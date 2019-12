Facebook

Zumindest kurzzeitig war die Stadt am Freitag angezuckert © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag ist es bei wechselnder Bewölkung recht freundlich. Es scheint nach Auflösung von Nebel- oder Hochnebelfeldern immer wieder die Sonne. Es dürfte trocken bleiben. Es wird etwas milder mit Höchstwerten um 5 Grad.

Regionale Nebelfelder lösen sich am Vormittag auf und dann zeigt sich am Sonntag meist die Sonne. In der Früh mit Werten ab -2 Grad leicht frostig, am Nachmittag sind milde 8 Grad zu erwarten.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffkonzentrationen können leicht ansteigen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es bis zum 6.12. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Demo-Samstag in Graz: Vier Protestmärsche

Gleich vier Demonstrationsmärsche sind für Samstagnachmittag in Graz angekündigt. "Wir gehen davon aus, dass wir in der Herrengasse die Straßenbahnen für zehn Minuten anhalten müssen", unterstreicht Holding-Graz-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler. Bei einigen Buslinien wird es am späteren Nachmittag ebenfalls zu Verzögerungen kommen. "Wir rechnen damit das die jeweiligen Protestzüge in fünfzehn bis zwanzig Minuten durchgezogen sind, dann können die Busse wieder normal fahren." Drei der Züge stoßen am Andreas Hofer Platz zusammen und gehen gemeinsam zur Oper, wo die Demo nach 17 Uhr endet. Hier finden Sie alle Protestversammlungen im Detail samt Auflistung aller betroffenen Bus- und Bimlinien.

5. Was, wann, wo?

Let's spend the Night Together



WO : Orpheum

WANN : SA., 14. Dez., 19 Uhr



Die große Benefizshow. U.a. mit Ina Regen, der Russian Gentlemen Club mit Pizzera & Jaus, Boris Bukowski, Kabarettist Mike Supancic, "Sir" Oliver Mally, DeSchoWieda, Popwal, Skolka und vielen weiteren Top-Acts. Das Eintrittsticket ist gleichzeitig die Spende, der Reinerlös kommt karitativen Einrichtungen zugute.: SA., 14. Dez., 19 Uhr

Damals unterm Mond



WO: Die Brücke

WANN: SA., 14. Dez., 20 Uhr oder vom Hirten. Lesung: Andreas Wurm. Floss Daniel begleitet die Lesung musikalisch am Akkordeon. Andreas Wurm hat 8 Sommer lang in den Tiroler Bergen, Rinder und Pferde gehütet. Wie man dort zum Reden anfängt mit den Tieren und mit sich selber, wie man dem Wetter und womöglichen Geistern trotzt, so alleine in der schroffen Bergwelt, darüber, und über so manch anderes das einem da oben durch den Kopf geht hat er ein Buch geschrieben.: SA., 14. Dez., 20 Uhr



Nichts für Sie dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag. <<

6. 2020 wird der neue Grazer Frauenpreis vergeben

Die Stadt Graz ist auf der Suche nach Projekten und Initiativen, die sich für die Frauen in unserer Stadt stark machen. Vor zehn Jahren wurde in Graz zum ersten Mal der Grazer Frauenpreis vergeben. Die letzte Verleihung liegt allerdings schon zwei Jahre zurück. Ab 2020 soll der Frauenpreis jährlich vergeben werden. Anders als in der Vergangenheit wird die Auszeichnung nicht an Einzelpersonen gehen, sondern an ein bereits bestehendes Projekt. Eigen- und Fremdnominierungen sind ab sofort bis 31. Jänner möglich. Die Preisverleihung wird am 5. März 2020 im Grazer Gemeinderatssaal stattfinden. Alle weiteren Details zum Grazer Frauenpreis sowie das Einreichformular finden Sie auf graz.at/frauenpreis. Foto © Tengg BILDERRÄTSEL: Auflösung Für unser Grazer Bilderrätsel wollten wir von Ihnen wissen, welches Gebäude auf obigem Foto zu sehen ist. Bei der "Villa", die generalsaniert wird, handelt es sich um den ehemaligen Standort der ÖH und des Servicecenters. Am Areal zwischen Schubertstraße und Leechgasse entsteht ein neues Zentrum für Wissens- und Innovationstransfer.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.