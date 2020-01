Facebook

Neuschnee im Norden und Westen, im Süden und Osten wie auch in Graz bleibt es trocken © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag bleibt es durchwegs trocken, hier wechseln Wolkenfelder und Sonnenschein. Vor allem im Bergland weht lebhafter bis starker Wind. Die Temperaturen erreichen tagsüber bis zu 9 Grad, auf den Bergen wird es jedoch empfindlich kälter.

Im Großteil der Steiermark setzt sich am Sonntag nach kurzen nächtlichen Schauern rasch die Sonne durch. Häufig weht lebhafter, im Bergland zunächst noch starker Nordwestwind. Am Nachmittag wird der Wind schwächer. Höchstwerte: 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Erhöhte Feinstaubkonzentrationen in den südlichen Beckenlagen können weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Noch keine neuen Grazer Altstadtschutzzonen

Mit 1. Jänner hätten die Altstadtschutzzonen um 40 Hektar oder rund 250 Gebäude wachsen sollen. Das haben Landesrat Christopher Drexler und Bürgermeister Siegfried Nagl (beide ÖVP) am 9. Oktober angekündigt. Konkret sollten 193 Gebäude auf 35 Hektar am Ruckerlberg und 57 Gebäude auf 6,3 Hektar in der sogenannten Gartenstadt nahe des ORF-Zentrums in St. Peter per Jahreswechsel Teil der Schutzzone sein. Damit sollte es schwieriger werden, die alte Bausubstanz zu verändern. Neu- und Umbauten sind zwar möglich - aber nur ohne die Charakteristik der Gebäude zu verändern. Die schutzwürdigen Gebiete, im aktuellen Fall Villenviertel, legt jedenfalls das Land fest, da ein Landesgesetz die Grundlage für die Zonen bildet. Der angekündigte Beschluss in der Landesregierungssitzung von ÖVP und SPÖ wurde aufgrund von Formalitäten bis dato noch nicht gefasst. Die neuen Schutzzonen sind also noch nicht in Kraft getreten. Wegen des nötigen Fristenlaufs soll es in wenigen Wochen so weit sein.

5. Wohin am Wochenende?



Strohwerk

SpaceKids: Für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren. "Im Space03 werden wir ein altbekanntes Material gemeinsam betrachten und daraus Ungewöhnliches gestalten. Gibt es für Stroh ein kunstvolles Leben abseits der berühmten Weihnachtssterne?"

WO : Kunsthaus (TP: Foyer)

WANN : SA., 4. Jän., 14-16 Uhr





Indie-Rock und Indie-Folk. Mit Norbert Wally (voc, git), Albrecht Klinger (voc, git, b), Karlheinz Miklin jr. (dr, perc, voc). Obwohl The Base in den "almost unplugged winter sessions" nur mit akustischer Gitarre, Kontrabass und Beserlschlagzeug ausrücken, kanns gegen Ende der Sets durchaus auch recht beschwingt werden.

WO: Die Scherbe (Scherbenkeller)

WANN: SA./SO., 4./5. Jän., 20 Uhr



Nichts dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag. <<

6. Neue Eislauffläche freigegeben

Gute Nachrichten für alle Eisläufer: Am Freitag, den 3. Jänner, wurde am Fischteich in Graz-Mariatrost erstmals die Eisfläche freigegeben. "Das Eis ist spiegelglatt", freut sich Bezirksvorsteher Erwin Wurzinger. Eislaufen ist bis 19 Uhr möglich, Schlittschuhe werden verliehen. Täglich aktuelle Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 0664-55 90 680. Und die Winterwelt am Grazer Karmeliterplatz hat bis 26. Jänner geöffnet (täglich 9 bis 18 Uhr). In der Halle am Schwarzlsee ist das Eislaufen bis 6. Jänner kostenlos möglich (montags bis freitags 8 bis 16 Uhr, samstags, sonntags und feiertags 10 bis 19 Uhr). Einen Schlittschuhverleih gibt es dort nicht. Danach findet in der Halle in Unterpremstätten die Eiskunstlauf-Europameisterschaft statt. Von 2. bis 28. Februar kommen wieder die Hobbysportler auf ihre Kosten.

