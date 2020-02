Facebook

1. Die Wetteraussichten



Das sonnige Hochdruckwetter dauert auch am Samstag an. Am Vormittag dürfte es aber im Süden und Osten des Landes hochnebelig trüb sein. Nach einem teils frostigen Morgen erreichen die Tageshöchstwerte 6 Grad.

Meist ist es am Sonntag heiter bis wolkenlos, im Tagesverlauf ziehen nur ein paar hohe, dünne Wolken durch. In der Früh kann es nebelig trüb sein. Die Tageshöchstwerte liegen um 8 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

In den Tal-und Beckenlagen bilden sich Inversionen, welche in weiterer Folge erhöhte Feinstaubwerte mit sich bringen.

Ees gibt mäßigen Hasel- und schwachen Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wochenthema: Stadtpark wird zur "Schutzzone"

Am 6. März des Vorjahres hat Landespolizeidirektor Gerald Ortner im Volksgarten und im Metahofpark eine Schutzzone eingerichtet, die Polizei hat ihre Präsenz teils razziaartig massiv erhöht und dann über Dealer ein Betretungsverbot verhängt. Wer dagegen verstieß, bekam Geldstrafen aufgebrummt. Die Reaktionen auf die Schutzzone: Kritiker der Aktion sahen darin eine reine Problemverlagerung statt einer Lösung. Befürworter begrüßten die Beruhigung im Park, der nun wieder Familien gehöre. Viele fragten sich, warum nicht gegen die Dealerei auch im Stadtpark eine Schutzzone eingerichtet wird. Nun dürfte heuer ab dem Frühjahr auch der Stadtpark Schutzzone werden. Das Stadtpolizeikommando bereitet gerade alle Grundlagen für die Entscheidung auf: Dazu zählen die Deliktzahlen in Sachen Suchtgift, aber auch etwa Gewalttaten im Park. Die Zone soll ja Kinder und Jugendliche vor Kontakt zu solch kriminellen Handlungen schützen.

5. Freizeit: Schon gesehen?

"anderswo Festival" 2020

Multimedia-Shows live auf Großleinwand. 10 Vorträge auf Großleinwand. Mit Ausstellung Foto- und Reisemesse, Live-Musik und Streetfood. Der Fokus liegt auf der fotografische Qualität, dem Live-Aspekt und einer spannenden Story. Es gibt auch ein kostenloses Rahmenprogramm mit spannenden und informativen Impulsvorträgen, die das Festival bereichern. Im Foyer gibt es einen Ausstellerbereich. Kulinarik aus aller Welt und Live-Musik runden "anderswo" ab.

WO : Orpheum

WANN : SA./SO., 8./9. Feb., 11, 14, 17 und 20 Uhr





Regeln des Anstands und gegenseitigen Respekts im Umgang mit Theatermenschen und im Nachgespräch. Ab 15 Jahren. Im Rahmen von spleen*trieb 2020 - Theaterfestival für junges Publikum. In übersichtliche Kurzeinheiten gegliedert und unterstützt durch lockere, humorvolle Expert*innen wird erklärt, wie du dich zu benehmen hast. Denn du hast dich zu benehmen. Das sagt unsere Gesellschaft so.

WO : Anton-Afritsch-Kindergarten

WANN : SA./SO., 08./09. Feb., 11 Uhr





Hieß es bei Tumido noch vor wenigen Jahren "Lärm erzeugt Energie", sind wir 2019 am Entdecken eines weiteren Teil des neuen Tumido Universum: kosmische Winde fegen in Form irrsinnigen Soundvariationen durch Raum und Zeit, dazu kommt noch der Groove schlechthin, der nochmal für zusätzliche Energie sorgt. Brachial Soul auf Warp 10.

WO: Forum Stadtpark (Keller)

Extratipp: Von 13 bis 19 Uhr findet im Forum Stadtpark das Grazer Saatgutfest statt.

WANN: SA., 08. Feb., 20.30 Uhr



6. Wochenende: Messe mit Knuddelfaktor

Alpakazucht gewinnt in Österreich immer mehr an Beliebtheit. Das liegt nicht nur an den thermischen Qualitäten der Wolle der südamerikanischen Kamelart – die flauschigen Vierbeiner sind auch einfach süß. Bis Sonntag kann man sich bei der Alpaka Expo in der Messehalle selbst davon überzeugen. Neben allen möglichen Alpakaprodukten wird ein volles Programm angeboten: von Modeshows bis zum Wolle-Schauspinnen. Besucher dürfen die kuschligen Tiere sogar selbst an der Leine führen. Bei Vorträgen kann man etwas über die Herkunft der Alpakas oder über ihren Unterschied zu Lamas lernen. Eine Neuerung dieses Jahr ist die Vliesshow, bei der Züchter Wolle zur Bewertung einschicken können, ohne ihre geliebten Tiere dem Reisestress auszusetzen.

7. Noch Fragen?