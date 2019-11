Facebook

Derzeit rieseln höchstens die ersten Nadeln. Für Schnee ist es viel zu mild © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch zieht es rasch zu und schon vormittags setzt von Südosten her neuerlich Regen ein. Am Nachmittag ist es dann im ganzen Land stark bewölkt und es regnet häufig. Frühtemperaturen ab 5 Grad, Höchstwerte um 8 Grad.

Der Donnerstag startet teils mit Hochnebel und oft stark bewölkt, stellenweise regnet es auch noch ganz leicht. Ab Mittag lockert es dann allmählich auf und es kommt in weiten Teilen der Steiermark auch noch zeitweise die Sonne durch. Es ist weiterhin eher mild. Frühtemperaturen ab 6 Grad, Höchstwerte bis 12 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Sämtliche Luftschadstoffkonzentrationen bleiben auf moderatem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- TOTALSPERRE des Kreuzungsbereiches Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) wegen Fräs- und Asphaltierarbeiten von 22.11., ab 18 Uhr bis 25.11., 4 Uhr.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Millionenschwerer Park samt Flugdach in Graz

Es ist der nächste Millionen-Beschluss in Sachen Reininghaus. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) hat ein Stück über 8,3 Millionen Euro für die Errichtung des neuen Parks samt "Pavillon" in den Gemeinderat eingebracht. Das Stück wurde einstimmig angenommen. Der Park grenzt direkt an die künftige Straßenbahnhaltestelle. Der Pavillon soll als "signifikantes Flugdach" - so steht es im Stück - einerseits den Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen ein Dach überm Kopf bieten, andererseits einen auffällig gestalteten Übergang von der Straße (der Esplanade) hin zum Park schaffen. Unter dem Flugdach werden auch ein öffentliches WC und ein Kiosk Platz finden. "Der Park selbst ist drei Hektar groß", sagt Robert Wiener von der Abteilung Grünraum und Gewässer. "Dazu planen wir aber eine Art Passepartout, also einen rund zehn Meter breiten Streifen rund um den Park. Das wird ein öffentlicher Raum, den wir ebenfalls gestalten werden." 2022 soll der Park dann offiziell eröffnet werden. So soll er laut den Plänen dann aussehen.

5. Wohin zur Wochenmitte?

"mitBedacht - die VinziNacht"



WO : Orpheum Bunt, bunter, Benefiz. VinziHelp feiert das 15-jährige Bestehen. Großartige Künstler wie Marion Petric, Christof Spörk, BlöZinger, Oliver Hochkofler, die Wödmasta, Solo zu Viert, Michael Russ und Jörg Martin Willnauer stellen sich dabei in den Dienst der guten Sache. Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt zu 100% VinziHelp – Frauen helfen Frauen zugute.

WANN : MI., 20. Nov., 20 Uhr





3. Weiß-grüne Wölln auf der Murinsel

Ein Abend im Zeichen des Austropop. Zum dritten, abschließenden Termin präsentieren sich im Inselcafé: Jakob & Marie Louise , die als Lebenskünstler-Elternpaar mit Dreadlocks ihren Weg gehen. Ob seit 2017 mit Band oder als Hochzeits-Wunschduo, die Weststeirer brillieren mit Eigenkompositionen voller kleiner Weisheiten und viel Lebensfreude. Das Frontleute-Trio Herzog - Brunner - Hirsch aus Graz hat nach nur einem knappen Jahr Bandgeschichte ein Debütalbum, zwei Stunden selbstgeschriebenes Programm sowie zwei gute Handvoll Live-Auftritte hinter sich. Benji Hassler (Solo zu Viert) beschließt als Solo-Act den Abend, der bei Steira Diesl, in spontanen Pub-Sessions, mit Hassler & Hölzl oder eben solo unterwegs ist.

WO : Murinsel

WANN : MI., 20. Nov., 19.30 Uhr



Lange Nacht der Kurzfilme

MacGuffin präsentiert bis Mitte Dezember jeden zweiten Mittwoch als Teil des Langzeitprojekts "Kurz & Bündig" eine exquisite Auswahl von Kurzfilmen kreativer Filmschaffender. .

WO: Atelier 12 ( Münzgrabenstrasse 24 )

WANN: MI., 20. Nov., 19.30 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Die Christbäume hängen wieder - verkehrt

In der Nacht auf Dienstag waren die Helfer des Christkindes in Graz aktiv. Mit Weihnachtsmannmütze am Kopf gaben Mitarbeiter der Energie Graz der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtzentrum den letzten Schliff. In der Herrengasse wurden die Christbäume traditionell verkehrt herum aufgehängt, ein besonderer Blickfang, wie immer wieder betont wird. Die Grundidee zu den verkehrten Bäumen stammt von Pfarrer Wolfgang Pucher, als Zeichen, dass nicht immer alles rund laufe in der Gesellschaft. Bei der Umsetzung war dann der Künstler Werner Stadler beteiligt. Hier kommen Sie zur Fotoserie: Die Grazer Herrengasse putzt sich heraus. Diesen Freitag, am 22. November, starten dann die Grazer Adventmärkte.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.