Heißer A-Cappella-Sound für die kalte Jahreszeit. Das musikalische Weihnachtspackerl von Popvox ist gefüllt mit feinstem Pop-Konfekt, überzogen mit einem verführerischen Hauch von Gospel, Soul und R'n'B: mit mit Stevie Wonders "I Wish", Seals "Kiss from a rose" und "Somebody to love" von Queen. Es bleibt aber auch Zeit und Raum zum Stillwerden und Hineinhorchen: "Sound of Silence", "Amazing Grace" oder "What we ain´t got". Genregrenzen fallen bei Arrangements von "Es wird scho glei dumpa" und "Last Christmas". Und glänzende Augen werden spürbar bei "Wie a Kind" von Ina Regen.: SO., 22. Dez., (16.30 ausverkauft) und 19.30 Uhr (Mo. um 19.30 Uhr)