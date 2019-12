Facebook

Jetzt bewegen sich die Temperaturen auf einem der Jahreszeit entsprechenden Niveau © A. W. Tengg

1. Wetter

Am ersten Adventsonntag bleibt es trocken. Wolken und Nebel werden aber mehr, nur vereinzelt zeigt sich die Sonne. Der Wind dreht für ein paar Stunden auf Süd zurück. Am Morgen kann es leicht frostig sein, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf maximal 4 Grad.

Am Montagmorgen zieht eine Kaltfront mit etwas Regen und Schneefall über die Steiermark hinweg. Die Schneefallgrenze sinkt auf 500 bis 800m. Ab Mittag ist es schon wieder durchwegs trocken. Die Temperaturen liegen um 3 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Es sind gute lufthygienische Bedingungen zu erwarten.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es bis zum 6.12. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;





- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die ersten Mieter ziehen ein

Das größte Stadtteilentwicklungsprojekt des Landes nimmt Gestalt an, die ersten Mieter in Reininghaus ziehen im Dezember ein. Zugegeben: Im Süden des Areals wird noch am Holzhaus-Komplex gearbeitet, im Q5 erfolgte erst im Oktober der Spatenstich, die Straßenbahnschienen werden noch bis 2021 verlegt, andere Projekte stecken noch in der Planungsphase. Ein Teil des "Linse" - ganz im Norden des Areals - ist jedenfalls bezugsfertig. Die ÖSW hat für den nachhaltigen Immobilienfonds der Bank BNP Baripas 155 Wohnungen, zwischen 39 und 93 Quadratmetern, gebaut, wie Vorstand Michael Pech erklärt. Auf 20 Baufeldern errichten 17 Bauträger Wohnraum für 10.000 bis 12.000 Menschen, dazu kommen Hotels, Schulen und Büroflächen, wo Tausende Leute Arbeit finden. Gut eine Milliarde Euro wird insgesamt investiert. "Bis etwa 2027 wird das Reininghaus-Areal vollständig entwickelt sein", sagt Kristjan Agitic, der Vorstandsdirektor der Grawe Immobilien. Christian Krainer, der Vorstandsdirektor der ÖWG, ist mit mehreren Projekten ebenfalls in Reininghaus aktiv.

5. Was darf es sein?

Grazer Krampus- und Perchtenlauf

Furchterregend ziehen die schaurigen Krampus- und Perchtengruppen zwischen 16 und 18 Uhr mit Glockenläuten, Feuershow und lautem Gebrüll vom Amtshaus über die Stubenberggasse – in die Herrengasse – zum Hauptplatz – und neu in die Sackstraße und verwandeln die Grazer Innenstadt zwei Stunden lang in einen Hexenkessel.

WO : Innere Stadt

WANN : SO., 1. Dez., ab 16 Uhr



Benefizlesung im Advent

Benefizlesung in die Orangerie. Es lesen Peter Uray, Wentila De La Marre und Egmar Kollik. Für die musikalische Umrahmung sorgen Birgit und Gerald Lackner (Violinduo) und die Sänger des Kärntner Quartetts in Graz.

WO: Burggarten (Orangerie)

Nichts für Sie dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag. <<

6. Meteorologischer Winterbeginn

Für die Meteorologen startet er bereits am Sonntag, der Winter 2019. Wie er wird? Steht nicht nur in den Sternen: Erste Saisonprognosen deuten auf "einen milden Winter", weiß Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie in Graz. Vor allem für den Dezember gibt es bereits ein relativ klares Bild: Er wird "mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu mild" und dürfte "nicht zu trocken" ausfallen. Mild und in der Tendenz zu feucht sind auch die Stichworte für Jänner (an sich der kälteste und trockenste Monat im Winter) oder Februar. Wobei Niederschlag "nicht so leicht zu prognostizieren" sei. So viel Schnee im vorigen Winter im Norden fiel, so wenig gab es in Graz. Insgesamt wurden hier nur zehn Zentimeter gemessen – an nur zehn Tagen gab es eine Schneedecke (mehr als ein Zentimeter). Das gab es allerdings auch schon anders. Im Winter 2012/2013 hatte Graz 40 Tage lang Schnee. Und unvergesslich die Bilder aus dem Februar 1986, wo sich in der Murmetropole 72 Zentimeter türmten! Der schneereichste Winter in Graz war 1995/96 (in Summe 1,22 Meter), 2006/07 dagegen waren es insgesamt nur zwei Zentimeter in drei Monaten ...

