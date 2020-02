Facebook

Licht und Schatten(spiele) © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Eine stürmische Westströmung bringt am Montag wechselhaftes, aber recht mildes Wetter. Zunächst überwiegen die Wolken, die aber tagsüber zeitweise noch der Sonne Platz machen. Im Lauf des Nachmittags und bis gegen Abend greifen auch auf den Süden vereinzelte Regenschauer über und der Wind frischt mit einigen Sturmböen kräftig auf. Tagesmaxima milde 12 Grad.

Am Dienstag hält das stürmische und unbeständige Wetter im Norden an. Nach Süden zu lockert der lebhafte föhnige Nordwestwind die Wolken immer wieder auf und es bleibt voraussichtlich trocken und teils sonnig. Schauer können in der Früh auftretten. Tageshöchstwerte um 10 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Die Schadstoffbelastung der Luft wird zu Wochenbeginn nochmals ein wenig ansteigen, bevor der Wind dann die Tal-und Beckenlagen ausräumt.

Es gibt mäßigen Hasel- und Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Bürgerbudget: Grazer entscheiden wohin Geld fließt

Es gibt erste Details zum Bürgerbudget, das nächste Woche im Grazer Gemeinderat beschlossen werden soll. Die Bürgerbeteiligung bleibt aber ein Reizthema. Anders als bei einer Volksbefragung geht es nicht um "Daumen hoch" oder "Daumen runter" für Vorhaben der Politik. "Bürger sind eingeladen, Ideen einzubringen. Was dann umgesetzt wird, entscheiden sie selbst", erklärt der Leiter des Grazer Referats für Bürgerbeteiligung, Wolf-Timo Köhler. Die Ideen müssen innerhalb von zwei Jahren umsetzbar sein und dürfen maximal 100.000 Euro kosten. Auch wenn Graz damit einen innovativen Weg einschlägt, beim Verständnis von Bürgerbeteiligung spießt es sich weiterhin zwischen schwarz-blauer Stadtregierung, Opposition und Bürgerinitiativen. Das zeigen jüngste Wortmeldungen zum Start des Beteiligungsprozesses für die Umgestaltung des Augartens. "Zuerst vollendete Tatsachen schaffen und dann erst die Grazer über kleinere Gestaltungsdetails entscheiden lassen – das hat mit Partizipation nichts zu tun", kritisiert Gemeinderätin Andrea Pavlovec-Meixner (Grüne). Die Initiative "Hände weg vom Augarten" hat angekündigt, aus Protest über die Vorgangsweise dem Beteiligungsprozess fernzubleiben.

5. Freizeit: Programm zu Wochenbeginn



6. Zittern um Nachwuchs: Rückgang bei Studentenzahlen

Es sind durchaus dramatische Zahlen, besonders für eine kleine Universität. Um zehn Prozent weniger Studienanfänger als ein Jahr zuvor verzeichnet die Montanuni Leoben in diesem Wintersemester. Auch an der Technischen Universität Graz gibt es Rückgänge. Bei den Erstsemestrigen registriert man ein Minus von fünf Prozent, der große Renner ist "Biomedical Engineering" mit 174 Belegungen. Der Rückgang betrifft keineswegs nur Techniker. An der Karl-Franzens-Uni Graz (sie nimmt beinahe 50 Prozent aller Maturanten auf) gibt es heuer (erneut) ein Minus von sieben Prozent. Besonders die Kärntner lassen aus – ein Minus von zwölf Prozent. Hauptgründe sind die demografischen Trends: Seit drei Jahren sinkt Zahl der Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren, bestätigt die Statistik Austria, österreichweit sinken seit 2016 die Zahlen der Studienanfänger von 57.600 auf heuer 55.000. Aus Sicht der Uni Graz gibt es noch andere Gründe: Die Nachfrage am Arbeitsmarkt steigt, das saugt Studenten ab, auch die Einführung von Zulassungsverfahren in verschiedenen Studienrichtungen hat die Zahl der Studienanfänger deutlich gebremst.

