Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zu Wochenbeginn wird es noch einmal ordentlich frostig © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag scheint meist ungetrübt die Sonne. Durch die ausgesprochen trockene Luft bildet sich kaum Frühnebel. In den Tälern und Niederungen bleibt es noch relativ kalt. Besonders der Tagesbeginn verläuft frostig mit -5 Grad, die Höchstwerte liegen um 2 Grad.

Zu Silvester am Dienstag ziehen in der Früh vorübergehend kompakte Wolkenfelder durch, es bleibt aber durchwegs trocken. Tagsüber zeigt sich oft wieder die Sonne, wenn auch einige dünne Wolken in hohen Schichten dabei sind. In der Früh hat es -2 Grad, tagsüber steigen die Temperaturen deutlich an, Höchstwerte bis knapp 10 Grad. Die Silvesternacht verläuft oft klar mit schwachem bis mäßigem Nordwind. Die Temperaturen liegen zu Mitternacht um oder knapp unter 0 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Zurzeit bewegen sich die Luftschadstoffkonzentrationenjedoch auf einem für die Jahreszeit ausgesprochen niedrigen Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Kochkunst: Silvester nach Grazer Art

Was soll am letzten Tag im alten Jahr auf den Teller? Drei Grazer Köche geben Antwort und einen Einblick in ihr Rezeptbuch und verraten den Kleine-Zeitung-Lesern, welche Gerichte sie für den Jahreswechsel empfehlen. Guten Appetit! Rezept Nummer 3:

Linsensalat von Werner Wiener

Zutaten:

Für 4 Personen: 600 g getrocknete Linsen, 100 g Frühlingszwiebeln, Steirisches Kürbiskernöl, Apfel-Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Vor der Zubereitung die getrockneten Linsen in reichlich kaltem Wasser einige Stunden einweichen, dann abseihen und in reichlich Salzwasser kochen, wieder abseihen und kalt stellen. In der Zwischenzeit die Frühlingszwiebeln fein schneiden, diese dann mit den erkalteten, gekochten Linsen mit Salz, Pfeffer, Essig und dem Kürbiskernöl marinieren und einige Stunden ziehen lassen. Zum Anrichten, eventuell mit frischen Kräutern, je nach Geschmack garnieren.

Hier finden Sie die anderen Rezeptideen.

5. Wohin zu Wochenbeginn



Best of Poetry Slam

Moderation Christoph Steiner, Yannick Steinkellner. Vier der besten Slam-Poet*innen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum kommen zusammen und laden dich ein. Diese Vier wollen deinen Kopf und deine Gunst, dein Herz und deinen Applaus. Denn du entscheidest, wer die Krone gewinnt, liebes Publikum. Du bist die Jury. Mit Tabea Farnbacher, Johannes Floehr, Yasmin Hafedh, Friedrich Herrmann.

WO : Schauspielhaus

WANN : MO., 30. Dez., 19.30 Uhr





Moderation Christoph Steiner, Yannick Steinkellner. Vier der besten Slam-Poet*innen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum kommen zusammen und laden dich ein. Diese Vier wollen deinen Kopf und deine Gunst, dein Herz und deinen Applaus. Denn du entscheidest, wer die Krone gewinnt, liebes Publikum. Du bist die Jury. Mit Tabea Farnbacher, Johannes Floehr, Yasmin Hafedh, Friedrich Herrmann. : Schauspielhaus : MO., 30. Dez., 19.30 Uhr Dinner for One

Die originale und steirische Version. Mit Artur Ortens und Tamara Belic. Zum 3. Mal öffnen sich die Tore des Kristallwerks und lädt Sie ein mit Miss Sophie und Ihrem Butler James ins neues Jahrzehnt zu feiern. Zunächst wird das Publikum die englische Originalversion genießen können, in der Miss Sophie und Butler James den 90. Geburtstag der Grande Dame gebührend feiern. Danach befinden wir uns stattdessen in einer kleinen aber feinen Bauernstube, deren Gäste Richard Lugner, Arnold Schwarzenegger, Andreas Gabalier und Conchita Wurst sind.

WO : Kristallwerk (Viktor-Franz-Straße 9)

WANN : MO./DI., 29.-30./31. Dez. , 16, 18.30 und 21 Uhr



Oder etwas ganz anderes?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag. <<

6. Bauern-Silvester in Graz

Auf die alte Tradition des Bauern-Silvester muss man auch in Graz nicht verzichten. Gefeiert wird auf unterschiedlichste Art und Weise:

- Am Mariahilferplatz lockt ab 18 Uhr das Festzelt mit Tanz und Spiel. Es wird gefeiert, wie es die Großväter taten. Im letzten Jahr gab es einen Besucheransturm. Mittendrin ist wieder die Showband "Egon7".

- Eine Vorsilvester-Party gibt es ebenso ab 18 Uhr am Franziskanerplatz.

- Zum "Powernsülwesta" wird hingegen im Rahmen der Vernissage

von Christian "Motor" Polansek geladen. Im Esperanto Cafe (Esperantoplatz 1) geht es um 16 Uhr los.

- In der Schrillen Grille (Elisabethstraße 30) darf ab 21 Uhr "Farmers' Silvester" gefeiert werden.

- Im Club Wakuum (Griesgasse 25) wird beim "Nerdquiz Bauernsilvester" gerätselt. Die Anmeldung beginnt ab 19 Uhr (mind. 2er bis maximal 7er Teams). Los geht es um 20 Uhr.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.