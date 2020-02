Facebook

Stürmisch aber frühlingshaft mild zeigt sich die neue Woche © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Am Dienstag hält das stürmische und unbeständige Wetter im Norden an. Nach Süden zu lockert der kräftige, föhnige Nordwestwind die Wolken immer wieder auf und es bleibt voraussichtlich trocken und teils sonnig. Schauer können in der Früh auftretten. Tageshöchstwerte um 12 Grad.

Am Mittwoch lässt der Wind nach. Im Oberen Murtal, dem Mürztal sowie im Südosten der Steiermark wird es meist sonnig und trocken durch den Tag gehen. Frühtemperaturen um 0 Grad, Tageshöchstwerte bis 10 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Aufgrund der heutigen Wetterlage ist mit gleichbleibender Luftschadstoffkonzentration zu rechnen.

Es gibt schwachen Hasel- und Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Gratis durch Graz mit E-Gelenkbus

Er ist 18 Meter lang und kommt ziemlich futuristisch daher - jener schwarze Bus, der in diesen Tagen durch Graz kurvt. Was aber die Fahrgäste am meisten interessieren dürfte: Man kann kostenlos einsteigen und mitfahren. Denn dahinter steckt eine weitere Testphase der Graz-Linien. Der betreffende Bus ist nämlich der erste Elektro-Gelenkbus mit Batteriebetrieb, der in Graz getestet wird. Unter anderem wird er noch bis zum 20. Februar auf der Strecke der Buslinie 40 eingesetzt. Wie Gerald Zaczek-Pichler, Sprecher der Holding Graz verrät, stammt der schwarze Flitzer vom spanischen Produzenten "Irizar", hat eine Reichweite von bis zu 80 Kilometer und nimmt maximal 115 Personen mit auf die Reise. Im April 2017 probierten die Graz-Linien ja erstmals Elektrobusse in Graz aus. Diese Testfahrten mit chinesischen Fahrzeugen sowie mit Modellen eines bulgarischen Produzenten sind mittlerweile abgeschlossen.

5. Abendprogramm: Was darf's sein?



Was sollen Kunst & Kultur zum gesellschaftlichen Wandel beitragen?

Offener Dialog mit dem Publikum. Eröffnung durch Kultur-Stadtrat Günter Riegler. Kickoff zum Grazer Kultur-Konvent: Impulse von 3 Expert*innen: Michael A. Grossmann (Leiter Kulturamt), DI Heidrun Primas (Leiterin Forum Stadtpark), Univ.-Prof. Dr. Karl Stocker (FH Joanneum, Institutsleiter Design & Kommunikation);

Moderation: Dr. Christian Kozina, Aktiv-Demokratie. Anmeldung hier.

WO : Rathaus (Gemeinderatssitzungssaal)

WANN : DI., 11. Feb., 19 Uhr





Im Zuge der Europa-Tour macht die britische Rockband Kaiser Chiefs auch Halt in Graz und stellt u.a. ihr neues Album "Duck" vor. Stärker denn je hat sich die nordenglische Band von dem Drive und Schmiss des guten alten Northern Soul beeinflussen lassen, und auch die für sie so typischen hymnischen Melodien verfügen über einen anderen Vibe als auf den letzten Alben. Nämlich einen, der sehr viel positiver auf die Welt blickt, der puren Optimismus ausstrahlt und damit etwas schafft, was schon viele Musiker als die größte Herausforderung als Songwriter beschrieben: Etwas zu kreieren, das gleichzeitig sehr fröhlich, aber trotzdem gehaltvoll ist.

WO : Orpheum

WANN : DI., 11. Feb., 20 Uhr





Premiere und Gespräch mit Regisseur Harald Friedl. Kein anderes Lebensmittel besitzt in unserer Kultur einen so zentralen Stellenwert wie Brot. Der Anschein des Natürlichen entspricht allerdings immer weniger der Realität: Brot ist längst von der Industrie vereinnahmet worden. Engagierte Bäcker und Bäckerinnen auf der ganzen Welt halten mit viel Engagement und Fantasie dagegen. Wird das Backhandwerk überleben? Regisseur Harald Friedl taucht ein in die faszinierende Welt eines einfachen Lebensmittels, in dem sich all die Probleme unseres Wirtschaftens und Konsumierens spiegeln. Ein Film, der Lust macht auf richtiges Brot. Und ein Appell an uns Konsumenten.

WO: KIZ Royal

WANN: DI., 11. Feb., 18.30 Uhr



6. Grippe-Fälle haben sich in zwei Wochen verdreifacht

Die Grippe hat die Steirer weiter fest im Griff: Die Zahl der an Grippe erkrankten Steirerinnen und Steirer hat sich in den letzten zwei Wochen verdreifacht. In Kalenderwoche 4 waren 334 Steirerinnen und Steirer wegen der echten Grippe krankgemeldet - jetzt sind es bereits 1050. Im vergangenen Jahr gab es im Vergleich dazu zum Höhepunkt nur 547 an Grippe erkrankte Steirerinnen und Steirer. Also fast die Hälfte weniger Erkrankte. In der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde wurden in den vergangenen zwei Wochen mehr als 70 an Influenza erkrankte Kinder- und Jugendliche aufgenommen. Ambulant mussten mehr als 200 Patienten versorgt werden, die Klinik musste sogar Ärzte- und Pflegeteams verstärken. "Die Influenza wird nach wie vor mit dem grippalen Infekt verwechselt. An letzterem kann man trotz Grippeimpfung erkranken, da er von einem anderen Virus hervorgerufen wird. Viele Eltern nehmen daher an, die Impfung hätte nicht gewirkt", erklärt der Infektiologe der Grazer Kinderklinik, Werner Zenz.

