Zum Welttag der Philosophie finden wieder zahlreiche Veranstaltungen statt © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Donnerstag startet noch oft stark bewölkt. Ab Mittag lockern die Wolken dann allmählich auf und es kommt in weiten Teilen der Steiermark auch noch zeitweise die Sonne durch. Frühtemperaturen ab 7 Grad, Höchstwerte bis 12 Grad, dazu weht mäßiger Wind aus Süd.

Der Freitag startet mit einigen Nebelfeldern, tagsüber setzt sich dann meist sonniges Wetter durch. Frühtemperaturen ab 4 Grad, Temperaturhöchstwerte bis zu 12 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Sämtliche Luftschadstoffkonzentrationen bleiben auf moderatem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- TOTALSPERRE des Kreuzungsbereiches Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) wegen Fräs- und Asphaltierarbeiten von 22.11., ab 18 Uhr bis 25.11., 4 Uhr.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Podcast: Graz und die Extremistenszene

Schon 2014 geriet Österreich in die internationalen Schlagzeilen: Razzien gegen ein jihadistisches Netzwerk fanden in Wien, Linz und auch in Graz statt. Seit damals gab es einige Prozesse am Straflandesgericht. Gerichtsreporter Alfred Lobnik hat diese verfolgt und gibt im Gespräch mit David Knes Einblick in die Welt der Jihadisten in Österreich und in teils skurrile Ereignisse vor Gericht. Etwa über einen Angeklagten, der in islamistischen Kampfliedern einen islamistischen Staat zwischen Mekka, Medina und Graz besang. Thematisiert werden auch interessante rechtliche Hintergründe, wie der Paragraf der staatsfeindlichen Verbindung, der ja auch eine wichtige Rolle im Prozess um die Staatsverweigerer spielte. Der Podcast liefert zudem Einblicke zu weiteren Fragen, etwa über die Größe der Szene, wie ganze Familien radikalisiert wurden, warum so viele Prozesse in Graz stattfinden, oder wie extrem die Ideologie der Angeklagten teilweise ist.

5. Noch nicht verplant?

Lange Nacht der Philosophie 2019



WO : Verschiedene Orte Denken heilt! Nach dem großen Erfolg in den letzten Jahren geht die "Lange Nacht der Philosophie" anlässlich des UNESCO-Welttages der Philosophie heuer zum 4. Mal über die Bühne: philosophische Vorträge, Theater, Lesungen, Gespräche, Diskussionsrunden, Café Philos, Philosophy Slams, Filmabende und Spaziergänge. Hier finden Sie das genaue Programm

WANN : DO., 21. Nov.





Filmscreening: "Stalker"

"Stalker" von Andrei Tarkowski in vollständig restaurierter Fassung (OmU). Der Stalker verdient sich seinen Lebensunterhalt damit, Leute illegal durch eine Zone zu begleiten, einen sich ständig ändernden Ort. Zwei seiner Kunden, ein Schriftsteller und ein Wissenschaftler, wollen aus unterschiedlichen Motiven zum Raum der Wünsche gelangen, zu letzten Antworten. Die gefährliche Expedition bleibt auf die Reisenden nicht ohne Wirkung. Und am Ziel steht dann für alle drei eine Erkenntnis...

WO : Forum Stadtpark (Saloon)

WANN : DO., 21. Nov., 20 Uhr



Herbstvorlesung 2019: Teil 1

- "Unruhe bewahren"-Reihe. "Sind wir Menschen noch zu retten?" Gefahren und Chancen unserer Natur. Vorlesung von Verhaltensforscher und Autor Kurt M. Kotrschal: "Menschliches Verhalten treibt die Biosphäre in ihr heutiges Multitrauma. Obwohl Menschen sich vor allem durch ihr rationales Potential von anderen Arten unterscheiden, ist ihr Alltagsverhalten regelhaft von irrationalen Entscheidungen geprägt. Was sind die evolutionär grundgelegten Universalien menschlichen Verhaltens? Und welcher Handlungsspielraum bleibt uns?"

WO: Literaturhaus

WANN: DO. & FR. (Teil 2), 21. & 22. Nov., 19 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Graz hat wieder sein Superticket

Die Grazer Topverein haben sich wieder zusammengetan. Zum zweiten Mal gibt es in diesem Winter in der steirischen Landeshauptstadt mit dem Holding Graz Superticket die Möglichkeit, mit nur einem Ticket gleich zehn Topspiele für nur 49,90 Euro zu besuchen. Basketball, Eishockey, Handball, Fußball, Volleyball und American Football stehen auf dem Menüplan und los geht es kurz nach den Weihnachtsfeiertagen mit dem Basketballderby der Herren. UBSC Graz empfängt am 29. Dezember den amtierenden Meister und Cup-Sieger aus Kapfenberg. 500 dieser Tickets werden in Summe aufgelegt und sie können als Geschenkpaket im Ticketshop der Kleinen Zeitung (Styria Media Center, Gadollaplatz 1), über ÖTicket oder im Raiffeisen Sportpark sowie in den beiden Fanshops des SK Puntigamer Sturm Graz erworben werden. Zusätzlich liegen noch Karten bei den jeweiligen Heimspielen der teilnehmenden Vereine von 19. November bis 29. Dezember auf.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.