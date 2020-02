Der Freitag verläuft zunehmend sonnig, aber sehr windig. Rasch setzt sich nachd dem Durchzug einer Kaltfront in den Morgenstunden überall die Sonne durch. Auf den Bergen geht das Temperaturniveau merklich zurück. In Graz liegen die Höchstwerte bei 11 Grad.

Am Samstag stellt sich trockenes Wetter mit zeitweiligem Sonnenschein ein. Vorübergehend werden aber Wolkenfelder einer Warmfront die Sonne abschirmen. Der Wind weht deutlich schwächer und dreht wieder auf West bis Südwest. Damit erreichen uns erneut milde Luftmassen. Frühwerte noch leicht frostig mit -1 Grad, Höchsttemperaturen um 12 Grad.

Am Freitag gibt es mäßigen Hasel- und starken Erlenpollenflug.

Es sind zwei Fragen, die derzeit in Graz besonders intensiv diskutiert werden: Sind die Mieten für den Handel im Zentrum von Graz wirklich zu hoch? Und wer kassiert diese Mieten eigentlich, sprich: Wem gehören Herren- und Sporgasse eigentlich? Die größten Immobilienbesitzer am Markt sind mit Abstand zwei Versicherungen: die Grazer Wechselseitige (Grawe) und die Generali-Versicherung aus Wien. Der Immobiliensparte der Grawe gehört übrigens auch das Schediwy-Haus in der Sporgasse. Das Aus des Traditionshändlers hat ja die aktuelle Debatte entfacht. In der Altstadt gibt es nur zwei Grazer Unternehmer, denen das Geschäft und die dazugehörige Immobilie gehört: Christine Korp von Friebe in der Sporgasse und Hermann sowie Klaus Weikhard am Hauptplatz. Beim Platzhirsch Kastner & Öhler ist die Lage komplexer: Der Großteil der riesigen Immobilien in der Sackstraße, Murgasse und Kaiser-Franz-Josef-Kai ist im Eigentum der "Kai Realitäten", wo unter anderem zahlreiche Mitglieder der Kastner-Familie Anteile halten. Alle anderen Unternehmer haben sich in der Grazer Altstadt eingemietet. Zu Preisen, die tatsächlich sehr hoch sind.

Der Winter fällt heuer in Graz gewissermaßen flach. Am Wochenende sind gar bis zu 18 Grad möglich. Eisig wird es trotzdem: Die ersten Eisgeschäfte haben bereits geöffnet. In Graz lädt "Eis Greissler" in der Sporgasse seit vergangenem Freitag in die wieder offene Filiale. Unweit davon - in der Herrengasse - wurden zur Wochenmitte die Eisvitrinen in die Filiale von "Charly Temmel Eis" geschoben. Am Standort in der Mitterstraße in Puntigam, wo ja ganzjährig ein Café geführt wird, bestätigt man, dass auch in der Innenstadt bald wieder die Türen offen stehen: "Am 1. März sperren wir in der Herrengasse auf." Ebenso am 1. März wird die "Eisperle" in der Kaiserfeldgasse und Conrad-von-Hötzendorf-Straße wieder aufsperren. Und ein dritter Standort soll heuer vor den Vorhang geholt werden. Fans von "SAX"-Eis können sich auch freuen - und schon in St. Peter und Feldkirchen vorbeischauen. Die Filialen dort sind seit 15. Februar geöffnet. Die anderen Standorte (Sporgasse, Straßgang) sollen bis Anfang März folgen.