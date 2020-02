Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Kaltfront bringt mehr Bewölkung und einen Rückgang der Temperaturen © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Ab Dienstag wird es kühler. Nach nächtlichem Durchzug der Kaltfront klingt der leichte Regen am Morgen rasch ab und die Wolken lockern in der Obersteiermark am Vormittag wieder auf. Einzig in der südlichen Steiermark halten sich mittelhohe Wolkenfelder bis in den Nachmittag hinein. Dazu weht lebhafter, auf den Bergen insbesondere am Vormittag stürmischer Nordwestwind. Frühtemperaturen ab 5 Grad, Höchstwerte um 12 Grad.

Am Mittwoch gibt es wohl zahlreiche Wolken, die Sonne zeigt sich nur regional und kurz. Am Nachmittag nehmen die Wolken weiter zu. Niederschlagsfrei wird es untertags noch in den südlichen Regionen bleiben. Nach Frühtemperaturen ab 2 Grad werden Maxima um 9 Grad erwartet.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Derzeit liegen keine aktuellen Luftgütedaten vor.

Weiterhin starker Haselpollenflug und schwacher Flug weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Öffi-News: Der Ferienbeginn zaubert vielen ein Lächeln ins Gesicht. Ab Samstag sorgen die steirischen Energieferien aber in Graz für eine weitere Änderug, die zu beachten ist. Es ändern sich nämlich auch die Fahrpläne der Holding Graz Linien für eine Woche. Die aktuellen Fahrpläne sind HIER abzurufen.

zaubert vielen ein Lächeln ins Gesicht. Ab Samstag sorgen die aber in Graz für eine weitere Änderug, die zu beachten ist. Es ändern sich nämlich auch die für eine Woche. Die sind HIER abzurufen. Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Tram-Ausbau zur "smart city": Welche Bäume fallen

Jetzt werden für die Neugestaltung der Waagner-Biro-Straße, durch die ab Ende 2021 die verlängerte Straßenbahn der Linie 6 fahren wird, 60 Bäume gefällt. Rund 40 weitere gelten als gefährdet. Bei ihnen ist noch offen, ob sie die Bauarbeiten überleben. Ist das "stadtbaumschonend" – eines der Schlagworte bei der bevorstehenden Neugestaltung – geplant? Nein, viel zu viele straßenbegleitende Bäume werden gefällt, kritisieren die Grünen. Hätte man die Bäume mit einer anderen Planung halten können? In der Stadtbaudirektion schüttelt man den Kopf. Erstens werde nur dort gefällt, wo es wirklich notwendig ist; zweitens werden für die 60 gefällten 90 neue Bäume nachgepflanzt; drittens bleiben viele Bäume erhalten, nämlich ebenfalls rund 90. Hier kommen Sie zu unserer Fotostrecke, die veranschaulicht, was sich mit dem Tram-Ausbau ändert.

5. Freizeit: Schon etwas vor?

1. Grazer Lesebühne feat. Felicitas Friedrich

Zum 73. Mal in der Brücke. Felicitas Friedrich studiert gerade ein Weilchen in Graz, gebürtig kommt sie aus Bochum. Ihre Texte sind radikal emotional, reißen Themen an, die treffen und Gehirnzellen hin und hersausen lassen, dabei ein Flattern in der Brust. Sie performt mit Tempo, dennoch lyrisch, melodisch, verliert nicht den Bezug zu Realität, verliert auch nicht die Brise eines Humors. Es ist eine Regenbogenparade, sie als Gästin zu haben.

WO : Die Brücke

WANN : DI., 18. Feb., 20 Uhr





Zum 73. Mal in der Brücke. Felicitas Friedrich studiert gerade ein Weilchen in Graz, gebürtig kommt sie aus Bochum. Ihre Texte sind radikal emotional, reißen Themen an, die treffen und Gehirnzellen hin und hersausen lassen, dabei ein Flattern in der Brust. Sie performt mit Tempo, dennoch lyrisch, melodisch, verliert nicht den Bezug zu Realität, verliert auch nicht die Brise eines Humors. Es ist eine Regenbogenparade, sie als Gästin zu haben. : Die Brücke : DI., 18. Feb., 20 Uhr Filmpremiere: "Born in Evin"

Premiere und Gespräch mit Regisseurin Maryam Zaree. Moderation: Peter Schernhuber, Festivalleitung Diagonale. "Born in Evin" erzählt die Geschichte von Maryam Zaree, die sich auf die Suche nach den gewaltvollen Umständen ihrer Geburt in einem der berüchtig­tsten politischen Gefängnisse der Welt macht. Vor genau vierzig Jahren wurde der Shah und mit ihm die iranische Monarchie gestürzt. Ayatollah Khomeini, der neue religiöse Führer, ließ nach seiner Machtergreifung Zehntausende von politischen Gegnern verhaften und ermor­den. Unter den Gefangenen waren auch die Eltern der Filmemacherin, die nach Jahren im Gefängnis überlebt haben und nach Deutschland fliehen konnten.

WO : KIZ Royal

WANN : DI., 18. Feb., 19.30 Uhr





Premiere und Gespräch mit Regisseurin Maryam Zaree. Moderation: Peter Schernhuber, Festivalleitung Diagonale. "Born in Evin" erzählt die Geschichte von Maryam Zaree, die sich auf die Suche nach den gewaltvollen Umständen ihrer Geburt in einem der berüchtig­tsten politischen Gefängnisse der Welt macht. Vor genau vierzig Jahren wurde der Shah und mit ihm die iranische Monarchie gestürzt. Ayatollah Khomeini, der neue religiöse Führer, ließ nach seiner Machtergreifung Zehntausende von politischen Gegnern verhaften und ermor­den. Unter den Gefangenen waren auch die Eltern der Filmemacherin, die nach Jahren im Gefängnis überlebt haben und nach Deutschland fliehen konnten. : KIZ Royal : DI., 18. Feb., 19.30 Uhr Ferienprogramm: Fotoworkshop

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Fotos von Prominenten prägen unser Bild von ihnen und wie wir uns an sie erinnern! Doch wie gelingt eigentlich ein richtig besonderes Porträtfoto? Mit welchen Techniken hat die bedeutende österreichische Fotografin Madame d’Ora gearbeitet, als sie Stars ihrer Zeit fotografierte? Welche Bedeutung hatte das Medium Fotografie damals? In dem interaktiven Workshop betrachten wir originale Fotografien, interpretieren Bilder und machen selber welche.

WO: GrazMuseum

WANN: DI./MI., 18./19. Feb., 10-12 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag. <

6. Krapfentest: Die besten Krapfen der Stadt

Faschingszeit ist Krapfenzeit. Das Grazer Angebot ist vielseitig. Mit einer Fachjury haben wir den Test gewagt und drei Sieger gekürt: Bei einer Blindverkostung ließen sich unsere vier Juroren zehn Bäckerkrapfen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen. Dabei stellten Philipp Carstanjen, Besitzer des Hungry und des Thirsty Heart, Rolf Pabeschitz und Petra Großschädl vom Grazer Faschingsverein und Waltraud Hutter, Kopf der Genuss-Hauptstadt Graz und Ex-Operncafé-Chefin, eines fest: Diese Stadt hat ein breites Spektrum, alle Krapfen haben geschmeckt. Gekürt hat die Jury die drei besten der Stadt. An der Spitze: Die Eggenberger Konditorei Klescher, vor Kern und Strohmayer. Hier finden Sie die Begründung der Verkoster und unsere Fotostrecke.

7. Noch Fragen?