Der sonnige Start ins neue Jahr setzt sich fort © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag scheint meist die Sonne, regionale Nebelfelder lichten sich rasch. In hohen Schichten ziehen am Tag meist dünne Wolkenfelder durch. Gegen Abend zieht es dann langsam überall zu. Frühtemperaturen ab frostige -6 Grad, Tageshöchstwerte dann bis 6 Grad.

Am Samstag bleibt es im Süden noch trocken. Es ziehen ausgedehnte Wolkenfelder auf, wobei sich zwischendurch immer wieder die Sonne zeigt. In den Abendstunden können dann Schauer übergreifen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 9 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Witterungsbedingt sind wieder leichte Anstiege der Messwerte zu erwarten. Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub sind nicht auszuschließen. Am Wochenende ist mit Störungseinfluss dann ein allgemeiner Rückgang der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Graz – Laut gedacht": Die besten Podcasts

Von Katastrophen über Ausgehen bis zum Feinstaub-Problem: 18 Folgen unseres Podcasts "Graz – Laut gedacht" widmeten sich 2019 dem, was die Stadt bewegt. Hier finden Sie die fünf beliebtesten Folgen zum Nachhören.

Die neueste Folge dreht sich um den Beruf der Fahrradboten, die sich auch unter härtesten Bedingungen auf den Sattel schwingen. Eine Fahrradbotin und der Gründer eines Essenszustelldienstes sprechen über ihren Beruf und die Szene. Etwa darüber, wie die Branche in Graz aufgestellt ist, was es mit dem neuen Kollektivvertrag auf sich hat, warum E-Bikes bei vielen Boten nicht sehr beliebt sind, wo Gefahren lauern und vieles mehr.

5. Was, wann, wo?



Gans daheim

Kindertheater ab drei Jahren. Die Gans ist gans schön viel unterwegs gewesen und fühlt sich jetzt "gans" verloren! Ob der Bär und das Stinktier da helfen können? Wann kann man sich denn richtig "gans" zu Hause fühlen, was macht daheim eigentlich aus? Der Klang der Regentropfen am Hausdach, Mamas Lieder oder das Knarren der Kellerstiege? Der Geruch von Pilzen und Honig oder sind es doch die, die einen "gans" lieb haben, bei denen man sich "gans" geborgen fühlen kann?

WO : Frida & Fred Kindermuseum

WANN : FR. bis SO., 3.-5. Jän., 16 Uhr





Was bedeutet Obdachlosigkeit? Welche Herausforderungen hat das Leben ohne festen Wohnsitz? Wie funktioniert das Sozialsystem in Graz und wie sehen obdachlose Menschen die Stadt? Bei den Shades Touren führen (ehemals) obdachlosen Personen selbst durch die Stadt. Denn wer könnte die Obdachlosigkeit besser und authentischer erklären, als jemand, der sie selbst erlebt hat?

WO: Treffpunkt: Hauptbahnhof

WANN: FR., 3. Jän., 15 Uhr



Nichts dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag. <<

6. Zahl des Vorjahres: 5420 Einsätze

Von 0 bis 24 Uhr, 365 Tage im Jahr, stehen auf insgesamt drei Feuerwachen Mann und Gerät bereit, um binnen weniger Minuten im gesamten Grazer Stadtgebiet zum Einsatz gelangen zu können, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Einsatzbilanz der Grazer Berufsfeuerwehr. 5420 Einsätze absolvierten sie im Vorjahr, davon 2146 Brandeinsätze. Insgesamt wurden 555 Menschen gerettet. Die Einsätze betrafen von Großbränden bis Rettungs- und Bergemaßnahmen auch Tierrettungseinsätze. 1153 Einsätze betrafen Rettungs- oder Transporteinsätze von Tieren.

