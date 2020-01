Facebook

Die Tage dauern zwar bereits etwas länger, die Sonne neigt sich trotzdem früh dem Horizont © A. W. Tengg

1. Wetter

Das sonnige und störungsfreie Hochdruckwetter dauert am Freitag nochmals an. Etwaige Nebelfelder lichten sich am Vormittag. Außerhalb der Nebelzonen ist es von in der Früh weg wolkenlos. Nach einem frostigen Morgen um -5 Grad steigen die Tageshöchsttemperaturen auf 4 Grad.

Der Samstag bringt zwar wiederum einige Sonnenstunden, es ziehen aber aus Südwest auch ein paar Wolkenfelder durch und auch Nebel und Hochnebel sind möglich. Frühtemperaturen um -3 Grad, die Maxima liegen bei 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Fallweise kann der Grenzwert für Feinstaub überschritten werden.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Geblitzt: 5500 Raser pro Monat

Die neuen Lasergeräte in Grazer 30er-Zonen blitzen aus allen Rohren: Mehr als 22.000 Raser wurden in nur vier Monaten geblitzt. Jetzt rüstet auch die Polizei Standorte um. "Von September bis Dezember gingen 22.000 Anzeigen raus", sagt Thomas Fischer, Leiter des städtischen Straßenamtes. Dabei gibt es für die sechs fixen Standorte (etwa in der Schubertstraße oder am Schwarzen Weg) nur drei Messgeräte, die abwechselnd eingesetzt werden. Die neue Lasertechnik ermöglicht es aber, immer in beide Fahrtrichtungen zu messen. Nach der Stadt rüstet nun auch die Polizei "ihre" drei Standorte in der Brucknerstraße, am Grieskai und an der Liebenauer Tangente auf. "Die Standorte sind von der Polizei, die Kabinen stellt die Stadt", so Fischer. An der Tangente auf Höhe Pachleitner wurde das Gerät nun getauscht.

5. Unsere Freizeittipps



Die Nacht der Programmkinos 2020

Premieren, Previews, Wiederaufführungen von Filmklassikern, Kurzfilme und Diskussionsveranstaltungen laden die Zuschauer zu einem abwechslungsreichen Streifzug durch die Welt der Programmkinos ein. Im KIZ Royal werden mit "Land des Honigs - Honeyland", "Frances Ha" und "Border - Gräns" drei Filme in Originalsprache und deutschen Untertiteln gezeigt.

WO : KIZ Royal

WANN : FR., 24. Jän., 21 /21.20 / 21.40 Uhr





Häuslbauermesse Graz 2020

Die Häuslbauermesse (von 23. bis 26. Jänner) gehört zu den Publikumsmagneten unter den Grazer Fachmessen. Und sie geht mit dem Trend: Eine eigene Themenwelt, die das gesamte Obergeschoss der Messehalle D ausfüllt, ist dem gesunden Bauen gewidmet: An 26 Ständen dreht sich alles um das Bauen frei von Giften oder anderen bedenklichen Materialien.

WO: Messe/Stadthalle

WANN: bis SO., 26. Jän., täglich 9 bis 18 Uhr



Nichts gefunden?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag. <

6. Graz startet ins Kulturjahr 2020

Graz is offiziell in das Kulturjahr 2020 gestartet. Während der Auftakttage stellen sich die ersten Projekte mit ersten Veranstaltungen vor:

- #Graz2020: Verein JUKUS: Re_stART_#Graz2020

„Re_stArt#Graz2020“ will Menschen mit Migrationsbiografie, die bereits einmal künstlerisch-kreativ tätig waren, dies jedoch in der neuen Heimat nicht weiterführen konnten, die Möglichkeit geben, wieder in den kunstschaffenden Prozess einzusteigen. Um 16 Uhr wird im rotor über das Programm, die Ziele und Zeitplan informiert. Außerdem sollen Ideen und Konzepte zu den "Kunstwerken", die entstehen könnten, gesammelt werden.

- Flowers of Change: Bei dem Kick-Off im AK-Bildungszentrum (16 Uhr) können Sie den Künstler Pierre Estève und sein Projekt persönlich kennenlernen und sich mit anderen Teilnehmer*innen und Interessierten austauschen. Kunstvolle "Blumen" aus Plastik sollen in Workshops aus zuvor gesammelten PET-Flaschen entstehen.

- Upcycling Workshops: Im Rahmen von Graz Kulturjahr 2020 bietet "heidenspass" kostenlose öffentliche Upcycling-Workshops an. Am Freitag ab 17 Uhr: Nähwerkstatt: Workshop Nähen, Collagieren; Insgesamt werden Workshops an 25 Terminen angeboten.



