Blick auf die Pappelallee in Reininghaus © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag werden Wolken oder Hochnebel im Tagesverlauf weniger und es kommt immer häufiger die Sonne heraus. Bis Mittag weht gebietsweise kühler Nordwind. Die Temperaturen erreichen maximal 5 Grad, in der Früh ist es mit -2 Grad leicht frostig.

Unter Hochdruckeinfluss bringt der Mittwoch in der Steiermark strahlenden Sonnenschein. Zu Beginn ist es frostig, Frühnebelfelder lichten sich rasch. Der Wind dreht auf südliche Richtungen. Frühtemperaturen: ab -4 Grad, Tageshöchstwerte 2 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffbelastungen können sich im Tagesverlauf leicht erhöhen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es bis zum 6.12. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Debatte: "Causa Fetzenmarkt Fröhlichgasse"

Nach rund 400 Jahren wurde der Fetzenmarkt in der Fröhlichgasse vor zwei Wochen für immer geschlossen. Der Markt, der seit Jahrhunderten viermal im Jahr stattfindet, gilt als international besuchter Raritätenmarkt. Dies rief Gemeinderätin Andrea Pavlovec-Meixner (Grüne) auf den Plan. Sie kritisiert in ihrem schriftlichen Antrag, dass das Bauprojekt in der Fröhlichgasse, das den Markt nun "überraschend" verdrängt, bereits seit den 2010er-Jahren bekannt sei. Sie ist verwundert darüber, dass es noch keine Ersatzflächen gibt, "obwohl der nächste Mittfastenmarkt bereits im März 2020 stattfinden soll". Die Stadt solle sich der wirtschaftlichen Bedeutung der Jahrmärkte, die unter Mittfastenmarkt, Portiunkulamarkt, Ägydimarkt und Andrämarkt firmieren, bewusst sein. "Die Zeit für eine Ersatzfläche drängt, damit diese Tradition weiter bestehen kann." Den schriftlichen Antrag auf eine rasche Lösung für den Raritätenmarkt wird Pavlovec-Meixner in der Gemeinderatssitzung am 12. Dezember einreichen.

5. Kulturgenuss am Dienstag

Premiere: La Serva Padrona

Opernkurzgenuss. Der Titel des irrwitzigen Intermezzos von Giovanni Battista Pergolesi, das seit knapp 300 Jahren das Publikum amüsiert, ist auch schon die Inhaltsangabe: "Die Magd als Herrin". In einer knappen Stunde gelingt es der mit allen Wassern gewaschenen Magd Serpina, die längst schon ihrem ältlichen Dienstherrn Uberto auf der Nase herumtanzt, diesen auch noch zu überlisten und schneller als gedacht vor den Traualtar zu bringen. Hilfreicher Handlanger Serpinas in dem Täuschungsmanöver ist der stumme Diener Vespone.

WO : Joanneumsviertel (Neue Galerie - Rotunde)

WANN : DI., 3. Dez., 20 Uhr



Duo Ar

Neue Musik mit dem Akkordeonduo Maria Mogas Gensana und Mirko Jevtovic. Die beiden MusikerInnen trafen sich während ihres Studiums beim Klangforum Wien an der Kunstuniversität Graz und haben sich insbesondere der Interpretation junger und jüngster Musik verschrieben. Nun präsentiert das Duo einen Ausschnitt seines bisherigen Repertoires, allesamt Werke, die zwischen 2008 und 2019 entstanden sind.

WO : Kulturzentrum Minoriten (KULTUM [Im Cubus])

WANN : DI., 3. Dez., 20 Uhr



Martin Moro

Martin Moro ist eine Fixgröße in der heimischen Folk- und Bluesszene und auch international unter den virtuosesten Fingerstylegitarristen zu finden. Bekannt geworden durch das Gitarrenduo ZWIEZUPF, machte er sich in den letzten zwei Jahrzehnten durch seine zahlreichen Soloauftritte im In- und Ausland einen Namen. Ein Abend für alle, die sich Zeit zum Zuhören und Ohrenverwöhnen nehmen wollen.

WO: Die Brücke

WANN: DI., 3. Dez., 20 Uhr



Nichts für Sie dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag. <<

6. Graz im Visier großer Hotelketten

Für große Hotelketten ist Graz ein begehrter Standort. Bereits für März 2020 ist die Eröffnung des Amedia Airport-Hotels in Feldkirchen avisiert. Der Sieben-Millionen-Euro-Bau umfasst 89 Zimmer. Für 2021 hat Amedia angekündigt, an der Liebenauer Tangente "The Rock" zu bauen. Das 13 Stockwerke hohe Gebäude soll neben 202 Zimmern ein Konferenzzentrum und Büros beherbergen. Investitionssumme: 50 Millionen Euro. Davor geht aber noch das Intercity-Hotel beim Bahnhof an den Start. Im Herbst 2020 sollen die 229 Zimmer im Drei-Sterne-Plus-Haus bezugsfertig sein. Die deutsche Hotelkette "Motel One" wird ja das Dorotheum zum Hotel mit 170 Zimmern umbauen. Und: Harry’s Home Hotels will in Reininghaus 125 Zimmer in den spektakulären Türmen anbieten, die im Quartier 2 geplant sind. Derzeit hält Graz bei 8150 Betten. "Bis 2022 werden es 9500 sein", fasst Graz-Tourismuschef Dieter Hardt-Stremayr den Boom in Zahlen. Um die Betten auch zu füllen, hat die Stadt im Frühjahr angekündigt, zehn Millionen Euro in eine Tourismusoffensive zu investieren.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.