Am Sonntagvormittag scheint mit mäßigem bis lebhaftem Nordföhn oft die Sonne. Am Nachmittag wird der Wind schwächer. Die Temperaturen steigen von morgendlichen null Grad auf 6 Grad.

Am Montag, dem Dreikönigstag scheint unter Zwischenhocheinfluss oft ungetrübt die Sonne. Der Wind weht kaum noch. Nach Morgenfrost mit Temperaturen ab -5 Grad steigen die Höchstwerte auf 3 Grad. Auf den Bergen setzt spürbare Erwärmung ein, die Frostgrenze steigt wieder gegen 2000m Höhe.

Mit erhöhten Feinstaubkonzentrationen ist nach wie vor zu rechnen.

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

Das hat Graz noch nie gesehen: Bis zu 85.000 Personen tummelten sich an den Einkaufssamstagen im Zentrum, die Hotels waren teils ausgebucht. Advent und Silvester sind neuer Tourismus-Renner. Zum Vergleich: Beim Aufsteirern strömen jedes Jahr mehr als 100.000 Gäste in die Innenstadt. Und um zum Markt in den Kasematten zu gelangen, fuhren an einem Tag etwa 10.000 Gäste mit der Schloßbergbahn, die gar im Fünf-Minuten-Takt verkehrte. Mittlerweile kommen die Touristen aus Slowenien, Kroatien, Montenegro, Serbien, Italien und Deutschland nach Graz. "Wobei man sagen muss, dass nur etwa 20 Prozent der Menschen im Zentrum Touristen sind, die restlichen 80 Prozent sind Grazer oder Steirer aus dem Umkreis von 20 Kilometern", zitiert Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr interne Analysen, der für 2019 mit einem neuen Nächtigungsrekord rechnet.

Mit Deinen Augen

Eine Liebe gegen alle Konventionen. Komödie von Frank Pinkus. Mit: Rosie Belic & Niklaus Lechthaler. In dieser wunderbaren Liebesgeschichte treffen zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Milieus auf kuriose Weise aufeinander: Anna ist eine erfolgreiche Anwältin. Eines Abends steht Karl vor der Tür. Nur Karl ist anders. Manche würden sagen: verrückt. Karl möchte frei sein. Nach anfänglicher Distanz sieht Anna in Karl einen "Fall", und sie beschließt, ihn vor Gericht zu verteidigen.

WO : Das LeBe (Herrgottwiesgasse 4)

WANN : SO., 5. Jän., 19.30 Uhr





Indie-Rock und Indie-Folk. Mit Norbert Wally (voc, git), Albrecht Klinger (voc, git, b), Karlheinz Miklin jr. (dr, perc, voc). Obwohl The Base in den "almost unplugged winter sessions" nur mit akustischer Gitarre, Kontrabass und Beserlschlagzeug ausrücken, kanns gegen Ende der Sets durchaus auch recht beschwingt werden.

WO : Die Scherbe (Scherbenkeller)

WANN : SO., 5. Jän., 20 Uhr





Was bedeutet Obdachlosigkeit? Welche Herausforderungen hat das Leben ohne festen Wohnsitz? Wie funktioniert das Sozialsystem in Graz und wie sehen obdachlose Menschen die Stadt? Bei den Shades Touren führen (ehemals) obdachlosen Personen selbst durch die Stadt. Denn wer könnte die Obdachlosigkeit besser und authentischer erklären, als jemand, der sie selbst erlebt hat?

WO: Treffpunkt: Hauptbahnhof

WANN: SO., 5. Jän., 15 Uhr



6. Skivergnügen im Grazer Umland?

"Uns fehlen noch zwei kalte Nächte", erklärte Hubert Ableitner vom Sportverein St. Radegund vor dem Wochenende. Er ist (ehrenamtlicher) Betriebsleiter des Skiliftes auf der Scherbauerwiese. Im besten Fall ist der Skihang am Montag, 6. Jänner zu befahren. Am 11. und 12. Jänner sind Kinderkurse geplant. Mitte Dezember war bereits eine wunderbare Skipiste vorhanden. Zu Weihnachten wurde es dann aber fast frühlingshaft warm, der Kunstschnee schmolz dahin. Nun hofft man auf einen kalten Jänner und Februar. Dieselben Hoffnungen hat Michael Frommwald, Leiter des Wirtschaftshofes, in Seiersberg-Pirka: Dann könnte genügend Kunstschnee für das Skifahren am Hang am Gedersberg produziert werden. Zumindest kann man dort derzeit rodeln und Bob fahren. Roswitha und Josef Wimmer hoffen ebenfalls am Wimmerlift in Hart-Purgstall: "Mit viel Glück starten wir am Montag in die Skisaison."

