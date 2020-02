Facebook

Ist denn schon Sonntag? Nein, aber der Freitag wird sonnig © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Der Freitag bringt strahlenden Sonnenschein, Restwolken lösen sich bald auf. In allen Höhen steigen die Temperaturen an. Die Tagesmaxima liegen bei 8 Grad. In der Früh frostig bei -4 Grad.

Das sonnige Hochdruckwetter dauert auch am Samstag an. Am Vormittag dürfte es aber im Süden und Osten des Landes hochnebelig trüb sein. Nach einem teils frostigen Morgen erreichen die Tageshöchstwerte 5 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Inversionen verursachten in den Tälern und Becken eine Anreicherung der Luftschadstoffe. Die Schadstoffkonzentrationen werden ansteigen. Vor allem im Großraum Graz sind Überschreitungen des PM10-Grenzwertes nicht auszuschließen.

Ees gibt mäßigen Hasel- und schwachen Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Hundeausstellung-Streit: Gutachten bestätigt Tierschützer

Die Internationale Hundeausstellung in Graz wird im Vorfeld von einem Streit überschattet: Auf der einen Seite stehen Züchter und die Veranstalter, auf der einen Tierschützer und Amtstierärzte. Es ist ein Streit um des Hundes Bart. Genauer: Um das Abrasieren der Bart- beziehungsweise Tasthaare bei Hunden, damit diese einem Schönheitsideal entsprechen. Züchter und Veranstalter sehen darin überhaupt kein Problem, Veterinärmediziner einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Letzteres haben sich Tierschützer nun durch ein Gutachten bestätigen lassen, verfasst vom Grazer Veterinärmediziner Rudolf Winkelmayer und Regina Binder von der Vetmed-Uni Wien. Hundezüchter können die Aufregung nicht nachvollziehen. Die Hundeausstellung IHA Graz 2020 findet am 29. Februar und 1. März in der Grazer Stadthalle statt. Veranstalter Günter Wonisch, Präsident des Steirischen Hundesportklubs hat zwar schon mehrfach betont, beim Thema Vibrissen eine andere Meinung zu haben, hat sich nun aber den Vorgaben der Behörde gebeugt: "Tiere mit gekürzten, geschorenen, rasierten oder abgeschnittenen Vibrissen dürfen gemäß § 7 Tierschutzgesetz nicht ausgestellt werden", ist auf der Hompage zu lesen.

5. Freizeit: Schon gesehen?

"anderswo Festival" 2020

Multimedia-Shows live auf Großleinwand. 10 Vorträge auf Großleinwand. Mit Ausstellung Foto- und Reisemesse, Live-Musik und Streetfood. Der Fokus liegt auf der fotografische Qualität, dem Live-Aspekt und einer spannenden Story. Es gibt auch ein kostenloses Rahmenprogramm mit spannenden und informativen Impulsvorträgen, die das Festival bereichern. Im Foyer gibt es einen Ausstellerbereich. Kulinarik aus aller Welt und Live-Musik runden "anderswo" ab.

WO : Orpheum

WANN : ab FR., 7. Feb., 17 und 20 Uhr





Der Moderator und Kabarettist präsentiert sein neues Programm "Am Sand". Sie wissen schon, diese kleinen Körner, die man nach 3 Tagen Jesolo überall drinnen hat! Seit tausenden von Jahren liegt er an den schönsten Flecken der Welt und denkt sich nix dabei. Wobei, genau genommen wissen wir das nicht. Vielleicht denkt er sich doch was, der Sand. Fleischhacker nimmt Alle und Alles aufs "Sand"Korn was ihm im täglichen Leben unterkommt. Bis der Sandmann kommt.

WO: Theatercafé

WANN: FR., 07. Feb., 20 Uhr



Nichts gefunden?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag. <

6. Zusatztermine für beliebte Abendführungen

Einmal die Pflanzenvielfalt im Botanischen Garten abends in beleuchteter Atmosphäre erleben? Diese Möglichkeit bietet die Uni Graz an. Dabei geht es um Düfte der Pflanzen, nächtliches Bestäuben und die Frage, ob Pflanzen auch schlafen können. Eine Führung fand bereits am 30. Jänner statt. Da die Nachfrage aber so groß ist und die Führungen ausgebucht sind, hat die Uni jetzt zwei Zusatztermine eingeschoben für Montag (11. Februar) und Dienstag (12. Februar), jeweils von 18 bis 19 Uhr. Treffpunkt ist im Foyer des Botanischen Gartens in der Schubertstraße 59. Bei Interesse wird eine rasche Anmeldung (Erwachsene 8 Euro, Kinder 3 Euro) - bis spätestens Freitag, 12 Uhr - emfpohlen, unter: 0316 380 5651

