Am Dienstag zeigt sich nach Auflösung regionaler Nebelfelder meist die Sonne. In höheren Lagen kann der Nordwind etwas auffrischen. Im Laufe des Nachmittages ziehen allmählich Wolken auf. Nach Frühtemperaturen ab -6 Grad werden am Tag Maxima um 6 Grad erwartet.

Am Mittwoch lockern Nebel und Restwolken rasch auf und es scheint in der Steiermark tagsüber wieder meist ungetrübt die Sonne. Nur vorübergehend ziehen harmlose, hohe Wolkenfelder über den Himmel. Nach leichtem Morgenfrost gibt es am Tag maximal 7 Grad.

Auch aufgrund zunehmender Verkehrsemissionen ist ein Anstieg der Schadstoffbelastung zu erwarten.

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

Am letzten Ferientag der Weihnachtsferien war es endlich soweit: Roswitha und Josef Wimmer sperrten den Wimmerlift in Eggersdorf bei Graz auf. Zuvor hatte es kalte Nächte gegeben und die Schneekanonen arbeiteten auf Hochtouren. "Wir haben jetzt täglich bis 18 Uhr geöffnet. Wir sind optimistisch, dass das Skifahren jetzt zumindest die nächsten 14 Tage möglich ist", freut sich Roswitha Wimmer. Pünktlich mit dem Anfahren des Liftes waren bereits die ersten Gäste da. Die ersten Kinderskikurse finden statt. Auf der Scherbauerwiese in St. Radegund heißt es indes noch warten: Es wird beschneit. An den kommenden Wochenenden soll der Lift für Skikurse dann aufsperren. Auch am Gedersberg (Seiersberg-Pirka) und bei den Hartmannsdorfer Schiliften heißt es noch warten auf das Skifahren. Eisläufer haben es leichter: Am Fischteich in Mariatrost ist das Eislaufen möglich, ebenso in den Hallen in Hart und beim Schwarzlsee (noch bis heute) sowie in der Grazer Winterwelt am Karmelitzerplatz (bis 26. Jänner).

Kunstprojekt: The Graz Vigil

Ein La Strada-Projekt im Rahmen von Graz Kulturjahr 2020. 732 BewohnerInnen werden eingeladen, um von 1. Jänner bis 31. Dezember jeweils eine Stunde lang zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Grazer Schlossberg über der Stadt zu wachen. Jeder der TeilnehmerInnen ist Teil einer Choreografie für eine ganze Stadt. Die Stunde in der temporären Rauminstallation über den Dächern von Graz gibt den BewohnerInnen die Gelegenheit, ihre Stadt neu und aus einer anderen Perspektive zu entdecken.

"Familientreffen". Vergessen Sie die Adams-, die Kelly- und die Modern Family. Die Patchwork-Familie, die Familie der Nachtschattengewächse und die Familie Putz vom Lutz erst recht. Denn eines ist klar: Nur die Familie Supancic geht über alles - sogar über Leichen.

Die schönsten Tanz- und Akrobatikszenen im Stile von Riverdance, Lord of the Dance, Stomp, Dirty Dancing, Feet of Flames, Cirque du Soleil uvm. Der beeindruckende irische Stepptanz ist an diesem Abend der wichtigste Bestandteil des über 90-minütigen-Programmes. Der beeindruckende irische Stepptanz ist an diesem Abend der wichtigste Bestandteil des über 90-minütigen-Programmes.

6. Risse in historischen Bauwerken

Risse in der Heilandskirche in Graz und im gotischen Baujuwel am Kirchberg von Straßengel. Bauprojekte sollen Schuld an den Schäden sein. Das Ziegelgewölbe im Keller der evangelischen Heilandskirche am Kaiser-Josef-Platz beschäftigt seit Monaten die Pfarrgemeinde, Gutachter, die Stadt und Versicherungen. Nach den Umbauarbeiten der Gleisanlagen und des Gehsteigs vor etwa zwei Jahren will man seitens der Pfarre in eben diesem Keller Risse entdeckt haben: "Sie verlaufen entlang der Mauer des Fundaments", beschreibt Kurator Heinz Schubert den Schaden. Mit der Stadt habe es Gespräche gegeben, wie man dort auch bestätigt. "Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben und haben Staub aus den Rissen entnommen, um nachzuweisen, wie alt die Schäden sind", so Schubert. Eine Lösung sei trotzdem nicht in Sicht: "Ich sehe das als Zermürbungstaktik, die aber funktioniert – irgendwann gibt man auf." In diesem Fall muss die Pfarre die Kosten in der Höhe von bis zu 40.000 Euro tragen.

