1. Wetter

Am Montag gibt es zu Tagesbeginn auch noch Wolken oder Hochnebel, die Sonne zeigt sich am Nachmittag zeitweise. Es ist abwechselnd sonnig und bewölkt. Die Temperaturen erreichen plus 5 Grad im Raum Graz. In der Früh ist es teilweise recht frostig bei -3 Grad.

Am Dienstag gibt es viel Sonnenschein, meist ist es den ganzen Tag strahlend sonnig. Lokale Nebelfelder lösen sich am Vormittag auf. Am Morgen frostig bei -3 Grad, die Maxima erreichen nur 2 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Zuletzt wurden keine Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub registriert. Zu Wochenbeginn werden die Konzentrationen wieder ansteigen.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Seilbahn- und Metro-Pläne werden vorgestellt

Die Idee einer urbanen Seilbahn in Graz, wird von Siegfried Nagl (ÖVP) seit zehn Jahren unter dem Schlagwort Murgondel propagiert. Eine eigens gegründete Gesellschaft bei der Holding – Moderne Urbane Mobilität – prüft gerade mehrere Seilbahn- sowie Metro-Varianten. Bis Mitte des Jahres erwartet Holding-Boss Wolfgang Malik konkrete Ergebnisse. Am Montag spricht er bei der Enquete der Wirtschaftskammer zur "Zukunft der Mobilität in Graz" über den Stand der Dinge. "Wir prüfen die Seilbahn für eine Nord-Süd-Verbindung und die Metro als Ost-West-Achse." Bei beiden Modellen gibt es mehrere Varianten, bei der Metro wird auch geprüft, ob die GKB-Strecke teils unterirdisch geführt wird, anstatt zwölf Unterführungen zu bauen. "Alle Pläne setzen auf der Hüsler-Studie zum Straßenbahn-Ausbau auf", so Malik, der Seilbahn und Metro nicht gegen die Bim ausspielen will. "Wir haben jetzt schon vor allem in der Morgenspitze eine Überauslastung, das ist der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs nicht zuträglich." Und die Fahrgastzahlen werden weiter zunehmen.

5. Am Montag in Graz



Beethoven 2020

recreation - Großes Orchester Graz unter der Leitung von Michael Hofstetter. Solisten: Jevgēnijs Čepoveckis (Violine), Julia Hagen (Violoncello), Philipp Scheucher (Klavier). styriarte-Konzert mit Werken von Ludwig van Beethoven: Prometheus-Ouvertüre, Tripelkonzert in C, op. 56, Symphonie Nr. 2 in D, op. 36; Einführung im Saal um 19.15 Uhr.

WO : Congress (Stefaniensaal)

WANN : MO./DI., 20./21. Jän., 19.45 Uhr





InterACT – Werkstatt für Theater und Soziokultur lädt zu einer weiteren BürgerInnenversammlung. Moderation: Christian Kozina und Michael Wrentschur. Mit Szenen, Einstiege und Vorschläge aus "WARE WOHNEN MENSCHENRECHT" – einem dokumentarischen Forumtheater. Anmeldung unter: 0650-72 09 350 (Brigitte Schaberl)

WO: Haus der Architektur

WANN: MO., 20. Jän., 14-18 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag. <

6. Der Rückzug der heimischen Fleischer

Die Anzahl der Fleischerbetriebe sank in den letzten Jahren drastisch, Lehrlinge sind heißt begehrt. Die Gründe sind vielfältig. 1977 gab es laut der Wirtschaftskammer 574 Betriebe in der Steiermark. Zur Jahrtausendwende waren es noch 248, heute sind es nur mehr 159. "Das ist erschreckend", bestätigt Josef Moßhammer, sonst alles andere als pessimistisch. Die verbleibenden Fleischer setzen auf Qualität und Nischen. Die Gründe: Große fleischverarbeitende Unternehmen verdrängten Familienbetriebe, Supermärkte kleine Geschäfte. Aktive Direktvermarkter, rund 1000 sind es, verkaufen ab Hof, Fleischprodukte aus dem Ausland finden einen guten Absatz. Andererseits verzichten viele, gerade Junge bewusst auf Fleisch. Dazu ein demografischer Wandel: Es gibt schlicht immer weniger junge Leute, engagierte Lehrkräfte sind heiß begehrt. 34 Lehrlinge werden in der Fleischverarbeitung in der Steiermark ausgebildet (Stand: 31. Dezember 2018). Im Jahr 2000 waren es noch 84, vor zehn Jahren nur noch 57. Im Jahr 1977 gab es landesweit 395 Lehrlinge.

