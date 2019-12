Am Donnerstag lässt sich die Sonne höchstens zwischendurch blicken, Wolken und Hochnebel breiten sich im Tagesverlauf aus. Es bleibt trocken. Die Temperaturen gehen zwar ein wenig zurück, es bleibt aber viel zu mild mit Höchstwerten um 11 Grad.

Am Freitag gibt es teils Hochnebel, stellenweise gibt es auch Nebel. Wolken bzw. Hochnebel können dicht bleiben, nennenswerte Niederschläge sind aber nicht dabei. Weiterhin sehr mild, Höchstwerte je nach Bewölkung um 12 Grad.

Derr Wind hat die Tal-und Beckenlagen ausgeräumt und damit für eine relativ gute Luftqualität gesorgt. Ein deutlicher Anstieg der Schadstoffbelastung dürfte erst mit dem Einkaufsverkehr am Wochenende einhergehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: der Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Reininghausstraße wurde freigegeben. Gleichzeitig wird die provisorische Umleitung über die Reininghausgründe stillgelegt. Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



Die derzeit so gar nicht winterlichen Temperaturen nagen zwar auch am Eis der Krippe - trotzdem ist Citymanager Heimo Maieritsch zuversichtlich, dass es sich auch in den kommenden Tagen noch lohnen wird, im Landhaushof vorbeizuschauen. Auch heuer wieder hat Kimmo Frosti mit seinem Team vier Ausgaben der heiligen Familie und der drei Könige aus den Eisblöcken geschnitzt. "Die Temperaturen sind natürlich nicht optimal, aber die Krippe selbst ist massiv gebaut und die Figuren werden am Freitag noch ein letztes Mal ausgetauscht", kündigt er an. Ein anders Bild bietet sich auf der Eisfläche am Karmeliterplatz: Der Platz musste am Mittwochnachmittag, wie schon am Dienstag, gesperrt werden. Am Donnerstag will man die Lage neu beurteilen. Aktuelle Informationen gibt es auf der Facebook-Seite der Winterwelt, auf der Homepage unter www.grazerwinterwelt.at oder telefonisch unter 0680/5584100. Anders in Unterpremstätten: Im Vorfeld der Eiskunstlauf-EM ist Eislaufen in der dafür adaptierten Halle am Schwarzl See möglich. Das aktuelle Föhnwetter hat keine Auswirkungen auf den Eislaufbetrieb. Eintritt frei - Schlittschuhe muss man selbst mitbringen, es gibt keinen Verleih.

EDDIE LUIS & HIS JAZZ PASSENGERS present "THE SUPREME SISTERS Christmas Special". U.a. mit: Elina Viluma (Sopran), Miriam Kulmer (Sopran), Patrisha Skof (Alt), Kire Kuzmanov (Alto Sax), Tobias Pustelnik (Tenor Sax), Matyas Gayer (Klavier), Eddie Luis (Bass).: DO., 19. Dez., 20 Uhr

Am 1. Oktober hatte "Move it" seine Auftaktveranstaltung, wo die Initiatoren ihre zwölf Forderungen für ein nachhaltiges Verkehrssystem in der Stadt präsentierten. Bislang konnte man für die Petition rund 9000 Unterschriften sammeln. Die fertige Liste soll dem Grazer Gemeinderat vorgelegt werden. 10000 Unterschriften sind das erklärte Ziel der Kampagne. Da die Eintragungsfrist am Donnerstag endet, ruft "Move it" nun alle Grazerinnen und Grazer auf, zur Abschlussfeier am Donnerstag in die Stadtschenke (ab 18 Uhr in der Neutorgasse 22) zu kommen, um dort die letzten Unterschriftenlisten abzugeben.