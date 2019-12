Facebook

© A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montagvormittag klingen die Niederschläge bald ab. Etwa ab Mittag beginnen die Wolken aufzulockern und am Nachmittag zeigt sich schon wieder recht verbreitet die Sonne. Mit maximal 4 Grad entsprechen die Tageshöchstwerte in etwa der Jahreszeit.

Am Dienstag ziehen von Norden zahlreiche Wolken über die Steiermark hinweg. Nachmittags setzt sich dann im Süden die Sonne durch. Stellenweise weht kühler Nordwind. In der Früh leicht frostig, tagsüber erreichen die Temperaturen maximal 4 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffbelastungen bewegen sich auf niedrigem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es bis zum 6.12. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;





- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Neue Begegnunszone für Graz

Dass vom Lendplatz hin zum Mariahilferplatz weniger Autos unterwegs sein sollen, darüber herrschte weitgehend Einigkeit. Über das Wie wurde lange diskutiert. Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) hat mehrere Varianten vorgelegt, braucht aber die politische Zustimmung von Bürgermeister Siegfried Nagl und der schwarz-blauen Koalition. Kahrs Varianten reichten von klein bis groß, von einer simplen Einbahn um den Marktplatz bis zur großen Ausweitung der Fußgängerzone in die Ökonomiegasse. Jetzt ist es die große Lösung in einer Light-Version geworden. Hier finden Sie die Kernpunkte des bunten politischen Kompromisses. Die Verkehrsberuhigung kommt 2020. Kahr wird das Lendplatz-Paket im Februar in den Gemeinderat einbringen. Im schwarz-blauen Koalitionsausschuss wurde das Paket schon abgesegnet. Einzig offener Punkt: Soll die Fußgänger- und Begegnungszone gleich baulich umgestaltet werden oder nach einem Test-Jahr?

5. Wohin zu Wochenbeginn?

Doktorspiele

Medizin-Psychologie-Abend inkl. Buchpräsentation und Humorvollem zum Arztbesuch. Come together mit den Autoren Robert Sommer & Sandra König, sowie Karikaturist Gerd Renner. Ein heiterer Abend, der garantiert neue Erkenntnisse bringt, moderiert von Dr. Alois Kogler. Für Speis und Trank wird gesorgt.

WO : Institut für Psychosomatik und Verhaltenstherapie (Alberstraße 15)

WANN : MO., 2. Dez., 19 Uhr



"Ein Wintermärchen "

Texte zu einer Jahreszeit zwischen Shakespeare und Heine. Dr. Edith Posch und Dr. Harald Haslmayr - Kommentare und Lesung,

Simon Schuller - Klavier;

WO : Kultursalon (Herrengasse 3, 3. Etage)

WANN : MO., 2. Dez., 19 Uhr



ManSound (UKR) - a capella magic

A-capella-Gesang aus der Ukraine. Mansound inszeniert die Vielseitigkeit der menschlichen Stimme. "Ihre harmonische Perfektion, erstaunliche stimmliche Fähigkeiten, reiche Klangfarbenpalette, Emotion und Natürlichkeit bringen dieses Ensemble unter die Favoriten bei Bewunderern hochwertiger Vokalmusik. Sie werden sowohl vom Publikum als Musikkritikern auf der ganzen Welt gefeiert."

WO: tube's

WANN: MO., 2. Dez., 20 Uhr



Nichts für Sie dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag. <<

6. Rückblick auf das 1. Adventwochenende

Graz nimmt jetzt endgültig Kurs auf Weihnachten. Nach der Illuminierung des großen Christbaums vor dem Rathaus wurde Samstagabend noch die Eiskrippe eröffnet. Künstler Kimmo Frosti hat sie wie schon in den vergangenen Jahren aus 35 Tonnen Eis geschaffen. Seit Sonntag erstrahlt auch der große Lichteradventkalender auf der Rathausfassade. Und das alljährliche schaurige Treiben ging auch schon über die Bühne: Über 500 Perchten zogen am Sonntagabend vom Amtshaus über die Stubenberggasse und dann die Herrengasse entlang bis zum Hauptplatz. Die Innenstadt wurde zum Hexenkessel. Und eine vorweihnachtliche Diskussion gibt es auch: Der 29 Meter hohe Fichte am Hauptplatz findet nicht bei allen Gefallen. Einige kritische Stimmen meldeten sich zu Wort - der Christbaum sei heuer besonders "schlank". Wir haben uns umgehört. Und hier kommen Sie zu unserer Umfrage.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.