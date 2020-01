Facebook

PS: 2020 ist ein Schaltjahr © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag gibt es meist wieder ganztags strahlenden Sonnenschein, nur vereinzelt können sich für ein paar Stunden morgendliche Nebel- oder Hochnebelfelder halten. Nach einem frostigen Morgen ab -4 Grad steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 4 Grad.

Für den Freitag kündigt sich teils recht sonniges Wetter an. Tagsüber ziehen von Westen einige harmlose ausgedehnte Wolkenfelder durch. Zudem können sich zunächst voraussichtlich vor allem im Süden und Südosten flache Hochnebelfelder halten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Bis Freitag sind witterungsbedingt wieder leichte Anstiege der Messwerte zu erwarten, wirklich hoch sollten sie aufgrund des ferienbedingten reduzierten Verkehrs aber nicht werden. Am Wochenende ist mit Störungseinfluss dann ein allgemeiner Rückgang der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. So wurde ins 2020er Jahr gestartet

Von der Licht- und Lasershow am Grazer Hauptplatz bis zum Feuerwerk in Mariazell und zum Silvesterlauf in Feldbach. Hier kommen Sie zu unserem Bilderbogen vom Jahreswechsel in der Steiermark. Am Grazer Hauptplatz wurde das neue Jahr gleich mit fünf Durchgängen des "Silvesterspektakels" vor dem Rathaus begrüßt:

Silvester: Graz heißt 2020 willkommen

5. Was, wann, wo?



Gans daheim

Kindertheater ab drei Jahren. Die Gans ist gans schön viel unterwegs gewesen und fühlt sich jetzt "gans" verloren! Ob der Bär und das Stinktier da helfen können? Wann kann man sich denn richtig "gans" zu Hause fühlen, was macht daheim eigentlich aus? Der Klang der Regentropfen am Hausdach, Mamas Lieder oder das Knarren der Kellerstiege? Der Geruch von Pilzen und Honig oder sind es doch die, die einen "gans" lieb haben, bei denen man sich "gans" geborgen fühlen kann?

WO : Frida & Fred Kindermuseum

WANN : DO. bis SO., 2.-5. Jän., 16 Uhr





Ingrid Hammer hat Jodeltechniken aus der ganzen Welt gesammelt, studiert und in ihre Lehrmethode samt ausführlicher Körperarbeit und Stimmübungen integriert. In Abstimmung mit der Teilnehmerschar sind Jodler von Skandinavien bis Afrika, von Amerika bis Georgien möglich. Jodelerfahrung von Vorteil. Info und Anmeldung: 0699-1736 1722

WO: Steirisches Volksliedwerk (Sporgasse 23, 2. Stock)

WANN: DO. bis SO., 2.-5. Jän., 16 Uhr



Nichts dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag. <<

6. In Graz: Das steirische Neujahrsbaby

Mariana (29). Nur sechs Minuten nach Mitternacht erblickte Antonio Cristian nach einer Spontangeburt das Licht der Welt. Der Bub ist 50 Zentimeter groß und 3305 Gramm schwer. Dabei kam er eher als erwartet, als Geburtstermin ist der 10. 1. berechnet worden. So "ist es ein super Geschenk für das neue Jahr", schmunzelt Papa Cristian. Das österreichische Neujahrsbaby dürfte heuer aus Salzburg kommen. Die kleine Kalina kam eine Minute nach Mitternacht im dortigen Uniklinikum per Kaiserschnitt auf die Welt.



