Ob Schöckl, Plabutsch oder ein Besuch in einem Park der Stadt - das Wochenende will genutzt sein © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Am Sonntag zunehmend stürmisch. Nach Süden zu können die Wolken speziell am Nachmittag auflockern und hier zeigt sich auch die Sonne. Der Wind frischt kräftig auf. Tagsüber liegen die Höchstwerte bei außergewöhnlich milden 14 Grad.

Der Rosenmontag verläuft in der Steiermark meist dicht bewölkt und speziell in den Morgenstunden teils noch stürmisch. Im Süden bleibt es trocken und die Wolken lockern am Nachmittag auf. Am Nachmittag fällt allgemein kaum mehr Niederschlag. Höchstwerte um 12 Grad.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt mäßigen Hasel- und starken Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz will "Elterntaxis" entgegewirken

Nach Wien, Salzburg, Dornbirn und vielen anderen will auch Graz den Elterntaxis – also Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bis zum Schultor führen – den Kampf ansagen. "Wenn Kinder die Welt nur noch aus dem Rücksitz des Autos erleben, dann macht das was", schreibt Rudolf Egger (Uni Graz) im Buch "Lernwelt Schulweg". Der Schulweg ist auch für Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) "Teil des Schulalltags" und könne wesentlich zur Entwicklung des Kindes beitragen. Je aktiver und selbstständiger die Kinder zur Schule kommen, desto besser – das sieht auch Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) so. In Graz setzt man bisher auf das Modell der Elternhaltestelle. Das sind extra gekennzeichnete Parkplätze in Schulnähe. Eingeführt wurde das bei der VS Andritz: Die Elternhaltestelle ist in der Stattegger Straße, die Kinder gehen zu Fuß durch die Prochaskagasse zur Schule. Die Stadt hat mehrere Elternhaltestellen eingerichtet, sie wirken aber nicht immer sinnvoll. Bei der VS Krones in der Kastellfeldgasse ist die Haltestelle direkt vor dem Schultor. "Ja, einige Elternhaltestellen entsprechen nicht unseren Wunschkriterien", heißt es bei Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ). Bei Schulstraßen wartet man eine Initiative des Städtebundes ab.

5. Freizeit: Schon etwas vor?

WIKI Erlebnisfasching

Kindermaskenball. Zu den Highlights zählen: Kasperltheater, Zauberhexe Trixika, Kinderschminken, Kinderdisco und 25 Mitmachstationen wie Rodeo Bulle, Minigolf, Eishockey mit den Grazer 99ers, Torschusswand u.a. Zuletzt feierten mehr als 2.200 kleine und große Gäste gemeinsam mit ihren Freunden und Familien, ließen sich an den Food-Stationen verwöhnen, legten im Elterncorner die Füße hoch oder gaben alles in den verschiedenen Tanz- und Bewegungsstationen. Das gesamte Areal der Seifenfabrik wird in einen wahren Faschingsspot.

WO : Seifenfabrik

WANN : SO., 23. Feb., 14.30-18 Uhr





Performance von und mit: Zaid Asalame. "Ich habe keine Ahnung, aber ich habe eine Geschichte. Die Geschichte liegt irgendwo zwischen Bagdad und Europa." Ein politischer junger Mann bringt sein Leben in Gefahr, weil er seine Meinung offen zeigt und keine Angst davor hat einfach ein Mensch zu sein. Er kämpft für eine gerechte Gesellschaft und muss deshalb fort. Weit weg. Alles, was er sich dachte, wollte, mochte und liebte hätte geheim gelebt werden müssen. Die Erde- ein Käfig. Ich wurde in Bagdad geboren, ich bin Muslim, ich spreche arabisch. Aber war das meine Entscheidung?

WO : Theater im Bahnhof

WANN : SO., 23. Feb., 19 Uhr





Popmusik in all ihren Facetten. Ein neu gegründetes Duo bestehend aus der Sängerin Veronika Plank-Bachselten und dem Gitarristen Peter Taucher spielt Popmusik in all ihren Facetten-von Piaf bis U2- hier ist viel Raum für Zeit und Melancholie,- aber auch für Groove, Improvisation und Experiment.

WO: The Churchill Bar

WANN: SO., 23. Feb., 20.30 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag. <

6. Schöckl-Seilbahn: Stillstand ab Montag

Jetzt gibt es keine Ausrede mehr: Wer gerne auf den Grazer Hausberg fährt, sollte die vorerst letzte Möglichkeit an diesem Wochenende nutzen. Die Schöckl-Seilbahn steht nämlich von Montag, 24. Februar, bis zum 21. März wegen Revisionsarbeiten still. Das heißt, wer gerne auf den Schöckl fährt statt geht, der sollte sich an diesem Wochenende noch tummeln. Übrigens: Auch am Schloßberg in Graz geht derzeit nichts mit der Bahn. Diese wird ebenso – beziehungsweise schon seit 3. Februar – überprüft. Sie soll am 1. März wieder in Betrieb genommen werden und Fahrgästen (Tickets für Zone 101 sind gültig) regulär zur Verfügung stehen.

7. Noch Fragen?