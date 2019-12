Facebook

Am Hauptplatz gibt es bis zum 24. Dezember noch Punsch & Co. Für den "Aufsteirern" Adventmarkt am Schloßberg ist nach dem Wochenende Schluss © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag überquert uns eine Kaltfront, wobei die Temperaturen noch verhältnismäßig mild bleiben. Bei starker bis geschlossener Bewölkung ziehen von Westen kräftige Regenschauer durch. Die Wolkendecke bricht meist erst nach Sonnenuntergang auf. Frühtemperaturen ab 5 Grad, Höchstwerte bis zu 10 Grad. Dazu kommt schwacher bis mäßiger Nordwestwind auf.

Der 4. Adventsonntag verläuft aus heutiger Sicht stark bewölkt und am Tag breitet sich unergiebiger Regen aus. Am Nachmittag kommt Nordwestwind auf und es beginnt abzukühlen. Zwischendurch ist Platz für etwas Sonne. Höchsttemperaturen bis 6 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffkonzentrationen bewegen sich auf für die Jahreszeit ungewöhnlich niedrigem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

Hier finden Sie unsere Infos zum Öffi-Fahrplan über die Weihnachtstage.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: der Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Reininghausstraße wurde freigegeben. Gleichzeitig wird die provisorische Umleitung über die Reininghausgründe stillgelegt. Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Neue Strecken: Graz als Tor in die Welt

Während es sich die einen über die Weihnachtszeit zu Hause besonders heimelig machen, kommt bei anderen Reiselust auf. Und unter dem Weihnachtsbaum wird dann wohl auch der eine oder andere passende Gutschein liegen. Mit dem neuen von der ÖBB vorgestellten und am 15. Dezember in Kraft getretenen Fahrplan 2020 kommen jedenfalls auch neue Verbindungen hinzu. So sind ab sofort die südpolnischen Städte Krakau und Przemysl per Zug direkt erreichbar. Mit einem "Sparschiene"-Ticket ab 42 Euro und innerhalb von zehn Stunden, wie man seitens der ÖBB betont. Im Mai 2020 steuert der Railjet, dessen Endstation bisher Prag war, über Dresden nun auch die deutsche Hauptstadt Berlin an. Vorläufig sind die neuen Destinationen lediglich via Tagesverbindung erreichbar. Sein Angebot um ein Vielfaches vergrößert hat auch das Unternehmen "Flixbus". Graz wird im neuen Fahrplan seiner historischen Vermittlerrolle zwischen Ost und West gerecht. Neben zahlreichen deutschen Städten bietet „Flixbus“ vor allem eine lange Liste an Direktverbindungen nach Kroatien, Bosnien, Slowenien oder Rumänien an.



5. Wohin am Samstag?

Christmas Special



WO : Theatercafé

WANN : SA., 21. Dez., 20 Uhr



JJOST – das JugendJazzOrchester Steiermark unter Leitung von Johannes Oppel. Auch für die dritte Auflage des Weihnachtskonzerts werden sowohl Klassiker der traditionellen Big Band Literatur, als auch die Perlen aus dem amerikanischen und europäischen Weihnachtslieder-Fundus dem fachkundigen Publikum. Songs von Frank Sinatra und Ella Fitzgerald. Die Musik von Count Basie und Nelson Riddle. Geschichten und gemütliches Miteinander bei Glühwein, Lebkuchen, Nüssen und Eierspeis.: SA., 21. Dez., 20 Uhr

Literaturfeiertag-Weihnachtsprogramm

Zu Samuel Beckett "Das Ende" (aus Erzählungen und Texte um nichts); Musik: Mark Hollis (Mark Hollis Album 1998). Weihnachtsprogramm/Lesungen: Willi Bernhart. Das wollen wir doch alle, oder? – Weg von den Aufgeregtheiten, vom Trubel. Konzentration. Reduktion. Ruhe. Ein Weihnachtsprogramm, wie es so sicher noch nie und nirgends geboten wurde.

WO : Theatermërz (Steinfeldgasse 20)

WANN : SA., 21. Dez., 20 Uhr



Adventlesen im Kircheneck

- 14 Uhr Pfarrer Wolfgang Schwarz

liest aus Christine Nöstlinger "Fröhliche Weihnachten liebes Christkind"

- 14:45 Uhr Dr. hc Franz Küberl

liest aus Peter Rosegger „Als ich die Christtagsfreude holen ging“

- 15:15 Uhr Silke Strasser

liest "Weihnachten im Stall" von Astrid Lindgren

WO : Stadtpfarrkirche

WANN : SA., 21. Dez., ab 14 Uhr





- 14 Uhr Pfarrer Wolfgang Schwarz liest aus Christine Nöstlinger "Fröhliche Weihnachten liebes Christkind" - 14:45 Uhr Dr. hc Franz Küberl liest aus Peter Rosegger „Als ich die Christtagsfreude holen ging“ - 15:15 Uhr Silke Strasser liest "Weihnachten im Stall" von Astrid Lindgren : Stadtpfarrkirche : SA., 21. Dez., ab 14 Uhr primaTona-Weihnachtskonzert

PrimaTona singt die sehr selten zu hörende Missa Brevis in D von Benjamin Britten, zwei Stücke aus den "Holiday motets" von Ernst Krenek, und, nachdem es nicht nur "Engelische" Weihnacht, sondern auch "Eng(e)lische Weihnacht" laut Titel sein soll, haben sie auch noch Karl Jenkins oder John Rutter anzubieten.

WO: Mariahilferkirche

WANN: SA., 21. Dez., 19.30 Uhr



Nicht fündig geworden?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag. <<

6. Neue Erhebung: Immer mehr radeln auch im Winter

In den letzten Tag darf man ob des Föhnwetters gar nicht von radunfreundlichen Bedingungen sprechen. Dennoch gibt es in der Landeshauptstadt einen langfristigeren Trend zu erkennen: Immer mehr Grazerinnen und Grazer treten auch in den Wintermonaten in die Pedale. Am stärksten war ein Anstieg bei den Zählstellen Stadtpark und Keplerbrücke zu verzeichnen. Während im Jänner und Februar 2010 bei der Zählstelle Keplerbrücke im Schnitt 1.275 Radler pro Werktag gemessen wurden, waren es heuer in den beiden Monaten durchschnittlich 3.650 pro Werktag. Bei der Zählstelle Stadtpark erhöhte sich der Radverkehr in diesem Zeitraum von 1.125 pro Werktag auf 3.350 pro Werktag. Auch im Dezember der vergangenen zwei Jahre ist der Radverkehr im Vergleich zum Dezember 2010 und 2011 laut VCÖ stark gestiegen. Und da sich das Wetter dieser Tage wenig winterlich, sondern mild präsentiert, rechnet der VCÖ im heurigen Dezember mit neuen Rekordwerten.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.