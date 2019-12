Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei einer Meinungsumfrage schnitten die Graz Linien in Sachen Pünklichkeit mit einem "Gut" ab © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag sind lokale Nebel- und Hochnebelfelder nicht beständig. Tagsüber setzt sich bei nur leichter Bewölkung durchwegs sonniges und mildes Wetter durch. Höchstwerte bis zu 9 Grad.

Lebhafter Südwestwind sorgt am Dienstag weiterhin für meist sonniges Wetter, es ziehen nur ein paar harmlose Wolken durch. Regional kann sich in den Tälern und Niederungen Nebel länger halten. Dazu wird außergewöhnlich mild, die Höchstwerte liegen bei 13 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffkonzentrationen werden sich auf dem erhöhten Niveau der Vortage halten.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es bis zum 6.12. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Notentag" für die Graz Linien

Zu den Adventwochenenden werden die Grazer Öffis besonders geprüft. Mit der Auswertung einer Befragung von 500 Grazern liegt ein weiteres Prüfergebnis vor. Gesamtnote: "74 Prozent aller Teilnehmer sind mit dem Gesamtangebot sehr zufrieden oder eher zufrieden", betont Vorstandsdirektorin Barbara Muhr. Orientiert man sich am Schulnotensystem, wären die Graz-Linien eine ehrgeizige, lernwillige Klasse, die sich gegenüber dem Vorjahr klar steigern konnte. Ergab die Umfrage 2018 noch die Note 2,3, kann man sich in diesem Jahr mit einem "Gut" brüsten und nähert sich wieder der Bestnote 1,8 aus dem Jahr 2016. Der Negativwert stammt aus 2004: Damals gab es nur einen Dreier. Nicht verbessern konnten sich die Graz-Linien in den Teilbereich "Ticketpreise", auch die fehlenden Parkplätze an wichtigen Knotenpunkten wie Park&Ride-Plätzen wurden mit 2,9 ähnlich schlecht wie zuletzt beurteilt (3,3). Verbesserungen gab es in den Kategorien Angebot und Sicherheit sowie Pünklichtkeit, Komfort und Freundlichkeit.



5. Was, wann, wo?

Wild Christmas



WO : Postgarage

WANN : MO., 16. Dez., 19 Uhr



Das Weihnachtskonzert des Fachbereichs für Popularmusik am Johann-Josef-Fux Konservatorium in Graz. Mit dabei: The Ghostbusters, Komodo 3000, Kons Pop Syndicate u.a.: MO., 16. Dez., 19 Uhr

Leise rieselt der Schmäh...

"Das etwas andere adventliche Konzert". Mit "Die Liederlichen", begnadete Vielharmoniker und Unsinnfoniker der mit Abstand ältesten Boygroup der Steiermark. Sie beantworten w arum man sich nicht nur vor der CIA, sondern auch vorm Weihnachtsmann hüten soll Was anhaltender Schneefall mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat. Wie Parkplatzsuche beim Einkauf von Weihnachtsgeschenken klingt. Wie die Zeit vor Weihnachten fröhlich klingen und swingen kann.

WO: Heilandskirche

WANN: MO., 16. Dez., 19 Uhr : MO., 16. Dez., 19 Uhr



Nichts für Sie dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag. <<

6. Früh dran: Der millionste Fluggast im Jahr 2019

Vor einer Woche und damit "so früh wie noch nie" wurde am Grazer Flughafen der millionste Passagier des Jahres empfangen. Exakt 1.030.929 Fluggäste konnte der Flughafen Graz im Jahr 2018 verzeichnen, das bis dahin beste Passagierergebnis in der Geschichte. In diesem Jahr wird dieses Ergebnis voraussichtlich übertroffen werden. In der Geschichte des Thalerhofs konnte damit insgesamt dreimal die Passagier-Millionengrenze überschritten werden: 2008 (vor dem spürbaren Beginn der großen Wirtschaftskrise), 2018 und nun wohl auch 2019 mit einem neuen Passagierrekord. "Nach dem hohen Passagierplus vom vergangenen Jahr von rund 7,5 Prozent ist das eine sehr gute Entwicklung", sagt Flughafen-Direktor Gerhard Widmann.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.