Erlen- und schwachen Haselpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Plabutschgondel: KPÖ hat 5000 Unterschriften zusammen

Mit der Gondel auf den Plabutsch? Dieses Projekt, ein Wahlkampfversprechen von ÖVP-Chef Siegfried Nagl, treibt die schwarz-blaue Rathauskoalition weiter voran. Vieles ist noch offen, nur eines ist fix: Vor dem Bau wird die Bevölkerung gefragt. Die Frage ist allerdings: Wann? ÖVP und FPÖ wollen erst fragen, wenn die Umweltverträglichkeitsprüfung vorliegt. Erst dann, so das Argument, würden alle Fakten auf dem Tisch liegen; erst dann könne man seriös den Grazern die Frage stellen, ob die Gondel bis zum Thalersee um derzeit rund 38 Millionen Euro gewollt ist oder nicht. Der ursprüngliche Befragungstermin vom ersten Quartal 2020 war damit vom Tisch. Nach eigenen Angaben hat die Grazer KPÖ in sechs Wochen 5000 Unterschriften gesammelt: "Das zeigt, dass für viele Leute die Sinnhaftigkeit der Plabutsch-Gondel einfach nicht gegeben ist", sagt Klubobmann Manfred Ebner. Was jedenfalls fix ist: Die Politik muss sich an das Ergebnis einer etwaigen Volksbefragung nicht halten. ÖVP und FPÖ haben für sich festgelegt, das Ergebnis nur anzuerkennen, wenn mindestens 30 Prozent aller Wahlberechtigten mitmachen.

5. Noch nichts vor?



Kubinzky-Sammlung: Dein Graz!

Die Sammlung Kubinzky am Joanneum. Kuratiert von: Gerhard M. Dienes (1953-2020) und Astrid Aschacher. Im November 2018 schenkte Prof. Karl Albrecht Kubinzky den Großteil seiner kulturgeschichtlichen Sammlung dem Universalmuseum Joanneum. " Dein Graz" ist ein Streifzug durch die Fülle der Stadt, beginnend in den ehemaligen Vororten – ohne Peripherie kein Zentrum –, und nähert sich über die Vorstädte der namensgebenden Kernstadt. Die große Stadtausstellung versteht sich als ein Geschenk für Prof. Kubinzky.

WO : Museum für Geschichte

WANN : DO., 27. Feb., 19 Uhr





Film: Anders essen

- Das Experiment. Film & Gespräch. Filmscreening & Gespräch mit Regisseurin Andrea Ernst und Sigrun Zwanzger (Welthaus). Würden alle Menschen so essen wie durchschnittliche EuropäerInnen , dann bräuchten wir jährlich zwei Erden . Wie funktioniert die derzeitige Lebensmittelproduktion? Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen nimmt der Film mit nach Spanien, Kolumbien, Brasilien, Indonesien, Korea und ins österreichische Gailtal. Zentraler Teil des Films ist ein Feld, das als „Acker des durchschnittlichen Verbrauchs“ bestellt wurde. Dort wird veranschaulicht welche Pflanzen für unsere Ernährung notwendig sind und wieviel unserer Lebensmittelproduktion im In- bzw. Ausland stattfindet. Begleitet werden auch drei Familien bei einem Selbstexperiment: sie wollen nachhaltiger essen.

WO : Schubertkino

WANN : DO., 27. Feb., ab 19 Uhr





Lesung: Dominik Barta

liest aus seinem Debütroman "Vom Land". Dass Theresa, um die sechzig und Bäuerin, sich plötzlich krank fühlt, bringt alle Gewissheiten ins Wanken. Die erwachsenen Kinder müssen anreisen, von wo auch immer es sie hin verschlagen hat, um endlich wieder miteinander zu reden. Theresas Mann muss lernen, Hilfe und Gefühle zu akzeptieren. Und selbst der zwölfjährige Daniel muss seinem verbohrten Onkel Max entschlossen entgegentreten, um seinen einzigen wirklichen Freund zu schützen. Theresa aber schweigt, findet keine Worte, keinen Weg.

WO: Landesbibliothek

WANN: DO., 27. Feb., 19 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag. <

6. Müllfrei leben - geht das?

Zero Waste bedeutet "Null Müll" bzw. "Null Verschwendung". Was sich im ersten Moment radikal und unmöglich anhört, wird weltweit immer öfter von Privatpersonen und Unternehmen umgesetzt. Verschiedene Geschäfte in Graz fördern bereits das verpackungsfreie Einkaufen. Am Donnerstag verrät Evelyn Rath (vision müllfrei) zahlreiche praktische Tipps und Tricks, denn: jeder/jede ÖsterreicherIn produziert fast 570 Kilogramm Müll pro Jahr – damit schaden wir nicht nur uns selbst, sondern auch der Umwelt. Bis zu 13 Millionen Tonnen Kunststoff landen Jahr für Jahr im Meer und mittlerweile treiben 5 gigantische Müllstrudel auf den Weltmeeren. Wie realistisch ist ein Leben (fast) ohne Müll? Ein Vortrag über die Chance, das Unmögliche einfach zu leben.

WO: IPW Graz (Glacisstraße 43a)

WANN: DO., 27. Feb., 18 Uhr

7. Noch Fragen?