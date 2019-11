Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Weihnachtliches Zirkusambiente am Mariahilferplatz - das Riesenrad gibt es heuer nur als Projektion (siehe Info Nr. 6) © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag zeigen sich noch einige Wolken am Himmel, die Wolkendecke lockert meist nur vorübergehend auf. Im Tagesverlauf wird die Bewölkung weniger. Bei wechselnder Bewölkung gehen sich ein paar Sonnenstunden aus. Höchsttemperaturen um milde 11 Grad.

Der Samstag bringt vor allem in der zweiten Tageshälfte meist sonniges Wetter. Es wird etwas kühler und besonders bis Mittag weht mäßiger Nordwestwind. Höchsttemperaturen bei 8 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die lufthygienischen Bedingungen bleiben recht günstig.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die Zahlen des nächsten Jahres

190 Millionen Euro sollen von Stadt, Holding & Co. im Jahr 2020 in Graz investiert werden - das wäre so viel wie noch nie in einem Jahr. Hier finden Sie die größten Projekte, in die 2020 Geld fließt. Mit den geplanten Rekordinvestitionen steigen auch die Schulden mit 1,448 Milliarden Euro auf einen Höchstwert. "Im Idealfall kann man die Investitionen aus den eigenen Überschüssen bezahlen", so Riegler. In Graz sind es immerhin 142 Millionen Euro, die fehlenden 48 Millionen Euro müssen über Kredite finanziert werden - und damit steigen die Schulden. Finanzstadtrat Günter Riegler fügt aber ein "Aber" an: "Zu unserer selbst gesetzten Schuldenobergrenze haben wir immer noch einen deutlichen Puffer von 272 Millionen Euro."

5. Freitag, Freitag

"4ME" in concert mit Blechreiz



WO : Augustinum (Lange Gasse 2)

WANN : FR., 29. Nov., 19.30 Uhr



"Brass meets Acapella". Das Brassquintett "Blechreiz" aus Kärnten und die A-capella-Gruppe "4 ME" aus Graz. Hohe Vokalkunst gepaart mit den außerordentlich schönen Klängen dieser Bläsergruppe wird es wohl so schnell in Graz nicht mehr an einem Abend zu hören geben. Das Repertoire des Vokalensembles spannt einen großen Bogen von traditionellem Liedgut über Barbershop-Songs bis hin zu Popsongs.: FR., 29. Nov., 19.30 Uhr

Polemotion

Poledanceshow in Graz. Bereits zum vierten Mal werden 16 Athletinnen ihr großartiges Können an der Pole sowie am Aerial Hoop zeigen und dabei unterschiedlichste Stilrichtungen performen. Jede einzelne Show erzählt dabei ihre ganz persönliche Story, von witzig und kreativ bis hin zu poetisch oder gruselig. Die Eröffnungsshow findet um 20 Uhr statt, dann beginnen die einzelnen Performances.

WO : Explosiv

WANN : FR., 29. Nov., Einlass: 19 Uhr



Poledanceshow in Graz. Bereits zum vierten Mal werden 16 Athletinnen ihr großartiges Können an der Pole sowie am Aerial Hoop zeigen und dabei unterschiedlichste Stilrichtungen performen. Jede einzelne Show erzählt dabei ihre ganz persönliche Story, von witzig und kreativ bis hin zu poetisch oder gruselig. Die Eröffnungsshow findet um 20 Uhr statt, dann beginnen die einzelnen Performances.: FR., 29. Nov., Einlass: 19 Uhr

Der Taucher

Screening und Filmgespräch zur Kinopremiere. Inmitten der scheinbaren Idylle einer mediterranen Insel erzählt "Der Taucher" die Geschichte eines Traumas aus den unterschiedlichen Perspektiven der vier Beteiligten. Ein Psychothriller über familiäre Gewalt, die Sehnsucht nach Liebe und die unbeugsame Kraft des Aufbegehrens.

WO: Schubertkino

WANN: FR., 29. Nov., 20 Uhr Screening und Filmgespräch zur Kinopremiere. Inmitten der scheinbaren Idylle einer mediterranen Insel erzählt "Der Taucher" die Geschichte eines Traumas aus den unterschiedlichen Perspektiven der vier Beteiligten. Ein Psychothriller über familiäre Gewalt, die Sehnsucht nach Liebe und die unbeugsame Kraft des Aufbegehrens.: FR., 29. Nov., 20 Uhr



Nichts für Sie dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag. <<

6. Eine Attraktion fehlt heuer

Das Advent-Riesenrad am Grazer Mariahilferplatz war in den vergangenen Jahren stets ein Anziehungspunkt. Und heuer? Das Rad dreht sich anderswo, jedenfalls nicht am Mariahilferplatz. Und es wird vermisst, wie Rückmeldungen bei den Standbetreibern am Mariahilferplatz und Anfragen bei der Kleinen Zeitung ergaben. "Es hat mehrere Gründe, wieso es kein Riesenrad mehr bei uns gibt", klärt Gernot Saiko auf. Der Werberegisseur betreibt heuer erstmals den Adventmarkt "Circus Wonderlend". "Wir wollen nachhaltig und einigermaßen energiesparend sein, da passt das Riesenrad nicht dazu." Zudem sei dies in den vergangenen beiden Jahren aus Italien angekarrt worden. Und gerade wochentags sei der Andrang nicht allzu groß gewesen. "Unter der Woche stand da ein riesiges Monster und niemand fuhr damit." An den Wochenenden wiederum seien viele Besucher bloß wegen des Riesenrades gekommen - und wären dann gleich weiter marschiert.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.