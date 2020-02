Von der Rechnungshof-Kritik an der Holding und dem Faschingstreiben in Graz-Umgebung: Ihr Infopaket für den Montag, den 24. Feber. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wir wünschen Ihnen außerdem eine schöne Faschingswoche © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Der Rosenmontag verläuft in der Steiermark meist dicht bewölkt und speziell in den Morgenstunden teils noch stürmisch. Im Süden bleibt es trocken und die Wolken lockern am Nachmittag auf. Am Nachmittag fällt allgemein kaum mehr Niederschlag. Zum Abend hin klart es dann vielfach auf. Höchstwerte um 11 Grad.

Am Faschingsdienstag präsentiert sich das Wetter in der Steiermark ganztags trocken und auch recht freundlich. Die Sonne kann aber von hohen oder mittelhohen Wolken immer wieder verdeckt werden. Nach Westen zu ziehen im Tagesverlauf Wolken auf. Mit bis zu 17 Grad ist es für die Jahreszeit nochmals deutlich zu mild.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt mäßigen Hasel- und starken Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Rechnungshof kritisiert Holding

Selten hat ein Prüfbericht des Rechnungshofes solch emotionale Reaktionen provoziert wie der aktuelle. Das Thema: die strategische Steuerung des Verkehrs in der Stadt. Das Fazit: Parteipolitik hat Vorrang gegenüber Sachpolitik. Die Prüfer fassen das in einem Satz zusammen: "Das Unternehmenskonzept der Holding war zum Teil auf parteipolitische Dokumente und nicht auf Beschlüsse des Gemeinderates ausgerichtet." Der Bericht belegt: Bei der Entwicklung von innovativen Verkehrsprojekten agiert die Holding auf Zuruf der schwarz-blauen Koalition, die für den Verkehr zuständige Stadträtin Elke Kahr (KPÖ) wird außen vor gelassen, der Gemeinderat detto. Das"grundsätzlich vorbildliche strategische Unternehmenskonzept der Holding" ist nicht mit den Vorgaben der Stadt abgestimmt. Spätestens jetzt ist allen klar: Die Holding ist nicht mehr nur Auftragnehmer, sondern agiert eigenständig und losgelöst von den Fachabteilungen im Rathaus. Lesen Sie hier mehr über das parteipolitische Kalkül.

5. Unsere Veranstaltungstipps



Ausstellung: "schau auf di! - Psyche erleben"

Die Erlebnisausstellung von pro mente steiermark wandert auch 2020 durch das ganze Land. Ausstellungsobjekte zu den Krankheitsbildern Depression und Schizophrenie. Zwischen 11 und 17 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, die beiden psychischen Krankheiten hautnah zu erleben, zu spüren und zu hören und bringen so in Erfahrung, wie sich diese subjektiv wahrnehmbaren Krankheitsbilder anfühlen könnten.

WO : FH Joanneum Audimax (Eggenberger Allee 11)

WANN : MO., 24. Feb., 11-17 Uhr





Die Erlebnisausstellung von pro mente steiermark wandert auch 2020 durch das ganze Land. Ausstellungsobjekte zu den Krankheitsbildern Depression und Schizophrenie. Zwischen 11 und 17 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, die beiden psychischen Krankheiten hautnah zu erleben, zu spüren und zu hören und bringen so in Erfahrung, wie sich diese subjektiv wahrnehmbaren Krankheitsbilder anfühlen könnten. : FH Joanneum Audimax (Eggenberger Allee 11) : MO., 24. Feb., 11-17 Uhr Haair Salon

Schreib- und Kreativwerkstatt. Ein Projekt des Afro-Asiatischen Instituts in Kooperation mit uniT. Im Haair Salon werden persönliche Erinnerungen an den Haaren herbeigezogen, haarsträubende Geschichten erzählt, alte Zöpfe abgeschnitten, das Haar in der Suppe gesucht und wild wuchernd haarscharf nachgedacht. In organisierten Workshops wird erinnert, erzählt, frisiert, geschrieben und gemeinsam kreativ und künstlerisch gestaltet.

WO : Afro-Asiatisches Institut Graz (Leechgasse 24)

WANN : MO., 24. Feb., 17-20 Uhr





Schreib- und Kreativwerkstatt. Ein Projekt des Afro-Asiatischen Instituts in Kooperation mit uniT. Im Haair Salon werden persönliche Erinnerungen an den Haaren herbeigezogen, haarsträubende Geschichten erzählt, alte Zöpfe abgeschnitten, das Haar in der Suppe gesucht und wild wuchernd haarscharf nachgedacht. In organisierten Workshops wird erinnert, erzählt, frisiert, geschrieben und gemeinsam kreativ und künstlerisch gestaltet. : Afro-Asiatisches Institut Graz (Leechgasse 24) : MO., 24. Feb., 17-20 Uhr Filmabend: Granny's Videos

Aus dem Leben von Emma Hoffer-Sulmthal. Zum 120. Geburtstag. Home Movie von Heinz Trenczak. In "Granny's Videos" erzählt die Mutter des Filmemachers Heinz Trenczak dem Sohn ihr Leben - direkt in die Kamera. Das ist der rote Faden. Aus rund 60 Stunden Videomaterial, aus hunderten Familienfotos, aus raren historischen Archiv-Filmmaterialien, aus altem Amateurfilmmaterial des Vaters sowie aus dokumentarischen Alltagsbeobachtungen montierten der Grazer Filmemacher Heinz Trenczak und sein Kölner Cutter Georg von Kreisler die Erinnerungen von Emma Hoffer-Sulmthal. Sie lebte beinahe so lang wie das 20. Jahrhundert währte (1900-1996).

WO: Filmzentrum im Rechbauer

WANN: MO., 24. Feb., 18 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag. <

6. Fasching in GU: Die lustigsten Eindrücke

Den Beginn der Faschingsumzüge im Grazer Umland machte am Samstag der Deutschfeistritzer Traktorfasching. Er ist ein Fixpunkt des Narrentreibens in Graz-Umgebung Nord. Rund 25 Gespanne waren dieses Jahr unterwegs. Vom wiederauferstandenen Strache, Greta Thunberg am Traktor, einem Boot im Kreisverkehr bis zum kompletten Hühnerstall war alles dabei. Einen kleinen aber feinen Umzug gibt es jedes Jahr in Röthelstein, Katastralgemeinde von Frohnleiten, zu bestaunen. Dieses Jahr unter anderem mit dabei: Ein Fake-News-Generator inklusive mietbaren Statisten für Gegendemonstrationen und das frisch erfundene Greta-Mobil, das von Hand geschoben wird und keinen Treibstoff braucht. Außerdem: Ein vollausgestatteter Saloon und eine "Jagahittn". Rund ging es Samstagabend auch bei der jährlichen Sitzung des Faschingsclubs (FC) Frohnleiten: Rund vier Stunden Programm erwarteten die Besucher. Darunter die Tratschweiber, die die Frohnleitner Politik in die Mangel nahmen, und natürlich der Ärzte-Sketch, der dieses Jahr sogar mit einer Gesangseinlage punktete. Hier finden Sie unsere Fotoserien von den Umzügen.

7. Noch Fragen?