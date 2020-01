Wahrscheinlich gibt es am Freitag wieder viel Sonne. Vor allem im Mur- Mürztal sowie im Süden bleibt es heiter bis wolkenlos. Zu Tagesbeginn kann es noch Nebel- oder Hochnebelfelder geben. Anfangs ist es frostig bei -3 Grad, tagsüber sind bis zu 6 Grad zu erwarten. Über den Bergen frischt am Nachmittag nordwestlicher Wind etwas auf.

Am Samstag zieht von Nordwesten eine Störung durch und bringt anfangs teils dichte Wolken. Im Mür- Mürztal und im Süden bleibt es niederschlagsfrei und meist sonnig. Am Nachmittag wird es dann auch im Norden recht freundlich. Höchstwerte milde 10 Grad.

Auch am Freitag sind höhere Immissionskonzentrationen zu erwarten.

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



Bisher überbrückten an so genannten "Brennpunktschulen" 23 Experten des psychosozialen Unterstützungsteams sprachliche und kulturelle Barrieren zwischen Lehrern und Eltern. Doch die 23 Integrationsexperten haben gleich nach Weihnachten ihre Kündigungen erhalten, weil das Land Steiermark nicht zu einer Kofinanzierung mit dem Bildungsministerium bereit ist. An 13 Volksschulen in Graz liegt der Anteil von Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, bei über 70 Prozent. In Bezirken wie Gries und Lend rechts der Mur geht der Anteil sogar bis zu 100 Prozent hinauf. Einer Zwangsaufteilung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund übers Stadtgebiet erteilt Schulstadtrat Kurt Hohensinner eine Absage, der gemeinsam mit Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauss (beide ÖVP) um eine Lösung ringt. Ob die Lösung die Rettung des psychosozialen Unterstützungsteams ist, ist aber noch völlig unklar. Die Kosten für das Land liegen bei rund 430.000 Euro. Redakteur Bernd Hecke betont in seinem Kommentar den Handlungsbedarf in Graz.

Vergangene Woche hat das Dorotheum am Jakominiplatz den Verkauf eingestellt. Antiquitätenliebhaber müssen sich aber keine Sorgen machen: Am Dienstag wurde bereits der provisorische Ersatzstandort in der Radetzkystraße eröffnet. Der Grund für den vorläufigen Umzug sind Bauarbeiten am Gebäude. In den Stockwerken über dem Dorotheum entsteht nämlich ein Hotel der deutschen Kette Motel One. Mit dem Bau soll in den nächsten Monaten begonnen werden, heißt vom Hotelkonzern. Das ehemalige Kaufhaus, das bis in die 60er Jahre als "Englisches Haus" bekannt war und mit einer Jugendstil-Fassade aus dem Jahr 1907 glänzte, ist seit dem Umbau 1969 ein eher unscheinbarer Betonbau. Nun sollen die Betonplatten entfernt werden und eine Neuinterpretation der darunterliegenden ursprünglichen Fassade zum Vorschein kommen. In den sozialen Medien stießen erste Visualisierungen auf regen Zuspruch.