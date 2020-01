Facebook

Schönen Sonntag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Sonntag wechseln sich sonnige Phasen mit einigen Wolken ab. Nebel und Hochnebel kann im Grazer Becken sowie in der Südost- und Oststeiermark wieder recht zäh sein. Es bleibt weitgehend trocken. Frühtemperaturen ab -3 Grad, Tageshöchstwerte bis 5 Grad.

Am Montag hält sich im südöstlichen Alpenvorland zunächst der Hochnebel recht zäh. Sonst gibt es im Großteil des Landes sehr viel Sonnenschein. Stellenweise ziehen dichtere Wolkenfelder durch. Es weht teils mäßiger Wind aus West. Die Frühwerte liegen bei -2 Grad.Höchstwerte um 9 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Witterungsbedingt ist mit einem Gleichbleiben der erhöhten, aber nicht grenzwertüberschreitenden Schadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Gedanken für den Sonntag

Die verkehrspolitischen Ziele sind klar: Der Fußgängeranteil soll steigen, weil: Je mehr Leute zu Fuß gehen, desto lebendiger – und gesünder – die Stadt. Wie passt da das Entfernen von Zebrastreifen dazu? Die Antwort ist vielschichtig. Im Einzelfall, wie jenem in Andritz, passt es gar nicht. Aber, ganz grundsätzlich gesprochen: Der Zebrastreifen ist Teil der "autogerechten Stadt". Das Modell aus den 1960ern besagt: Die Stadt gehört den Autos. Nur am Zebrastreifen darf der Fußgänger kurz stören. Dieses Denken ist überholt. Dort, wo die Stadt – etwa in Begegnungszonen – das Auto vom Thron gestoßen hat, braucht es keine Zebrastreifen, um fußgängerfreundlich zu sein. Die Straße gehört allen. Das gilt teils auch für einige 30er-Zonen. Entfernt man aber – wie in Andritz – auf einer Tempo-50-Straße einen Schutzweg, muss man zwingend für Ersatz sorgen. Sonst wird man die verkehrspolitischen Ziele nicht erreichen.

5. Was, wann, wo?



Diskussionsbedarf: La Strada im Kulturjahr 2020

Das Dorf – Aufbruch in neue Stadtteile. Ab 7.30 Uhr (Rathaus): Wie wollen wir leben? Ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt über die Beteiligung auf Augenhöhe und die vielfältigen Lebensrealitäten der Menschen.

Ab 16.45 Uhr (Lendplatz 45): Zum offenen Austausch über Fragen der zukünftigen Mobilität lädt Karl-Heinz Posch, Geschäftsführer FGM, Forschungsgesellschaft Mobilität.

WO : Rathaus/ Lendplatz

WANN : SO., 26. Jän., 7.30/16.45 Uhr





Veronika Plank-Bachselten und Peter Taucher

Ein neu gegründetes Duo bestehend aus der Sängerin Veronika Plank-Bachselten und dem Gitarristen Peter Taucher spielt Popmusik in all ihren Facetten-von Piaf bis U2- hier ist viel Raum für Zeit und Melancholie,- aber auch für Groove, Improvisation und Experiment.

WO : The Churchill Bar

WANN : SO., 26. Jän., 20.30 Uhr





Orchideenschau und -börse

Affengesicht, Frauenschuh & Nachtfalter. Viele blühende Orchideen sind von bis 26. Jänner im Andritzer Begegnungs-Centrum zu sehen. Sei es im liebevoll hergerichteten Schaubeet oder an den Verkaufsständen, wo Natur- und Kulturpflanzen angeboten werden. Die "Orchideenfreunde Steiermark" freuen sich an drei Tagen zwischen 9 und 16 Uhr über Ihren Besuch und stehen für Tipps und Tricks rund um die Pflege zur Verfügung.

WO: ABC – Andritzer Begegnungs-Centrum, Haberlandweg 17

WANN: SO., 26. Jänner, 9 bis 16 Uhr



Nichts gefunden?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag. <

6. Mit der Kleinen durch die Ballnacht

In der Grazer Oper wird Samstagnacht zur 22. Opernredoute geladen. Wie der Abend abläuft, wer sich angesagt hat - und wie Sie dabei sein können, ohne vor Ort zu sein. Wir übertragen für Sie live. Sie können sich einfach nicht für das ideale Abendkleid entscheiden? Man ist Ihnen im Vorjahr auf der Feststiege auf die Lackschuhe getreten? Dann verfolgen Sie doch die 22. Grazer Opernredoute mit der Kleinen Zeitung ganz bequem von der Couch aus – oder von unterwegs per Smartphone und Tablet. Um 19.30 Uhr steigt das eingespielte Moderatorenduo Alice Samec und Ernst Sittinger direkt im Opernhaus ein und holt interessante Ballgäste für Interviews vor die Kamera. Außerdem werden die schönsten und spektakulärsten Roben gezeigt und besprochen. Ab 21 Uhr schaltet die Regie (Markus Leodolter) direkt in den Saal der Grazer Oper und serviert Livebilder von der Eröffnungspolonaise. Als Zugabe sind noch Livebilder von der Mitternachtsshow geplant. Im Hintergrund arbeitet ein Redaktionsteam an Fotoserien – von namhaften Opernredoute-Besuchern, von der eindrucksvollen Eröffnung mit Ballett und Debütanten.

