Am Samstag weht unangenehmer, kalter Nordwestwind. Dazu gibt es oft starke Bewölkung mit ausgedehnten Wolkenfeldern, die Sonne tut sich allgemein recht schwer. Es bleibt dabei aber trocken. Die Höchstwerte kommen über 4 Grad nicht hinaus.

Der Sonntag bringt voraussichtlich in der gesamten Steiermark sonniges und recht kaltes Winterwetter. Der Nordwestwind lässt nach. Frühtemperaturen ab -3 Grad, Tageshöchstwerte bis 3 Grad.

Die Schadstoffbelastungen in der Luft bleiben deutlich unter den Grenzwerten.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



Der Dietrichsteinplatz wirkt auf viele Grazer unübersichtlich und gefährlich, zu oft scheint unklar, wer wirklich Vorrang hat, sodass alle Verkehrsteilnehmer sehr vorsichtig und langsam fahren. Das Positive bei diesem mulmigen Gefühl: Es passieren vergleichsweise wenig Unfälle. Im Verkehrsausschuss des Gemeinderates hat Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) Pläne für eine neue Platzgestaltung vorgestellt. Der Anlass: 2021/22 werden die Gleise erneurt. Das Ziel: Verkehrsraum minimieren, Aufenthaltsqualität maximieren; Teil der Pläne ist eine neue, kompaktere Verkehrsführung und eine einzige statt drei Straßenbahn-Haltestellen. Radfahrer bekommen einen Radstreifen. Für die Platzgestaltung soll es einen Wettbewerb geben. Hier finden Sie die Pläne im Detail und eine Grafik zur Veranschaulichung.

Es war einmal ein Müller, der hatte eine sehr schöne Tochter. Um anzugeben sagte der Müller zum König: "Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Golde spinnen." Der König will die Müllertochter auf die Probe stellen und sperrt sie in eine Kammer, die über und über voller Stroh ist. Ratlos bleibt das Mädchen zurück, denn es kann ja gar kein Stroh zu Gold spinnen. Kartenreservierung:

Elf Gemeinderatssitzungen wurden 2019 in Graz abgehalten. Die Bilanz der Anträge fällt naturgemäß erfreulich für die schwarz-blaue Rathaus-Koalition aus. Der Grund: Sie hat viele der Themen bereits vor den Gemeinderatssitzungen besprochen. Unter anderem dafür loten Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und sein Vize Mario Eustacchio (FPÖ) in wöchentlichen Koalitionsausschüssen die gegenseitige Bereitschaft für die eigenen Vorhaben aus. Somit ist bereits vorab klar, dass man Themen einbringen kann und auch eine Mehrheit haben wird. Und so kommt die Volkspartei heuer laut städtischer Statistik auf 85,76 Prozent aller 289 öffentlichen Anträge, dahinter die KPÖ mit 5,48 Prozent und die FPÖ mit 3,92 Prozent. Der Rest der Anträge entfällt auf Grüne, SPÖ und Neos. Ähnlich das Bild in den nicht öffentlichen Sitzungen, wo knapp 90 Prozent der 89 Anträge von der ÖVP stammen, 8,43 Prozent von der FPÖ.