Kein Vergleich: So sah der Advent-Treff am Eisernen Tor vor einer Woche aus © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag dürfte es lange trüb bleiben. Es hält sich häufig Nebel oder Hochnebel, der sich regional als sehr zäh erweisen kann. Frühtemperaturen ab 5 Grad, Höchstwerte bis 8 Grad.

Auch der Sonntag beginnt oft mit Nebel oder Hochnebel, tagsüber setzt sich dann zeitweise die Sonne durch. Es bleibt aber bewölkt. Frühtemperaturen ab 6 Grad, Höchstwerte bis 9 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftgüte bleibt weiterhin gut.

3. Verkehr & Öffis

- TOTALSPERRE des Kreuzungsbereiches Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) wegen Fräs- und Asphaltierarbeiten von 22.11., ab 18 Uhr bis 25.11., 4 Uhr.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Brief ans Kleine-Zeitung-Christkind

Für unsere traditionelle Adventaktion "Wünsch dir was" nehmen wir wieder eure Post ans Christkind entgegen. Hier ein kleiner Leitfaden für Kinder (und ihre Eltern) zur Teilnahme. Welche Wünsche? Von unserem Christkind gibt’s weder Smartphones, Playstations noch Bargeld. Wie immer stehen bei unserer Aktion wahre Herzenswünsche von Kindern im Mittelpunkt. Wohin schicken? Deinen persönlichen Brief ans Christkind unten ausfüllen, ausschneiden und an die Kleine Zeitung (Kennwort: "Wünsch dir was", Gadollaplatz 1, 8010 Graz) schicken. Du kannst auch gleich eine E-Mail an christkind@kleinezeitung.at schicken. Ganz wichtig: Vergiss in beiden Fällen bitte nicht, dein Alter, deinen Wohnort und die Telefonnummer deiner Eltern/Oma/Opa/Tante/Onkel anzugeben! Wer kann mitmachen? Kinder bis 16 Jahre dürfen ihre Wünsche ans Christkind deponieren. Die Redaktion wählt schließlich die schönsten nicht materiellen Weihnachtswünsche aus, die im Advent in der Kleinen Zeitung und digital präsentiert werden.

5. Wohin am Wochenende?

Offenes Weihnachtsliedersingen

- beim „"Aufsteirern"- Weihnachtsmarkt am Grazer Schlossberg, immer samstags von 16-18 Uhr im Garnisonsmuseum.

- mit Kindern im Glockenturm der Lisl am Grazer Schlossberg, immer samstags von 16-18 Uhr.

Genießen Sie einen besinnlichen Adventnachmittag voller Vorfreude. Gemeinsam gesungene Advent- und Weihnachtslieder stimmen auf das Weihnachtsfest ein. eranstaltet vom Steirischen Volksliedwerk.

WO : Schloßberg

WANN : Samstags (bis zum 21.12.), 16-18 Uhr



Eröffnung: Internationales Kinderfilmfestival 2019

Das Festival bringt vom 23. November bis 1. Dezember außergewöhnliche und international prämierte Filme für Kinder von 4 bis 16 Jahren in die steirischen Kinos. Ob aus Skandinavien, Brasilien, Indien, Polen, USA, Lettland, Estland, Frankreich oder Kroatien – die Filme des Festivals zeigen die Vielfalt des Mediums, behandeln verschiedenste Themen des Alltags in unterschiedlichen Ecken der Welt. Zehn der zwölf Filme sind in Originalfassung und werden live im Kino deutsch eingesprochen. Dies schärft das Bewusstsein für fremde Sprachen und Kulturen und zeigt gleichzeitig, dass nicht jeder Film "automatisch" auf Deutsch ist. Infos: 0650/7147280

WO: KIZ Royal

WANN: ab SA., 23. Nov., Eröffnungsfilm: 15 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Von der Wahl und der Beliebtheit der Wahlkarten

Am Sonntag wird im Land gewählt (alle Infos zur Wahl finden Sie hier). In Graz wird jeder fünfte Wahlberechtigte seine Stimme abgeben. Mit dem Speckgürtel ist es fast jeder dritte. In Graz wurden für die Landtagswahl 2019 insgesamt 20.501 Wahlkarten ausgestellt. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl ist es ein Aufschwung der Briefkartenwahl. 2015 wählten auf diese Art und Weise 10.878 Personen in Graz-Stadt und 7.248 Personen in Graz-Umgebung. Wenn man die Wahlkarten allerdings mit der letzten Wahl im September, der Nationalratswahl 2019, vergleicht, ist es ein Rückgang der Wahlkarten. Denn damals wurden in Graz 34.492 Wahlkarten ausgestellt. Achtung: Die Wahlkarten werden am Tag nach der Wahl in Graz ausgezählt, daher ist am Montag kein Parteienverkehr im dritten Stock des Amtshauses.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.