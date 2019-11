Facebook

Wochenmenü-Klassiker: Nebelsuppe © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag ist es voraussichtlich den ganzen Tag über hochnebelig trüb mit Tendenz zu regionalem Nieseln. Auf den Bergen überwiegt hingegen sonniges Wetter. Frühtemperaturen ab 5 Grad, Höchstwerte um 7 Grad.

Der Dienstag bringt anfangs viel Hochnebel, später einige Wolken. Es sollte aber meist trocken bleiben. Frühwerte ab 6 Grad, Höchsttemperaturen bis 9 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffkonzentrationen bewegen sich noch auf moderatem Niveau, können sich allerdings unter der Nebeldecke anreichern.

3. Verkehr & Öffis

- TOTALSPERRE des Kreuzungsbereiches Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) wegen Fräs- und Asphaltierarbeiten von 22.11., ab 18 Uhr bis 25.11., 4 Uhr.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wahl-Déjà-vu: Türkiser Ring, grüner Kern

Was den Sieger betrifft, folgt Graz bei der Landtagswahl 2019 durchaus dem Steiermark-Trend: Die ÖVP gewinnt mit 25,1 Prozent. Dahinter aber macht die Landeshauptstadt seinem Ruf bei Wahlen alle Ehre: Graz bleibt bei Wahlen eine unberechenbare Stadt. Die Grünen - insgesamt auf Platz 4 - liegen in Graz mit nur 449 Stimmen hinter der Volkspartei und 24,7 Prozent auf Platz 2. Danach folgt die SPÖ mit 13,2 Prozent (- 12,61 Prozentpunkte). Bei den Bezirksergebnissen zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den Nationalratswahlen im September: Die Grünen können dabei in den inneren Bezirken, die ÖVP in den äußeren punkten. Für eine Überraschung sorgte die KPÖ, die in der Landeshauptstadt mit 13,2 Prozent (+ 4,87 Prozentpunkte) vor der FPÖ mit 13,1 Prozent (-7,22 Prozentpunkte) und den Neos mit 8,3 Prozent (+ 4,15 Prozentpunkte) zu liegen kommt.

5. Wohin zu Wochenbeginn?

La Vida Es Salsa GOLD Edition

Tanzgesellschaften La Vida und La Vida Es Salsa, und gewerbliche Eventmanager Drazen Margetic und Goran Margetic veranstalten im Schauspielhaus die Tanznacht mit lateinamerikanischen Rhythmen: La Vida Es Salsa GOLD Edition mit Ana Ursic, Roberto Trigona und Albert Fiorentu. Für die optimale Musik-Mischung aus Salsa, Bachata und Kizomba sorgt der einzigartige DJ Boricua /Roberto Trigona).

WO : Schauspielhaus

WANN : MO., 25. Nov., 22 Uhr



Die Welt im Zenit

Keine Zukunft ohne Regenwald. Patricia Gualinga ist die historische Führungspersönlichkeit der indigenen Kichwa Gemeinschaft Sarayaku. Sie verhindert das Eindringen der Ölkonzerne in ihr Territorium und das Ausbeuten ihrer Bodenschätze. Die Wiener Politologin Isabella Radhuber verleiht Patricia Gualinga in diesem Diskurs ihre deutsche Stimme und verdeutlicht zusätzlich durch ihren eigenen Input die Brisanz und Aktualität des Themas. Patricia Gualingas Erzählungen und Berichte fügen sich mit der lateinamerikanischen Musik von Grupo Sal Duo zu einer Collage, die informiert, hinterfragt und bewegt.

WO : Die Brücke

WANN : MO., 25. Nov., 19 Uhr



"Quartett im Gespräch"

Percussions erklärt. Vierstimmiges von Oliver Madas und Gene Koshinski bis Elliott Cole. Mit Leonhard Königseder, Karin Meissl, Sebastian Riener, Simon Steidl. Perkussionsinstrumente gibt es schon seit Beginn der Menschheit, ihre Vielfalt ist endlos. Die Schlagzeuger der Grazer Philharmoniker geben an diesem Abend einen kleinen Einblick in das gigantische Instrumentarium der Schlaginstrumente und in einige der interessantesten Spieltechniken. Entdecken Sie ungewöhnliche Instrumentenkombinationen und faszinierende Klangeffekte.

WO: Oper (Galeriefoyer)

6. Kein Pilotversuch für Rad-Mitnahme in Bussen

Die Pläne lagen am Tisch, die Buslinie war ausgewählt - die Stadt Graz hat aber alle Testläufe schon vor Beginn gestoppt. Damit bleibt es dabei: In Bussen der Graz-Linien dürfen weiterhin keine Fahrräder mitgenommen werden. Das Ziel war, so ein Angebot auf der Buslinie 60 zu testen. "In der Praxis wäre das aber unmöglich", heißt es nun seitens der Graz-Linien. Die Mitnahme im Bus selbst wurde rasch verworfen, dazu sei zu wenig Platz im Bus. Also sollten die Räder außen in Boxen mitgenommen werden. "Nach angeregten Diskussionen" im Kontrollgremium der Holding Graz ist die Politik davon aber wieder abgekommen. Es seien vor allem Haftungsgründe, die dagegen sprechen. Der Radfahrer müsste sein Rad selbst verladen, der Busfahrer aber kontrollieren, ob es richtig verankert wurde. "Das wäre ein enormer Zeitaufwand, wir würden mit rund fünf Minuten rechnen - das ist im Fahrbetrieb nicht machbar", argumentiert man in der Holding.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.