Am Donnerstagabend hieß es Licht an: nicht für den Weihnachtsbaum, sondern für die Weihnachtsbeleuchtung © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Freitag startet mit einigen Nebelfeldern, tagsüber setzt sich dann meist sonniges Wetter durch. Frühtemperaturen ab 6 Grad, Temperaturhöchstwerte bis zu 12 Grad.

Am Samstag gibt es hier einen Mix aus Wolken und Sonne, die Frühnebelfelder sollten sich bald lichten. Regional kann sicher Nebel jedoch als recht zäh erweisen. Frühtemperaturen ab 6 Grad, Höchstwerte bis 12 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftqualität bleibt weiterhin gut, sämtliche Luftschadstoffkonzentrationen bewegen sich auf moderatem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- TOTALSPERRE des Kreuzungsbereiches Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) wegen Fräs- und Asphaltierarbeiten von 22.11., ab 18 Uhr bis 25.11., 4 Uhr.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Was Graz im Advent zu bieten hat

Schon am Donnerstag wurde es erstmals weihnachtlich: In den Abenstunden erstrahlte die Weihnachtsbeleuchtung in der ganzen Stadt. Montiert wurde diese schon vor einem Monat. Ab Freitag locken auch die Weihnachtsmärkte ins Zentrum. Um 16 Uhr geht die Eröffnung festlich mit steirischen Bläsern am Grazer Hauptplatz über die Bühne. Heuer gibt es einen neuen Christkindlmarkt am Nikolaiplatz. Die Adventmärkte sind jedes Jahr ein Riesengeschäft und bringen zig Touristen nach Graz. Und auch der Eislaufplatz am Karmeliterplatz hat inzwischen offen. Dieser konnte ja - aufgrund des starken Regens vergangene Woche - nicht wie geplant letzten Freitag aufsperren. Doch nun ist die gesamte Grazer Winterwelt zugänglich. Es warten spezielle Angebote für Kinder wie eine Lese-Ecke, Bastelwerkstatt, Spielestube oder Clown-Vorführungen. Mehr Infos zur Grazer Winterwelt finden Sie hier.

5. Was, wann, wo?

Musikkabarett: Misch Masch

Mit Lilli Kornhuber & Ursi Fürst und Andrej Skorobogatko am Klavier. Ein kurzweiliger, facettenreicher Abend – Musikkabarett mit der Mutter meiner Freundin und der Freundin meiner Tochter. Mit Liedern aus der Feder von Georg Kreisler (bekannt für seinen schwarzen Humor). Das alles gemischt mit Ohrwürmern aus vergangenen Tagen.

WO : Kultursalon (Herrengasse 3)

WANN : FR., 22. Nov., 19.30 Uhr



Der Process

Der Prozess von Franz Kafka. Mit dem Theater Quadrat: "Entsprechend den zehn Kapiteln des Romans (in der Fassung der Handschrift) geht auch bei uns zehnmal der 'Vorhang' von neuem hoch. Der Bedeutungsvielfalt von Kafkas Werk begegnen wir mit der Formenvielfalt des Theaters. Der Vielfalt der Interpretationsansätze entspricht der Dachboden in der Alberstraße 23 als Aufführungsort, der es uns erlaubt durch seine Schrägen, Kanten und Ecken aus ungewohnten Perspektiven auf das Gegebene zu blicken." Warme Kleidung wird empfohlen.

WO: Albertstraße 23 (4. Stock)

WANN: FR., 22. Nov., 18 und 20 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Die Rolle des Kraftwerks bei Hochwasser

Seit Donnerstag ist die Sperre der Muruferpromenade, die am Samstag aufgrund des konstant steigenden Pegelstandes verhängt wurde, zur Gänze aufgehoben. Die Promenade wurde von Schlamm und Treibgut gereinigt. Der hohe Pegelstand war außerdem die erste Feuertaufe für das Kraftwerk: wie der Betreiber reagierte und wieso der Fluss diesmal eine enorme Geschwindigkeit erreichte. Energie Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris weist Gerüchte zurück, wonach der Pegel der Mur wegen des Kraftwerks noch höher war: Zwar ist der Pegel der Mur im Normalzustand wegen der Aufstauung bis zum Augarten angestiegen. Bei den aktuellen Wassermassen ist der Stand der Mur aber nicht höher als bei ähnlichen Situationen in der Vergangenheit. Denn: Durch das Öffnen der Schleusen beim Murkraftwerk habe die Energie Steiermark den Pegel während der höchsten Belastung um insgesamt 2,5 Meter gesenkt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.