Was alles auf zwei Rädern durch Graz kutschiert wird und mehr: 7 kurz und bündige Infos für den Montag, den 13. Jänner. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche!

Es geht auch zu Wochenbeginn trocken und überwiegend sonnig weiter © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag kann sich voraussichtlich zunächst recht verbreitet flacher Hochnebel und gefrierender Nebel halten. Ab Mittag sollte sich dann aber in den südlichen Landesteilen oft zumindest zeitweise sonniges Wetter durchsetzen. Die Höchstwerte liegen um 4 Grad.

Für den Dienstag kündigt sich abseits von morgendlichen Nebel- und flachen Hochnebelfeldern sehr sonniges Wetter an, es ziehen nur ein paar dünne hohe Wolken durch. Nach einem frostigen Morgen mit Temperaturen ab -4 Grad liegen die Tageshöchsttemperaturen bei 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Zu Wochenbeginn wird die Belastung durch Feinstaub wieder ansteigen.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Lieferung per Fahrradboten

Immer mehr Fahrradboten liefern in Graz immer mehr Menüs aus: Im Windschatten dieses Trends wurden die Weichen neu gestellt. Allein bei Velofood hat sich die Zahl der Essensbestellungen seit der Gründung vor drei Jahren mehr als verdoppelt: "Wir sind jetzt bei rund 300 Bestellungen am Tag", weiß Jonathan Stallegger, Chef und Gründer von Velofood. Neben Pizza, Burger und Sushi spürt auch er den starken Gusto der Grazer auf verschiedene Bowls. Vor allem sonntags, "das ist der stärkste Wochentag". Bei der Tour de Graz geht indes der Anbieter Mjam als Sieger hervor – vergleicht man die Zahl der Radboten miteinander: So liefern 159 Mjam-Kuriere die Menüs von 160 Betrieben in der Landeshauptstadt aus. Bei Velofood sind es 65 Fahrer. Und diese haben ab sofort den weltweit ersten Kollektivvertrag für Fahrradboten und Essenszusteller.

5. Wohin zu Wochenbeginn?



Ausstellung: Mathias Hornung

"Wooden grid". Hornung bearbeitet organisches, gewachsenes Material. Er kontrolliert das mit "Natur" assoziierte Unregelmäßige, Chaotische, Unwiederholbare mit einer vom Menschen technischen herstellbaren Regelmäßigkeit und Reproduzierbarkeit, durchschneidet Jahresringe mit rechtwinkligen Rastern. Die gute Formbarkeit der organischen Bildträger benutzt er dabei, um seine Adaptionen der textilen Struktur in unterschiedlicher Weise optisch in Bewegung zu setzen.

WO : Galerie Leonhard (Opernring 7)

WANN : bis 8. Feb., MO. bis Fr., 15-18.30 Uhr; Sa., 9.30-12.30 Uhr





WO: Café Kaiserfeld

WANN: MO., 13. Jän., 20 Uhr - DEARhunter. Eine Steinbauer&Dobrowsky Theaterproduktion. Amazonenkönigin Penthesilea wirft sich zwischen die Kriegsfronten, um Achilles Herz – wie die Tradition es verlangt - im Kampf für sich zu gewinnen. Heinrich von Kleist greift mit diesem Drama in die Tiefen der Mythologie, wagt die Achillesferse der Männer zu ignorieren und macht sich auf die Jagd nach Verletzlichkeiten auf beiden Geschlechterseiten.: MO., 13. Jän., 20 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag. <

6. Schloßberglift wird für Rollstuhlfahrer kostenlos

Mit einem neuen Service wartet die Stadt Graz ab Mitte Jänner auf: Ab dann können Rollstuhlfahrer kostenlos mit dem Schloßberglift zum Uhrturm fahren. Im Büro von Sozialstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) betont man, dass sich Betroffene nicht aussuchen könnten, welchen Weg auf den Berg sie nehmen möchten. Hinter der Idee steckt der Grazer Bernhard Alber, der selbst im Rollstuhl sitzt und oftmals mit Verbesserungsvorschlägen an die Stadt Graz herantritt. Das Projekt wurde auch im Behindertenbeirat präsentiert und dort positiv aufgenommen. Voraussetzung für kostenlose Liftfahrt ist ein Euroschlüssel (erhältlich beim Österreichischen Behindertenrat). Die Kosten für den Service übernimmt das Sozialamt.

7. So erreichen Sie uns