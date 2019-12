Wo Weihnachten in die Verlängerung geht und die Kufen glühen: 7 Infos für den Freitag, den 27. Dezember, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Markttreiben am Kaiser-Josef-Platz © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Freitag bringt wieder unbeständigeres Wetter. Teils starke Bewölkung beeinträchtigt den Sonnenschein immer wieder. Im Grazer Raum bleibt es allerdings trocken. Kühler als in den Tagen zuvor bei Höchstwerten um 5 Grad.

Am Samstag weht unangenehmer, kalter Nordwestwind. Dazu gibt es oft starke Bewölkung mit ausgedehnten Wolkenfeldern, die Sonne tut sich allgemein recht schwer. Es bleibt dabei aber trocken. Die Höchstwerte kommen über 4 Grad nicht hinaus.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Schadstoffbelastungen der Luft bleiben deutlich unter den Grenzwerten.

3. Verkehr & Öffis

Hier finden Sie unsere Infos zum Öffi-Fahrplan über die Weihnachtstage.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Hier geht Weihnachten in die Verlängerung

Eigentlich ist die Christkindlmarkt-Saison zu Ende, wäre da nicht eine Premiere. Der Adventmarkt am Glockenspielplatz ist heuer erstmals von 27.12. bis 31.12. wieder geöffnet (von 11 bis 22 Uhr, an Silvester bis 0 Uhr). Auch der Altgrazer Christkindlmarkt im Franziskanerviertel und der Kinderadvent Kleine Neutorgasse haben noch nach Weihnachten geöffnet (von 26. bis 31. Dezember), allerdings nur die Kulinarik-Stände (von 15 Uhr bis 21.45 Uhr, am 31. Dezember bis 2 Uhr früh). Das Riesenrad, Entenspiel und Karussell haben von 26. bis 30. Dezember von 12 Uhr bis 20 Uhr offen. Die Touristen und alle jene, die noch nicht genug von Glühwein und Baumkuchen haben, wird es freuen. Außerhalb des Zentrums wurde es auch heuer nichts mit einem permanenten Christkindlmarkt. Hier können Sie nachlesen, woran das liegt.

5. Was wird denn hier gespielt?

Theater Auguste: Rumpelstilzchen

Ab 4 Jahren. Es war einmal ein Müller, der hatte eine sehr schöne Tochter. Um anzugeben sagte der Müller zum König: "Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Golde spinnen." Der König will die Müllertochter auf die Probe stellen und sperrt sie in eine Kammer, die über und über voller Stroh ist. Ratlos bleibt das Mädchen zurück, denn es kann ja gar kein Stroh zu Gold spinnen. Kartenreservierung: 0316 872 7700

WO Frida & Fred Kindermuseum

WANN : FR./SA./SO., 27./28./29. Dez. , 16 Uhr





Penthesilea



WO : Café Kaiserfeld

WANN : FR./SA./SO., 27./28./29. Dez., 20 Uhr



- DEARhunter. Eine Steinbauer&Dobrowsky Theaterproduktion. Amazonenkönigin Penthesilea wirft sich zwischen die Kriegsfronten, um Achilles Herz – wie die Tradition es verlangt - im Kampf für sich zu gewinnen. Heinrich von Kleist greift mit diesem Drama in die Tiefen der Mythologie, wagt die Achillesferse der Männer zu ignorieren und macht sich auf die Jagd nach Verletzlichkeiten auf beiden Geschlechterseiten.: FR./SA./SO., 27./28./29. Dez., 20 Uhr

Weihnachtsgeschenke-Tauschbörse

Weihnachten ist da, und im Kreise seiner Liebsten verteilt man rege Geschenke. Natürlich freut man sich über jedes einzelne, jedoch sind manchmal Dinge dabei,die man vielleicht nicht braucht oder bereits hat. Der Nachhaltigkeit zuliebe und um wirklich alle glücklich zu machen, können im Citypark Geschenke getauscht werden. Einfach mit maximal drei Geschenken hinkommen und mitmachen.

WO: Citypark (Panorama Platz)

WANN: FR., 27. Dez., 15 bis 16 Uhr



Nichts für Sie dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag. <<

6. Gratis Eislaufen vor und nach der EM

Am Karmeliterplatz findet sich nicht die einzige Eislauffläche. Die Stadt Graz lädt in Unterpremstätten nämlich zum kostenlosen Eislaufvergnügen. Von 20 bis 26. Jänner findet dort ja die Eiskunstlauf-EM statt. Schon vorher kann man sich, wie es von der Stadt heißt, nun aufs "europameisterliche Eis" wagen. Möglich ist das von Montag bis Freitag (8 bis 16 Uhr) und Samstags, Sonntags und Feiertags von 10 bis 19 Uhr. Eislaufschuhe müssen selbst mitgebracht werden, es gibt keinen Verleih. Die Gratis-Atkion läuft bis 7. Jänner 2020. Auch im Februar gilt sie dann noch einmal von 2. bis 28. Februar.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.