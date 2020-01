Facebook

Was von Weihnachten übrig bleibt: Die Christbaum-Sammelstelle am Augarten ist noch stummer Zeuge davon © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag lichten sich lokale Nebelfelder bald einmal am Vormittag. Ab Mittag sollte sich mehrheitlich die Sonne behaupten können. Am Morgen frostig bei -2 Grad, die Maxima erreichen +4 Grad. Auf den Bergen wird es markant milder, in 2000m Höhe hat es zu Mittag schon bis zu +5 Grad.

Am Mittwoch setzt sich das oft sonnige und in höheren Lagen sehr milde Wetter fort. Am Vormittag hält sich gebietsweise Hochnebel. Nach einem sehr frostigen Tagesbeginn mit Temperaturen um -6 Grad sind am Nachmittag etwa 5 Grad zu erwarten. Der Wind dreht vorübergehend auf Nord und frischt auf den Bergen auf.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Mit den wettertechnisch stabileren Ausbreitungsbedingungen ist im gesamten Land mit einem Anstieg der Luftschadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. FuZo in der Schmiedgasse wird weiter vorgezogen

Noch ist der neue Teil der Fußgängerzone in der Schmiedgasse gar nicht fertig umgestaltet, da wird sie schon wieder ausgeweitet."Wir ziehen sie in der Landhausgasse bis zur Raubergasse vor", erklärt Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Zu viele Autofahrer sind einfach weiter fälschlicherweise in die Schmiedgasse gefahren, das soll mit dem Vorziehen unterbunden werden. Es geht dabei zwar nur um 18 Meter, die Entscheidung hat aber Auswirkungen: Die Parkplätze für einspurige Fahrzeuge, die derzeit vor dem Hotel Aiola Living liegen, werden in die Raubergasse verlegt. "Dort schaffen wir Platz für die Mopeds, auf Kosten von Autoparkplätzen", wie Nagl betont. Die Gestaltung der neuen Teilfläche soll gleich wie beim ersten Abschnitt in der Landhausgasse ausgeführt werden. Ab März wird der zweite Abschnitt in der Schmiedgasse bis zum Hauptplatz umgebaut.

5. Wohin am Dienstag?



Berni Wagner & Vinz Binder

Graz-Premiere: Musikkabarett "Musikmaschin". Warum gibt es kaum Lieder über schüchterne Blasen? Warum gibt es so viele Hymnen über Partys, aber so wenige über Versicherungsbetrug? Weshalb so viele Hits über Drogen, aber selten welche über die Familienchatgruppe am Handy, aus der man sich einfach nicht auszutreten traut? Vinz Binder und Berni Wagner bringen endlich all die Themen in die Welt der Popmusik, denen schon längst ein musikalisches Denkmal gesetzt gehört hätte.

WO : Theatercafé

WANN : DI. (Premiere)/MI./DO., 21./22./23. Jän., 20 Uhr





Bereits zum 72. Mal lädt die 1. Grazer Lesebühne in die Brücke. Eine Lesebühnenkultur, die sich stets neu definiert. Ein namhaftes Slam-Poet_innen-Kollektiv lädt monatlich einen Gast von außerhalb von Graz ein und bereitet für jede Veranstaltung ein gesondertes Kurztheaterstück vor. Es wird also ein Slam-Theaterstück zum Gast-Thema aufgeführt, darin finden sich Slam-Texte, Solos, Musikeinlagen und Team-Performances wieder. Die zweite Hälfte gestaltet sich offener und es folgen einzelne frische Textbeiträge der Lesebühnler. Dieses Mal mit Katrin ohne H aus Innsbruck und dem Thema "jo.na, eh! oder?"

WO: Die Brücke

WANN: DI., 21. Jän., 20 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag. <

6. Start für die Eiskunstlauf-EM

Unter der Adresse www.graz2020.com finden sich alle Details zur Eiskunftlauf-EM, die am Montag offiziell startete. Graz ist die Veranstalterstadt, dabei finden dort gar keine Bewerbe statt. Die EM geht vollständig in der Steiermark-Halle beim Schwarzl in Premstätten über die Bühne. Warum das so ist, das hat vor allem einen Grund: Eishockey. Die 99ers sind gerade mitten in der Saison. Ein zweiter Grund: Die Stadthalle, wo vor Kurzem die Gruppenphase der Handball-EM über die Bühne ging, ist durch die Häuslbauer-Messe belegt - der wichtigsten Messe in Graz. Blieb der Ausweg Premstätten. Dabei war der Plan zu Beginn sehr wohl, dass die Eiskunstläufer in Liebenau ihre Pirouetten drehen. Da machte aber schon der missglückte Neubau der Trainingshalle einen ersten Strich durch die Rechnung: Die Stadt war mit den Neubauplänen viel zu spät dran, eine Beschwerde einer Anrainerin ließ den Zeitplan endgültig platzen.

