1. Die Wetteraussichten



Meist ist es am Sonntag meist heiter bis wolkenlos, im Tagesverlauf ziehen nur ein paar harmlose, dünnen Wolkenfeldern durch. In der Früh kann es nebelig trüb sein. Die Tageshöchstwerte liegen um 9 Grad. In der Früh frostig bei -4 Grad.

Eine stürmische Westströmung bringt am Montag wechselhaftes, aber recht mildes Wetter. Meist überwiegen die Wolken, die aber durch den kräftigen Wind zeitweise noch auflockern können. Im Lauf des Nachmittags greifen auch auf den Süden vereinzelte Regenschauer über und der Wind frischt mit einigen Sturmböen kräftig auf. Tagesmaxima bei sehr milden 13 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

In den Tal-und Beckenlagen bilden sich am Vormittag wieder kräftige Inversionen, welche in weiterer Folge einen Anstieg der Schadstoffwerte zur Folge haben.

Es gibt mäßigen Hasel- und schwachen Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "PR-Aktion": Kritik an Bürgerbeteiligung im Augarten

Der Augarten samt neuer Bucht bleibt ein äußerst emotional besetztes Thema. Die Bucht ist seit Herbst fertig und wird im Frühjahr freigegeben. Jetzt startet die Phase II des Umbaus, nämlich die Neuordnung des restlichen Parks. Die dazugehörige Bürgerbeteiligung ist nun angelaufen und soll bis Mai Ergebnisse liefern. Gespräche mit Experten und Anrainern bis hin zu angrenzenden Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen wurden bereits geführt. Durch diese Bürgerbeteiligung soll gemeinsam festgelegt werden, wie bestimmte Zonen im Park künftig genutzt und welche Spielgeräte angeschafft werden sollen. Aber: "Für das Schminken einer Leiche geben wir uns nicht her", formuliert es Romana Ull vom Naturschutzbund, die von der Initiative "Hände weg vom Augarten" als Expertin beigezogen wurde. Jetzt, wo die Fakten durch die Bucht bereits geschaffen sind, seien "echte Handlungsoptionen nicht mehr vorhanden", sagt Gabriele Faller, Sprecherin der Initiative. Und: Das sei "keine echte Bürgerbeteiligung, sondern von Steuergeld finanzierte PR".

5. Freizeit: Sonntagsprogramm

"anderswo Festival" 2020

Multimedia-Shows live auf Großleinwand. 10 Vorträge auf Großleinwand. Mit Ausstellung Foto- und Reisemesse, Live-Musik und Streetfood. Der Fokus liegt auf der fotografische Qualität, dem Live-Aspekt und einer spannenden Story. Es gibt auch ein kostenloses Rahmenprogramm mit spannenden und informativen Impulsvorträgen, die das Festival bereichern. Im Foyer gibt es einen Ausstellerbereich. Kulinarik aus aller Welt und Live-Musik runden "anderswo" ab.

WO : Orpheum

WANN : SO., 9. Feb., 11, 14, 17 und 20 Uhr





Regeln des Anstands und gegenseitigen Respekts im Umgang mit Theatermenschen und im Nachgespräch. Ab 15 Jahren. Im Rahmen von spleen*trieb 2020 - Theaterfestival für junges Publikum. In übersichtliche Kurzeinheiten gegliedert und unterstützt durch lockere, humorvolle Expert*innen wird erklärt, wie du dich zu benehmen hast. Denn du hast dich zu benehmen. Das sagt unsere Gesellschaft so.

WO : Anton-Afritsch-Kindergarten

WANN : SO., 09. Feb., 11 & 13.30 Uhr





Musikalischer Vortrag. World-Folk-Jazz-Mix. Crossfiedler präsentieren ihre CD und erwirken eine heitere, sonnige Stimmung in kalten Wintertagen. Hier treffen sich Musiker, die ohne Selbsteinschränkung miteinander musizieren, die alles, was ihnen in die Ohren kommt, mitnehmen und in ihre Stücke einfließen lassen. Anmeldung bis zwei Stunden vor Beginn unter (0316) 262787!

WO: kunstGarten

WANN: SO., 09. Feb., 17 Uhr



6. Letzter Tag: Messe mit Knuddelfaktor

Alpakazucht gewinnt in Österreich immer mehr an Beliebtheit. Das liegt nicht nur an den thermischen Qualitäten der Wolle der südamerikanischen Kamelart – die flauschigen Vierbeiner sind auch einfach süß. Bis Sonntag kann man sich bei der Alpaka Expo in der Messehalle selbst davon überzeugen. Neben allen möglichen Alpakaprodukten wird ein volles Programm angeboten: von Modeshows bis zum Wolle-Schauspinnen. Besucher dürfen die kuschligen Tiere sogar selbst an der Leine führen. Bei Vorträgen kann man etwas über die Herkunft der Alpakas oder über ihren Unterschied zu Lamas lernen. Eine Neuerung dieses Jahr ist die Vliesshow, bei der Züchter Wolle zur Bewertung einschicken können, ohne ihre geliebten Tiere dem Reisestress auszusetzen.

