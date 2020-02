Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Blick: Das Museum der Wahrnehmung © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Am Mittwoch gibt es zahlreiche Wolken, die Sonne zeigt sich nur regional und kurz. Ein paar Regentropfen sind am Vormittag da oder dort möglich. Zwischen mittleren Nachmittag und Abend zieht von Nordwesten eine Kaltfront über die Steiermark. Der Wind dreht auf Nordwest und frischt böig auf. Nach Frühtemperaturen um null Grad werden Maxima um 8 Grad erwartet.

Der Donnerstag bringt uns sehr sonniges Wetter, am Vormittag wird es auch wolkenlos sein. Es wird schon wieder überdurchschnittlich mild. Tageshöchsttemperaturen um 10 Grad, am Morgen gibt es höchstens leichten Frost.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt derzeit schwachen Hasel- und Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Nach Schediwy-Aus: Graz will Einkaufstouristen ködern

Wie kann man die Grazer Altstadt beleben und das Zentrum für den Handel attraktiv gestalten? Diese Fragen werden nach dem Schlussstrich, den die Brüder Wachmann unter ihr Papier- und Schreibwarenfachgeschäft Schediwy in der Sporgasse gezogen haben, wieder gestellt. Eine mögliche Antwort wird gerade im Rathaus diskutiert: Zusätzlich zum regulären öffentlichen Verkehr sollen Steirer mit Shuttlebussen aus den Bezirken nach Graz zum Einkaufen geholt werden. "Schon jetzt werden 40 Prozent aller Umsätze im Grazer Zentrum von Kunden erzielt, die von außerhalb der Stadt kommen", weiß Erwin Sacher von der Unternehmer-Initiative "Echt Graz". Die gute Erreichbarkeit der Altstadt ist eine der Hauptforderungen, wenn es um den Handelsstandort Graz geht. Der Shuttlebus wäre da eine neue Möglichkeit, hofft man im Rathaus. Auch die Schediwy-Geschäftsführer benennen die Probleme in der Altstadt: "Die Themen sind ja immer dieselben. Diese unglaublich vielen Einkaufszentren, die Erreichbarkeit im Zentrum mit der Park-Problematik, hohe Mieten und hohe Fluktuation bei den Geschäften."

5. Freizeit: Schon etwas vor?

Utopie Lesekreis: "Es könnte anders sein"

Eine gemeinsame Auseinandersetzung mit Texten. Lesen gilt als einsame Tätigkeit. Aber besonders die Lektüre von Texten der politischen Theorie stellt uns manchmal vor große Herausforderungen, weil sich der Text nicht sofort erschließt, wir mit den Begriffen nicht vertraut sind oder einfach das Bedürfnis haben, das Gelesene mit anderen zu teilen. In insgesamt acht Abendeinheiten werden wir Schlüsseltexte des utopischen Denkens diskutieren, um sie umfassender verstehen und in ihrem Kontext und in ihrer Entstehungsgeschichte besser begreifen zu können. Alle Infos unter: www.konferenzimforum.at/demokratie

WO : Forum Stadtpark (Saloon)

WANN : MI., 19. Feb., 18 Uhr





Eine gemeinsame Auseinandersetzung mit Texten. Lesen gilt als einsame Tätigkeit. Aber besonders die Lektüre von Texten der politischen Theorie stellt uns manchmal vor große Herausforderungen, weil sich der Text nicht sofort erschließt, wir mit den Begriffen nicht vertraut sind oder einfach das Bedürfnis haben, das Gelesene mit anderen zu teilen. In insgesamt acht Abendeinheiten werden wir Schlüsseltexte des utopischen Denkens diskutieren, um sie umfassender verstehen und in ihrem Kontext und in ihrer Entstehungsgeschichte besser begreifen zu können. Alle Infos unter: www.konferenzimforum.at/demokratie : Forum Stadtpark (Saloon) : MI., 19. Feb., 18 Uhr Kulturjahr 2020: Salar : Evaporation

Eine Ausstellung von Anna Friz & Rodrigo Ríos Zunino. Im Diskurs über die urbane Zukunft und die immense Rolle, die neue Technologien einnehmen, stellt sich auch die Frage nach den Ressourcen und damit nach den Auswirkungen auf die Natur und die Lebensbedingungen, die der massive Abbau von Rohstoffen wie Kupfer, Lithium und Seltenen Erden mit sich bringt. So werden riesige Halden des Kupfer-Tagebaus oder die giftigen Teiche des Lithium-Abbaus hinterlassen. Für die Video- und Klanginstallation erforschte Anna Friz gemeinsam mit Rodrigo Ríos Zunino Kupfer-, Lithium- und Seltene-Erden-Minen im Salar de Atacama bzw. in der Salzwüste in Atacama bei San Pedro und Calama im Norden von Chile.

WO : esc medien kunst labor

WANN : bis FR., 21. Feb., 14–19 Uhr und nach Vereinbarung





Eine Ausstellung von Anna Friz & Rodrigo Ríos Zunino. Im Diskurs über die urbane Zukunft und die immense Rolle, die neue Technologien einnehmen, stellt sich auch die Frage nach den Ressourcen und damit nach den Auswirkungen auf die Natur und die Lebensbedingungen, die der massive Abbau von Rohstoffen wie Kupfer, Lithium und Seltenen Erden mit sich bringt. So werden riesige Halden des Kupfer-Tagebaus oder die giftigen Teiche des Lithium-Abbaus hinterlassen. Für die Video- und Klanginstallation erforschte Anna Friz gemeinsam mit Rodrigo Ríos Zunino Kupfer-, Lithium- und Seltene-Erden-Minen im Salar de Atacama bzw. in der Salzwüste in Atacama bei San Pedro und Calama im Norden von Chile. : esc medien kunst labor : bis FR., 21. Feb., 14–19 Uhr und nach Vereinbarung Ferienprogramm: Fotoworkshop

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Fotos von Prominenten prägen unser Bild von ihnen und wie wir uns an sie erinnern! Doch wie gelingt eigentlich ein richtig besonderes Porträtfoto? Mit welchen Techniken hat die bedeutende österreichische Fotografin Madame d’Ora gearbeitet, als sie Stars ihrer Zeit fotografierte? Welche Bedeutung hatte das Medium Fotografie damals? In dem interaktiven Workshop betrachten wir originale Fotografien, interpretieren Bilder und machen selber welche.

WO: GrazMuseum

WANN: MI., 19. Feb., 10-12 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch. <

6. Letzte Chance auf futuristische Gratisfahrt durch Graz

Nicht, dass es am Freitag heißt, wir hätten Sie nicht gewarnt: Denn jener Elektrobus aus Spanien, den die Graz-Linien aktuell testen, dreht momentan noch seine Runden in der Landeshauptstadt und lädt zum kostenlosen Einsteigen ein - aber nicht mehr lange: Denn wie man seitens der Graz-Linien auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt, gilt dieses Angebot nur noch bis zum 20. Februar. Wie berichtet, ist der Bus namens "Irizar" der erste Elektro-Gelenkbus mit Batteriebetrieb, der in Graz getestet wird. Er hat eine Reichweite von bis zu 80 Kilometer und nimmt maximal 115 Personen mit auf die Reise. Unter anderem saust er in Graz entlang der Strecke der Buslinie 40 - und das Beste daran: Fahrgäste steigen kostenlos in den schwarzen Flitzer. Aber eben nur noch bis inklusive Donnerstag, 20. Februar.

7. Noch Fragen?