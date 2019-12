Was sich am und rund um den Tag der Menschenrechte in Graz tut: 7 Infos für den Dienstag, den 10. Dezember, auf den Punkt gebracht. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Perspektivenwechsel © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag lockert der kräftige Nordwestwind die Wolken rasch auf. Ab Mittag im Süden des Landes recht sonnig. Wolken und Sonnenschein wechseln sich ab. Frühwerteab 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen bis 7 Grad.

Der Mittwoch dürfte trockenes und sehr sonniges Wetter bringen. Am Nachmittag ziehen ein paar dünne Wolkenfelder auf. In der Früh ist es frostig mit -3 Grad. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Es ist mit gleichbleibenden Luftschadstoffen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es bis zum 6.12. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. So steht es um die Menschenrechte in Graz

Das Wort Menschenrechte mit Leben füllen, das ist das Ziel, das Angelika Vauti-Scheucher, Klaus Starl und der Grazer Menschenrechtsbeirat haben. Jahr für Jahr ziehen sie in einem Bericht Bilanz, wie sich die Menschenrechte auf den Alltag in Graz durchschlagen. Dabei greifen sie verschiedenste Themen auf wie konsumfreie Zonen in der Innenstadt. Wenn ältere Menschen nicht mehr in die Stadt gehen können, weil sie keinen Platz zum Ausrasten finden, fällt das für Starl genauso unter die Menschenrechte. "Da hat sich leider nichts verbessert", stellt er fest. Ebenfalls säumig ist die Stadt beim Zehn-Punkte-Programm gegen Rassismus. Starl: "Da ist Graz eine internationale Verpflichtung eingegangen, ein Aktionsplan liegt vor, wird aber nie in den Gemeinderat eingebracht." Positiv wird im Bericht die Teilhabe von Menschen mit Behinderung gewürdigt.

5. Events zum Tag der Menschenrechte

Seit 1948 ist der 10. Dezember der Internationale Tag der Menschenrechte, der von den Vereinten Nationen ausgerufen wurde. Passend zum dreißigjährigen Jubliäum der Kinderrechte-Konvention steht der Aktionstag heuer unter dem Motto "Die Jugend steht auf für Menschenrechte".

Führung im GrazMuseum

Was lässt sich aus der Ausstellung "360 Graz. Eine Geschichte der Stadt" über die Entwicklung von Grund- und Menschenrechten erfahren? Wie erscheinen uns Objekte, die über Lebenssituationen vor der Etablierung der Menschenrechte erzählen, aus dem heutigen Verständnis heraus? Von der Rechtsprechung im Mittelalter über die Belagerung von Graz durch napoleonische Truppen, die ersten Gemeinderätinnen oder nationalsozialistische "Arisierungen" bis zum Neubau der Synagoge in Graz reichen die Themenbereiche, auf die die Exponate unter dieser speziellen Perspektive verweisen.

WO : GrazMuseum

WANN : DI., 10. Dez., 16 Uhr



Würdigung im Kunsthaus



WO : Kunsthaus

WANN : DI., 9. Dez., ab 17 Uhr



Literatur erleben

Anlässlich des "Tag der Menschenrechte" lesen Gerhard Dinauer und die Kabarettisten Henry Laros und Ani Ramtful Texte zum Thema Menschenrechte.

WO: Atelier 12 (Münzgrabenstraße 24)

WANN: DI., 10. Dez., 19 Uhr



6. Benefizaktion im Schwimmbad

Es war ein außergewöhnlicher Schwimmbewerb am Sonntag in der Grazer Auster: Für die Krebshilfe Steiermark sprangen ab 10 Uhr zahlreiche Hobbysportler ins Wasser. Die Herausforderung war, insgesamt 5000 25-Meter-Längen zu bewältigen - pro davon geschwommener Länge spendete die Holding Graz einen Euro, gesamt also 5000 Euro. Dieser Scheck wurde an Krebshilfe-Geschäftsführer Christian Scherer übergeben. Allerdings: Die Teilnehmer legten sich letztlich so ins Zeug, dass die geforderten 5000 Längen weit übertroffen wurden. Insgesamt wurden 8644 Längen geschafft, sprich: 216 Kilometer. Die Veranstaltung fand bereits zum dritten Mal statt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.