Der Schloßberg von seiner unspektakulären Seite © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Am Donnerstag bleibt es am Vormittag teils noch windig und es zeigt sich in der gesamten Steiermark die Sonne. Im Süden bleibt es dann wolkenlos oder zumindest heiter. Auf den Bergen Frostabschwächung, in den Tälern und Niederungen liegen die Höchstwerte um 8 Grad.

Der Freitag bringt strahlenden Sonnenschein, Restwolken lösen sich bald auf. In allen Höhen steigen die Temperaturen an. Die Tagesmaxima liegen bei 8 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Aufgrund der Wetterlage werden derzeit keine Grenzwertüberschreitungen erwartet.

Ees gibt mäßigen Hasel- und schwachen Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Strafamt soll sicherer werden

Die Bediensteten des Grazer Strafamts im Gürtelturm sind das Gesicht zur städtischen Strafe, die ein Bürger ausfasst: Hier kann es im Parteienverkehr hoch her gehen. Am Dienstag kam es zu einem aggressiven Vorfall gegenüber einer Bediensteten. Der Bürger wollte sich nicht hinauskomplimentieren lassen, fuchtelte herum und traf einen Beamten mit Papier im Gesicht. Schließlich rief man im Strafamt die Polizei. Hinter den Kulissen steigt der Wunsch der Beamten im Gürtelturm nach höheren Schutzmaßnahmen bis hin zu einer Sicherheitsschleuse. Die Bezirkshauptmannschaften quer durch die Steiermark installieren Sicherheitsschleusen. Auch im Grazer Amts- und möglicherweise im Rathaus soll eine solche kommen. Fürs besonders sensible Strafamt ist diese Schutzmaßnahme nicht geplant. Was man dort nicht versteht. Im Rathaus wird die neue Schleuse im zweiten Stock bis spätestens März installiert. Fürs Rathaus läuft noch ein Wettbewerb, wie sich die Sicherheit beim Eingang erhöhen lässt.

5. Freizeit: Schon gesehen?



Gerald Fleischhacker - Am Sand

Der Moderator und Kabarettist präsentiert sein neues Programm "Am Sand". Sie wissen schon, diese kleinen Körner, die man nach 3 Tagen Jesolo überall drinnen hat! Seit tausenden von Jahren liegt er an den schönsten Flecken der Welt und denkt sich nix dabei. Wobei, genau genommen wissen wir das nicht. Vielleicht denkt er sich doch was, der Sand. Fleischhacker nimmt Alle und Alles aufs "Sand"Korn was ihm im täglichen Leben unterkommt. Bis der Sandmann kommt.

WO : Theatercafé

WANN : DO., 06. Feb., 20 Uhr





Graz vs Berlin

Poetry Slam: Städte-Battle Graz vs Berlin. Moderation: Mario Tomic. Drei Stars aus Berlin gegen drei ausgewählte Größen der Slam City Graz – das Publikum entscheidet, welche Texte besser gefallen und kürt eine Stadt zum Sieger. Berlin kann man getrost als Mutterstadt des deutschsprachigen Poetry Slams bezeichnen. Seit 25 Jahren werden dort Poetry Slams veranstaltet. Graz hingegen hat eine Poetry Slam Tradition, die nicht einmal halb so alt ist, doch gerade in den letzten fünf Jahren sehr stark auf sich aufmerksam macht.

Poetry Slam: Städte-Battle Graz vs Berlin. Moderation: Mario Tomic. Drei Stars aus Berlin gegen drei ausgewählte Größen der Slam City Graz – das Publikum entscheidet, welche Texte besser gefallen und kürt eine Stadt zum Sieger. Berlin kann man getrost als Mutterstadt des deutschsprachigen Poetry Slams bezeichnen. Seit 25 Jahren werden dort Poetry Slams veranstaltet. Graz hingegen hat eine Poetry Slam Tradition, die nicht einmal halb so alt ist, doch gerade in den letzten fünf Jahren sehr stark auf sich aufmerksam macht.

WO: Literaturhaus

WANN: DO., 6. Feb., 19 Uhr



Nichts gefunden?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag. <

6. Eierlikör & Co.: Neue Krapfensorten

Ab dem heutigen Dienstag weitet die Grazer Bäckerei "Sorger" ihr Krapfensortiment erheblich aus. Für Naschkatzen ist die Welt in diesen Tagen rund, sie besteht aus einem luftigen Germteig und ist mit Marillenmarmelade gefüllt. Seit Anfang der Woche sorgt die Grazer Bäckerei und Konditorei "Sorger" für Nachschlag: In den zahlreichen Filialen warten ganz neue Krapfensorten. Von Eierlikör bis zu Rum-Kokos, von Vanille bis zu Powidl-Mohn à la Germknödel: In den Sorger-Vitrinen hat man Platz gemacht für frische und ausgefallene Sorten. "Uns ist die Idee gekommen, dass wir uns an Eissalons anlehnen und einmal ganz neue Krapfensorten anbieten", sagt Albin Sorger-Domenigg. Dazu gehören neben den erwähnten Varianten auch die Sorten Zitrone-Joghurt und Himbeer-Joghurt sowie Nougat. Zu verkosten bis inklusive Faschingsdienstag. Und heuer werden noch weitere Neuerungen serviert: Dazu gehören zwei nagelneue Filialen in Graz.

7. Noch Fragen?