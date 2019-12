Facebook

© A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag ziehen von Nordwesten her Wolkenfelder über die Steiermark, Nebel und Hochnebel lösen sich diesmal rasch auf. Zwischendurch scheint die Sonne. Es bleibt trocken. Frühtemperaturen ab -3 Grad, Tageshöchstwerte bis maximal 8 Grad.

Am 2. Adventsonntag zu Maria Empfängnis scheint nach Auflösung von Restwolken überwiegend die Sonne. Die Wolkenfelder tagsüber halten sich meist nur in hohen Schichten. Frühtemperaturen um 0 Grad. Mit bis zu 8 Grad wird es tagsüber relativ mild, gebietsweise kann im Laufe des Nachmittages Südwestwind aufkommen.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Der Luftmassenaustausch bringt am Wochenende eine Reduktion der Schadstoffkonzentrationen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es bis zum 6.12. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Scooter-Verleih: Graz droht mit Klagen

Diese Meldung sorgte für Diskussionsstoff: Graz erlaubt das Aufstellen von Leih-Scootern im öffentlichen Raum nicht. Das haben Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und Vize Mario Eustacchio (FPÖ) Mittwochnachmittag entschieden. Die Mur-Metropole ist damit die erste Stadt in Österreich, die diesen Schritt gegen das gehypte Leih-Scooter-System setzt. Tatsächlich fürchten einige im Rathaus, dass der eine oder andere Anbieter seine Leih-Scooter einfach ohne Lizenz in Graz aufstellen wird. Was dann? "Dann werden wir auf Besitzstörung klagen", kündigt Straßenamtsleiter Fischer an. Aus juristischer Sicht ist nicht abgesichert, ob eine solche Vorgehensweise rechtskonform ist. Über den Sinn und Unsinn des Scooter-Trends im urbanen Raum haben wir auch ein Pro & Contra aus unserer Redaktion.

5. Adventkonzerte am Samstag

Traditionell: Orgel- und Chormusik

- in der Mariahilferkirche: Mini-Orgelkonzert. 20 Minuten Orgelmusik nach dem Glockenspiel. SchülerInnen des Konservatoriums für Kirchenmusik, Orgelklasse Herbert Bolterauer, präsentieren zur Adventzeit die Chor- und Hauptorgel der Mariahilferkirche.

- in der Stadtpfarrkirche (17 Uhr): Adventliches Orgelkonzert mit Sophie Fournier.

- in der Salvatorkirche (18 Uhr): Der Chor "salvator cantat" singt traditionelle und neue Lieder zur Weihnachtszeit.

WO : Mariahilferkirche,

WANN : SA., 7. Dez., 16, 17, bzw. Uhr



Modern: Nachklänge zur Herbstzeitlose



WO: WIST/mo.xx

WANN: SA., 7. Dez., 21 Uhr Smart Metal Hornets & Bernd Sracnik: Ha-le-lu-jah Christoph Wundrak hat Weihnachtslieder groovig und humorvoll neu arrangiert und Bernd Sracnik trägt passende Texte von ihm und anderen Autoren vor. Es wird auch das Geheimnis des "Vierten Hl. DreiKönig" gelüftet.: SA., 7. Dez., 21 Uhr



Nichts für Sie dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag. <<

6. Einkaufssamstag: Wer steht hinter den Einkaufszentren?

Das Weihnachtsgeschäft ist in vollem Gange. An den Adventsamstagen strömen Tausende ins Stadtzentrum, aber auch in die Einkaufscenter. Wem gehören Center West, SCS, Murpark und Co.? Durchaus Überraschendes liefert der Blick auf die Eigentümerstruktur beim Grazer Einkaufszentrum "Citypark": Denn wie Center-Leiter Waldemar Zelinka verrät, steht hinter den über 100 Geschäften auf 40.000 Quadratmetern eine Bauvermietungsgesellschaft und dahinter wiederum neben der Familie Poppmeier auch die Familie Robinson sowie die Ärztekammer. Letztere agiert hier mithilfe des Pensionsfonds der Kammer. In der Wiener Straße warten insgesamt 45.000 Quadratmeter auf Kundschaft. Hier firmiert die "EKZ Shopping Nord GmbH" als Eigentümer mit einer Stiftung der Familien Kovac als Hauptgesellschafter (Geschäftsführer ist Alexander Kovac). Hier finden Sie die ausführliche Historie der Grazer Shoppingtempel.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.