Väterchen Frost legt eine Pause ein © A. W. Tengg

1. Wetter

Etwaige Nebelfelder lösen sich am Dienstag bis Mittag auf. Dann wechseln ein paar harmlose, dünne Wolken und sonnige Phasen. Mäßiger, auf den Bergen auf starker Wind aus Südwest bis Süd. Nach Frühwerten ab 2 Grad steigen die Höchsttemperaturen auf milde 10 Grad. Am Mittwoch bleibt das für Mitte Dezember außergewöhnlich milde Wetter bestehen. Der Vormittag ist teilweise trüb durch Nebel. Die Bewölkung nimmt etwas zu, im Grazer Raum ist es meist sonnig. Die Temperaturen steigen von 5 Grad auf bis zu 13 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffkonzentrationen bewegen sich auf moderatem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Alle Daten und Fakten rund ums Tannengrün

In einer Woche ist Weihnachten. Am Wochenende haben die Christbaumbauern ihre Verkaufsstände im Stadtgebiet eröffnet. In den Umlandgemeinden waren die Christbaumbauern vielfach schon früher vertreten. 10 bis 14 Jahre braucht eine Nordmanntanne, bis sie eine Größe von zwei Metern erreicht hat. Wir haben alles Wissenswerte rund um den Baum für Sie zusammengetragen. Gute Nachricht für alle Gewohnheitstiere: Die Verkaufsstände in Graz sind wieder an den gewohnten Plätzen zu finden. Wenig getan hat sich laut Martina Lienhart, Obfrau des Vereins Steirische Christbaumbauern, auch bei den Preisen. "Sie bewegen sich je nach Wuchs zwischen 15 und 22 Euro pro Laufmeter", so die Christbaumbäuerin, die selbst rund 20.000 Bäume hegt und pflegt. PS: Die rot-weiß-rote Banderole der Steirischen Christbaumbauern garantiert den Kauf heimischer Bäume und strenge Kriterien für deren Produktion.



5. Wohin am Dienstag?

Premiere: Irmgard Knef



WO : Theatercafé

WANN : DI./MI./DO., 17./18./19. Dez., 20 Uhr



"Glöckchen hier – Glöckchen da". Das etwas andere Weihnachtsprogramm von und mit Ulrich Michael Heissig. Ob in Bethlehem oder in Berlin-Kreuzberg, ob im Stall oder im Hinterhof: der süffisanten Grand Dame des Chanson-Kabaretts geht der Zündstoff nicht aus mit der man Christbaumkerzen zum Brennen bringt. Mit coolen Songs und frechen Sprüchen und Geschichten die das Leben im Advent so schreibt.: DI./MI./DO., 17./18./19. Dez., 20 Uhr

Benefizkonzert: Männervokalensemble "4ME"

Dieses Grazer Vokalensemble hat sich dem vierstimmigen Gesang ohne jegliche Instrumentalbegleitung verschrieben. Das Repertoire spannt jeweils einen großen Bogen von klassischer Chorliteratur, über traditionelles Liedgut und modernen Christmas-Songs bis hin zu gemeinsam gesungenen Liedern. Die freiwilligen Spenden werden alle für einen guten Zweck beim Ö3 Weihnachtswunder gespendet.

WO : Leechkirche

WANN : DI., 17. Dez., 19 Uhr

11. Kritikfabrik



WO: Theater am Lend

WANN: DI., 17. Dez., ab 10 Uhr Plattform für Diskussion und Forschung. Mit den erprobten Mitteln: Darstellung, Umweg, Reflexion, Zuhören, Zufall und in Anlehnung an »"The odd one in" (schräglagig übersetzt in "Der Geist der Komödie") von Alenka Zupančič wird "the odd one", "der Geist" mit verschiedenen Mitteln in diese elfte Kritikfabrik hereingerufen, provoziert und, im besten Sinne des Wortes kritisiert, durch die Kritik fabriziert, eine nicht endende Tätigkeit, die die Eintagsfabrik aus allen Nähten platzen lässt.: DI., 17. Dez., ab 10 Uhr



Nicht fündig geworden?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag. <<

6. Mehr E-Auto-Zulassungen in Graz

Diese Geschichte kann man von zwei Seiten erzählen. Entweder: Lediglich 3,9 Prozent aller neu zugelassener Pkw in Graz waren heuer von Jänner bis Oktober solche mit elektrischem Antrieb. Oder: Das ist deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2018 waren es nur 2,6 Prozent. Damit konnten die E-Autos ihren Anteil bei den Neuzulassungen um 50 Prozent steigern. In Graz-Umgebung liest sich die Steigerung noch beeindruckender: Der E-Anteil bei Neuzulassungen hat sich von 2,1 auf 5,3 Prozent mehr als verdoppelt. Schaut man auf die absoluten Zahlen, kann man maximal von einem Mini-Boom sprechen. 391 E-Autos sind heuer von Jänner bis inklusive Oktober in Graz neu zugelassen worden (2018: 288). In Graz-Umgebung waren es 196 (2018: 81). Folgt man den Klimazielen, muss der Verkehr aber spätestens 2050 ohne Benzin und Diesel funktionieren.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.