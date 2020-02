Facebook

Bis Freitag wird es sogar noch um eine Spur milder © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Am Donnerstag sorgt Zwischenhocheinfluss für trockenes und recht sonniges Wetter. Vor allem vormittags ist es oft strahlend sonnig. Zum Teil wird es föhnig. Frühtemperaturen noch -3 Grad, Höchstwerte 11 Grad.

Am Freitag wird es teilweise wieder stürmisch. Die Schauer im Süden des Landes ziehen dabei schon in den Morgenstunden wieder ab und der kräftige Nordwind sorgt vom Oberen Murtal bis in die Südoststeiermark für föhniges und sonniges Wetter. Höchstwerte bei äußert milden 13 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Derzeit liegen keine aktuellen Luftgütedaten vor.

Es gibt schwachen Hasel- und Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. 60 Bäume sind dem Tramausbau im Weg

Ende 2021 soll die erste Straßenbahn durch die Waagner-Biro-Straße fahren. Die dann verlängerte Linie 6 wird das Areal rund um die Helmut-List-Halle und den Science Tower erschließen. Allein in dieser "smart city" werden rund 3000 Menschen wohnen, aber auch rundherum passiert gerade eine massive Wohnbauentwicklung. Zuletzt wurde bekannt, dass der Firmensitz der Grazer Kaffeemarke J. Hornig in der Waagner-Biro-Straße an einen Bauträger verkauft wurde. Am 17. Februar fällt der Startschuss für den Straßenbahnausbau in der Waagner-Biro-Straße - und zwar in Form von Baumschlägerungen. 60 bestehende (Allee-)Bäume müssen weichen, "einige wäre aber aufgrund von Pilzbefall ohnehin zur Fällung vorgesehen gewesen", heißt es seitens der Stadtbaudirektion. Entscheidend dabei: Es werden nach Fertigstellung 90 Bäume nachgepflanzt. Der Straßenbahnausbau zur List-Halle - die Umkehrschleife wird kurz vor der Peter-Tunner-Gasse sein - kostet 28 Millionen Euro.

5. Freizeit: Was darf's sein?



Volkskultur.Speed.Dating: Kultur und Bier?

Bier, du Göttertrank! Chorgesang trifft Brauhauskultur. Im Rahmen von Graz Kulturjahr 2020. Singen Sie gerne in Gemeinschaft oder wollten Sie es zumindest immer schon einmal probieren? Wir laden alle Sängerinnen und Sänger sowie solche, die es noch werden wollen, zu einem 20-minütigen Speed-Dating in die Brauerei Puntigam ein. Doch wir werden hier nicht nur singen, gilt es doch, zuerst einmal unser wichtigstes Instrument – die eigene Stimme – aufzuwärmen. Anschließend gehen wir’s dann gemeinsam an und probieren Lieder, die das Wasser ebenso wie das Bier auf besondere Weise feiern. Sie werden merken: Die Freude am Gesang verdoppelt sich in Gesellschaft.

WO : Brauhaus Puntigam

WANN : DO., 13. Feb., 19.30 Uhr





Cellospiel und Cellospaß. Schwungvolle Werke aus der Klassik, Tanz- und zeitgenössischen Musik von Johann Strauß, Carlos Gardel, Wilhelm Fitzenhagen u.a. Reihe "Amabile". VA: Musikverein für Steiermark. Empfohlen ab 6 Jahren. Mit Werken der Klassik, Tanz- und zeitgenössischen Musik wird gemeinsam gesungen und getanzt!

WO : Congress (Stefaniensaal)

WANN : DO., 13. Feb., 15 Uhr





Unsere musikalische Zeitreise von 1920 bis 2020 am Do.13. Feb. im "tube’s" in Graz. Mit Theresa Chorinsky, Stefan Matl, Robert Knapp, Robert Tesar und Albert Eigner! Abendkasse ab 19:30 Uhr

Infotelefon: 0676-35 85 580

WO: tube's

WANN: DO., 13. Feb., 20 Uhr



Nichts gefunden?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag. <

6. Keine Lösung in Sicht: Es wird gestreikt

Am legten hunderte Steirer, die in Pflege- und Gesundheitsberufen beschäftigt sind, die Arbeit nieder. Sie wollen damit ihrer Forderung nach einer 35-Stunden-Woche Nachdruck verleihen. Die Verhandlungsrunden zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern kamen auch nach fünf Runden zu keinem Ergebnis. Bereits in der Vorwoche wurden österreichweit - darunter in der Steiermark - Mahnwachen abgehalten. "68 Betriebe im Bundesland beteiligen sich an der heutigen Aktion", so Verena Nussbaum, stellvertretende Geschäftsführerin der Gewerkschaft für Privatangestellte (GPA-djp). Sie war Mittwochfrüh zu einem Warnstreik bei Alpha Nova in Graz gekommen und betonte, dass man "ein erstes, aber ernstes Signal aussenden will". Die Kollektivvertragsverhandlungen treffen laut Gewerkschaft insgesamt 100 Berufsgruppen, zuletzt waren 15 Arbeitgeber und 15 Arbeitnehmer an den Verhandlungen beteiligt. Derzeit sieht die Arbeitgeberseite als Gesamtes aber "keinen Weg, die Forderung verantwortungsvoll umzusetzen".

