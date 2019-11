Facebook

Schönen Dienstag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag ist es immer wieder bewölkt durch Wolken und Hochnebel. Zeitweise sind Auflockerungen und ein wenig Sonne möglich. Nach Frühtemperaturen ab 4 Grad steigen die Höchstwerte auf bis 10 Grad.

Auch der Mittwoch bringt viele Wolken bzw. Hochnebel, es gehen sich in der Steiermark nur wenige sonnige Abschnitte aus. Von Südosten her kommt ab dem Vormittag leichter bis mäßiger Regen auf. Es ist weiterhin eher mild, die Tagesmaxima kommen auf 11 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffkonzentrationen bleiben auf mäßigem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- TOTALSPERRE des Kreuzungsbereiches Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) wegen Fräs- und Asphaltierarbeiten von 22.11., ab 18 Uhr bis 25.11., 4 Uhr.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wählen Sie Ihre Persönlichkeiten des Jahres

Zahlreiche Menschen haben in Graz und Graz-Umgebung heuer wieder von sich reden gemacht. Ob durch bemerkenswerte Leistungen im Sport, in Wirtschaft und Forschung, Kultur, Entertainment, als Gastgeber, Newcomer oder als soziales Gewissen der Region. In sieben Kategorien stehen jeweils fünf Kandidaten zur Wahl. Ab sofort können Sie, liebe Leserinnen und Leser, Online und mittels in der Zeitung abgedruckten Kupon Ihre Stimme abgeben. Wer hat es am meisten verdient, Kopf des Jahres 2019 zu werden? Machen Sie mit! Online abstimmen können Sie bis inklusive 26. Dezember, Kupons müssen ebenfalls spätestens am 26. Dezember eingesandt werden (es zählt der Poststempel). Insgesamt stehen in der ganzen Steiermark 140 spannende Menschen zur Wahl. Die Gewinner werden Mitte Jänner in einer Gala-Veranstaltung im Styria Media Center präsentiert und gebührend gefeiert.

5. Musik und Literatur

Women In Motion

25 Jahre Stockwerkjazz - Jubiläumsprogramm. Diesmal: Marta Sanchez Quintet (US). Die Musik der gebürtigen Spanierin mit Wohnsitz Brooklyn/NYC verbindet Elemente aus Rock, Pop, Jazz, Klassik und experimenteller Musik und ist rhythmisch komplex, aber stark melodisch. Musik, die Geschichten erzählt, indem sie volkstümliche Elemente mit der harmonischen Raffinesse und Spontanität des Jazz verbindet. Anfang des Jahres veröffentlichte die junge Pianistin mit Partenika ihr drittes Album.

WO : Stockwerk

: DI., 19. Nov., 20 Uhr

Lesung: "Nowitschok

Tödliches Gift". Lesung mit Günther Zäuner: "Zäuner ist ein Kulturschaffender und Krimiautor, der seine Sujets nicht nur vom Schreibtisch her kennt. Dank seiner investigativen Ader gelingt es ihm immer wieder, tiefe Einblicke in die diversen kriminellen und halbkriminellen Szenen zu erlangen, und das verleiht seinen Werken eine besondere Authentizität. Freuen sie sich auf einen spannenden Abend, an dem Günther Zäuner nicht nur aus seinem neuesten Krimi lesen, sondern auch packende Geschichten über die realen Hintergründe erzählen wird."

WO: Hans-Gross-Kriminalmuseum (Heinrichstraße 18/1)

Tödliches Gift". Lesung mit Günther Zäuner: "Zäuner ist ein Kulturschaffender und Krimiautor, der seine Sujets nicht nur vom Schreibtisch her kennt. Dank seiner investigativen Ader gelingt es ihm immer wieder, tiefe Einblicke in die diversen kriminellen und halbkriminellen Szenen zu erlangen, und das verleiht seinen Werken eine besondere Authentizität. Freuen sie sich auf einen spannenden Abend, an dem Günther Zäuner nicht nur aus seinem neuesten Krimi lesen, sondern auch packende Geschichten über die realen Hintergründe erzählen wird.": DI., 19. Nov., 19 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Am Dienstag fallen ...

gleich zwei Aktionstage zusammen und bitte (nicht) lachen: Der 19. November wurde nicht nur zum Internationalen Männertag, sondern auch zum Welttoilettentag auserkoren. Zugegeben, viele Mythen ranken sich um den "Thron" des Mannes. Vor 18 Jahren wurde sogar die Welttoilettenorganisation gegründet, die den Aktionstag ausrief. Und siehe da, 2013 haben die Vereinten Nationen diesen offiziell anerkannt. Mit gutem Grund: Die sanitäre Grundversorgung ist in zu vielen Ländern der Welt nicht ausreichend gegeben. Ein gutes Drittel der Weltbevölkerung hat nicht die Möglichkeit eine Toilette aufzusuchen. Gesundheitlich Aspekte will auch der Internationale Männertag ins Bewusstsein rufen. Dies gilt überhaupt für den gesamten November, der als "Movember" im Zeichen der Männergesundheit steht. Öffentlich sichtbar wird dies durch Männer, die sich in diesem Monat mit einem Schnurrbart präsentieren.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.